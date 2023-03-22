Если вам нужен мощный процессор, присмотритесь к Ryzen 7 5800Х

Как стало известно, после пяти лет мучений и нереализованных надежд Intel покидает главный архитектор Раджа Кодури. Ожидается, что свои полномочия Раджа сложит уже к концу текущего месяца. Стоит отметить, что за эти годы компании удалось добиться некоторых успехов, но момент всё равно оказался упущен, а сегодня при наличии неплохих продуктов, Intel теряет позиции как в серверном, так и пользовательском рынке. Отметим, что точных данных о том, почему Кодури покинул свой пост, пока нет, но некоторые эксперты полагают, что это может быть связано с провалом графической серии Arc Alchemist.

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Гадать бесполезно, ну а если посмотреть на цены процессоров Intel, то можно и вовсе прийти к странным выводам. Дело в том, что в последние месяцы AMD устроила настоящий аттракцион невиданной щедрости, снижая стоимость своих продуктов по всему миру. Что до Intel, то эти ребята упрямо держатся за старые цены, что приводит к тому, что многие пользователи выбирают более выгодные камни от тётушки Су. Сегодня мы разберём несколько популярных позиций в российской рознице и попробуем сделать выводы.

С разницей в 1000 рублей вы можете встретить Ryzen 7 7700X и Core i5-13600KF. Фанаты Intel продолжают рассказывать нам сказки о том, что красный процессор настолько плох, что даже медленнее указанного выше камня синих, вот только это не так. Правильнее будет отметить, что различия между ними небольшие, при этом Ryzen 7 7700X имеет преимущество по нескольким причинам. Прежде всего камень понравится любителям диванного разгона. К примеру, вы хотите сделать тактовые частоты немного стабильнее, а также улучшить тайминги на оперативной памяти. Материнская плата под такие нужды обойдётся вам не так дорого, а вот Core i5-13600KF в комплекте под разгон будет стоить на 15-20 тысяч рублей больше. Но это не единственное преимущество, ведь Ryzen 7 7700X – это первое поколение на платформе АМ5. Выходит, что через 3-4 года вы можете улучшить быстродействие своего компьютера благодаря замене одного процессора. Кстати, за те же 30 тысяч в наличии Ryzen 9 5900Х. Этот процессор ничем не уступает Core i5-13600KF, но позволяет собрать систему буквально за копейки. Мало итого, в рабочих задачах 12-ядерный камень даст фору любым новичкам 2022 года.

Ещё более абсурдная ситуация ждёт потенциальных покупателей процессоров Ryzen 5 7600Х и Core i5-12600KF. Сравнивать камни глупо, ведь первый намного быстрее в играх и рабочих задачах, но цена у них идентичная. Почему Intel так дорого продаёт процессор прошлого поколения, нам не известно, но даже Ryzen 5 7600Х не является оптимальным решением, поскольку требует достаточно дорогой материнской платы и оперативной памяти DDR5. Если вы рассчитывали купить процессор с перспективой на будущее, но не планируете инвестировать в свой компьютер много денег, обратите внимание на Ryzen 7 5800Х. Бюджетная материнская плата, недорогая оперативная память и низкие требования к питанию – всё это только несколько преимуществ данного камня. Core i5-12600KF отдыхает, ну а время Ryzen 5 7600Х ещё придёт.

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Ну а дабы вы увидели весь абсурд ценовой политики Intel, мы предлагаем вам обратить внимание на Core i5-13400. Ещё в пошлом поколении в данном ценовом сегменте вы могли купить процессор с шестью ядрами, тогда как сегодня фанатам синего лагеря предлагают все десять ядер. Никто не расскажет вам о том, что 4 ядра вообще бесполезны, поскольку принадлежат к энергоэффективным и не влияют на производительность. Выходит, что Core i5-13400 почти не отличается по скорости работы от Core i5-12400, но привлекает наивных пользователей большим количеством ядер. Маркетологи не зря кушают бутерброды с красной икрой, хотя за такую гениальную идею им стоило бы выписать по бочке икры чёрной. Настоятельно не рекомендуем покупать Core i5-13400, ведь он слишком дорогой и не соответствует тем деньгам, которые за него просят. Уж лучше возьмите Ryzen 7 5800Х, не прогадаете.