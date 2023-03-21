Radeon RX 7900 XT позволяет сэкономить 40 тысяч рублей на ровном месте

Прежде всего нужно помнить о том, что цены на видеокарты в разных концах планеты сильно отличаются. Например, в некоторых американских магазинах вы можете встретить модели, которые предлагаются по рекомендованной производителем стоимости. Это прекрасно, но во многих штатах приходится платить налоги, а значит покупатели других магазинов тратят на аналогичную продукцию на пару сотен долларов больше. В Европе и вовсе пересчёт в евро, а значит стоимость оказывается выше. До появления санкций ситуация в России была такова, что к европейской стоимости прибавлялась дополнительная наценка.

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Вы удивитесь, но сегодня российская розница выгоднее европейской, поскольку многие видеокарты идут через ОАЭ. Ну а поскольку там минимальные налоговые ставки, то в итоге для отечественных покупателей получается не очень дорого. Если не верите, обращайтесь в наш материал, ну а мы изучим несколько флагманов и попытаемся подобрать самый оптимальный вариант.

Начать стоит с прямого сравнения GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX. Представим, что вы купили новый компьютер на базе процессора Ryzen 7 5800X3D. Система получится очень мощной и позволит раскрыть потенциал любой видеокарты, но не на 100%. Получается, что оба указанных выше графических чипа будут демонстрировать высокую производительность, но разница окажется не выше 5%, тогда как только с процессором уровня Ryzen 9 7950X3D вы сможете увидеть реальное преимущество NVIDIA. Можно сказать, что GeForce RTX 4090 полностью раскроется только с самыми быстрыми процессорами следующего поколения, ведь каждый более скоростной камень демонстрирует всё более внушительную производительность. И всё бы хорошо, но стоит флагман очень дорого. А вот Radeon RX 7900 XTX, который в большинстве случаев не уступает GeForce RTX 4090, не только на 40 тысяч дешевле, но и предлагает 24 Гб видеопамяти на 384-битной шине. Вы вольны делать свой выбор, вот только нам кажется, что наиболее верным решением станет именно покупка Radeon RX 7900 XTX. Передаём привет любителям трассировки лучей, а также технологии DLSS 3. На самом деле мощи под капотом обеих видеокарт достаточно для любых задач, а попытки задавить цифрами в одном из сценариев хороши только для маркетологов.

За GeForce RTX 4080 просят почти 106 тысяч рублей, тогда как Radeon RX 7900 XT обойдётся вам в 88 610 рубликов. Разница в быстродействии между видеокартами есть, но она окажется хорошо заметна только в том случае, когда вы купите один из самых мощных процессоров. Например, Ryzen 9 7950X3D или Core i9-13900KS. Во всех остальных случаях настоятельно рекомендуем думать головой, а не исходить из рекламы в интернете и глупостей, которые пишут фаната Дженсена Хуанга. NVIDIA провернула под нашим носом резкий ценовой рывок, вынуждая платить больше и не оставляя альтернатив. Увы, но AMD не стала спорить, а в результате Radeon RX 7900 XT стоит немало, но в любом случае дешевле, чем сильно переоценённый флагман зелёного лагеря. В данном противостоянии сложно назвать победителя, поскольку обе видеокарты слишком дорогие. Нам кажется, что спрос на Radeon RX 7900 XT будет наблюдаться только после того, как этот графический чип официально подешевеет до 800 долларов, а пока рекомендуем присмотреться к чему-то другому.

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Пожалуй, вам понравится GeForce RTX 4070 Ti. Раз уж мы сегодня разбираем флагманы, то приходится признать, что именно эта видеокарта имеет лучшее соотношение между ценой и производительностью среди новинок текущего поколения. Сегодня 12 Гб видеопамяти вам хватит с головой, ну а ожидать скидок уже не приходится, поскольку NVIDIA планирует выпустить GeForce RTX 4070 за 750 долларов. Не радует и рубль, который постоянно дешевеет, что приводит к росту стоимости на видеокарты в российской рознице. Словом, всё сложно, но выбор всё равно есть, а значит нужно почаще заглядывать в магазины, где бывает выгодные скидки и проходят акции.