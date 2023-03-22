Видеокарты и без того дорогие, а погоня за брендами не позволяет купить максимально быстрый продукт

Есть масса ошибочных утверждений, которые давно существуют в компьютерном мире. Кто-то до сих пор верит в то, что жёсткие диски намного выгоднее твердотельных накопителей, отказывая себе в скорости и удобстве работы с файлами. Есть армия фанатов диванного разгона. Эти ребята тратят уйму денег на материнские платы с той лишь целью, чтобы доказать себе собственную значимость. В профильных форумах диванные оверклокеры пишут, что смогли сделать тактовые частоты стабильнее и как следует поработали напильником над таймингами оперативной памяти.

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Заблуждений достаточно, а одно из самых очевидных состоит в неумирающей традиции покупать брендовые продукты за баснословные деньги. Простой пример, который демонстрирует всю абсурдность ситуации. Что бы вы выбрали: Core i5-13600К с дорогой материнской платой и возможность разгона, или Core i9-13900 с бюджетной материнской платой и нулевыми перспективами разгона? Предположим, что обе системы обойдутся вам в идентичную сумму, ну а если у вас есть голова на плечах, то вы предпочтёте второй вариант. С брендами всё сложно, ну а некоторые геймеры готовы переплачивать внушительные суммы, надеясь на возможность разгона или веря в какое-то непревзойдённое качество дорогостоящей продукции.

Начнём с флагманов, где происходящее поражает своими масштабами. Итак, у нас есть видеокарта GeForce RTX 4090 от Palit. И всё бы ничего, но есть и другая, которая стоит почти на 70 тысяч рублей дороже. И вот здесь мы просим вас сохранить следующую информацию в тайне, поскольку она может ударить по самолюбию фанатов бредновой продукции. Дело в том, что KFA2 принадлежит китайской компании Galaxy Microsystems, ну а та в свою очередь с 2018 года является собственностью китайской Palit Microsystems. Вот такая уличная магия, и никакого мошенства. Многие эксперты подтверждают, что GeForce RTX 4090 от Palit ничем не хуже именитых брендов, ну а в данном случае всё куда запутаннее, хотя мы всё же немного разобрались.

Даже 106 тысяч за GeForce RTX 4080 – это очень много, ведь в прошлом поколении графический чип с аналогичным позиционированием стоил 700 долларов, тогда как на этот раз Дженсен Хуанг решил продавать нам его за 1200 вечнозелёных. Так вот, даже 106 тысяч – это неразумно, ну а платить за GeForce RTX 4080 больше 136 тысяч – это какая-то блажь. Сложно сказать, что вас может заставить пойти на такой глупый поступок. Не исключено, что обычная безграмотность, ну а после нашего материала нехватка знаний в головах любителей брендов должна быть немного восполнена. Согласимся, что видеокарта с системой жидкостного охлаждения выглядит внушительно, но не на 30 же тысяч дороже.

GeForce RTX 4070 Ti даже за 80 тысяч рублей могут себе позволить единицы. Прежде всего стоит помнить, что этот графический чип также подорожал на 200 долларов по сравнению с поступившей в 2021 году в продажу GeForce RTX 3070 Ti. Уже это должно наводить на сомнения, ну а фанаты брендов ещё и платят за божественную модель производства ASUS почти 117 тысяч рублей. Стоит понимать, что даже самая прокачанная GeForce RTX 4070 Ti никогда не превратится в GeForce RTX 4080. Последняя имеет 16 Гб видеопамяти и шире шину, а также намного больше ядер CUDA и других ключевых элементов. Даже под водяным разгоном GeForce RTX 4070 Ti не догнать GeForce RTX 4080, ну а видеокарта ASUS обойдётся вам ещё дороже. Надеемся, что вы понимаете, что брать такую модель строжайше не рекомендуется.

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Похоже, партнёры AMD грешат высокими наценками на свою продукцию в меньше степени, чем это делают те, кто производит видеокарты NVIDIA, но общую проблему всё это не решает. Как видите, переплата за брендовую Radeon RX 7900 XTX достигает 15 тысяч рублей, тогда как за божественную Radeon RX 7900 XT от ASRock нас просят заплатить столько же, сколько стоит более мощная Radeon RX 7900 XTX. Мы не станем вам рекламировать каналы в интернете, где есть тестирование и разбор брендовых видеокарт. Поищите сами. Помните о том, что графические чипы и без того дорогие, а переплачивать за красивый шильдик или веру в силу бренда – это не проявление разума, а маркетинговая блажь, которую кто-то умело вложил в ваш разум. Начните уже думать самостоятельно, ведь в этом случае можно найти множество альтернативных решений, на которые многие геймеры даже не обращают никакого внимания. К примеру, тот же Radeon RX 7900 XTX ощутимо быстрее GeForce RTX 4080, предлагает больше видеопамяти, но стоит столько же.