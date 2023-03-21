Новый геймерский процессор Ryzen 9 7950X3D оказался капризным и требует установки правильного ПО

Обычные пользователи привыкли ругать Microsoft, обвиняя компанию во всех проблемах, возникающих во время работы на компьютере. Как показывает практика, большая часть сложностей спровоцирована действиями самих владельцев ПК, но бывает и так, что выходят действительно кривые обновления, приводящие к самым неожиданным последствиям. К примеру, долгое время мы наблюдали за тем, как после массовой рассылки большого пакета с новыми функциями начинали появляться проблемы с доступом к стандартным приложениям, вылеты из программ, падение производительности в играх и многие другие сюрпризы. Но особенно надоедливым стал так называемый «экран смерти», после которого приходилось делать перезагрузку системы, что часто приводило к потере данных. Судя по тому, что в последние два года пользователи лишь изредка жалуются на беспредел Microsoft, можно сделать вывод, что руководство прислушалось к голосу народа и начало более тщательно тестировать те или иные обновления до их поступления на компьютеры миллионов людей по всему миру. Или нет, ведь выловить все баги просто невозможно. Например, не так давно вышло обновление KB5023706, после установки которого появились жалобы на снижение быстродействия твердотельных накопителей.

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Какое-то время в Microsoft уверяли, что проблема касается только корпоративных клиентов и вскоре будет устранена, но в итоге стало ясно, что пострадали многие компьютеры, а скорость некоторых операций сократилась в несколько раз. Что любопытно, на двух различных ПК с одним и тем же брендом SSD ошибка может проявлять себя в разной степени, либо вообще не оказывать негативного воздействия на скорость работы накопителя. Отметим, что в большинстве случаев вы ничего не заметите, поскольку чтение и запись почти не пострадали, ну а любители синтетических тестов требуют вернуть им потерянный функционал и виртуальных попугаев, без которых жизнь стала невмоготу. Ну а недавно вышло обновление за номером KB5022913. Представители Microsoft уверяют, что ошибка была исправлена, вот только в интернете снова недовольны, ведь на некоторые системы заплатка не подействовала. Это значит, что никакого улучшения нет, а SSD работают медленно. Можно только посочувствовать тем, кто столкнулся с подобной проблемой, но всегда нужно помнить о том, что Софтверный гигант готов преподнести вам самый неожиданный сюрприз.

Как оказалось, новый геймерский процессор Ryzen 9 7950X3D очень сильно зависим от некоторых компонентов системы. Так, эксперты обнаружили, что даже чистая установка операционной системы Windows 11 не всегда позволяет надеяться на максимальное быстродействие. Выяснилось, что проблема заключается в конструкции ядер, когда один из чиплетов заточен под выполнение исключительно рабочих задач, а значит требуется правильный драйвер чипсета. Ну а если вы поставили Ryzen 9 7950X3D в систему и не удосужились обновить драйвера чипсета, то может наблюдаться резкое падение количества кадров в секунду. По данным Hardwaretimes, проблема особенно заметна в разрешении 720р, где в среднем счётчик fps снижается на 20 единиц, но в некоторых играх опускается почти на сотню.

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В пример можно привести Shadow of the Tomb Raider. Так, после чистой установки было зафиксировано 288 кадров в секунду, тогда как после установки правильного драйвера – 371 fps. Неожиданно выяснилось, что в трассировке лучей разницы почти нет, тогда как в обычном режиме расхождения достигают 10% в одну из сторон в зависимости о того, установлено ли требуемое ПО. Эксперты отмечают, что чистая Windows 11 должна соседствовать с драйверами чипсета, обновлённым BIOS AM5, а также Xbox Game Bar. При этом драйвер самостоятельно не устанавливается, а значит потребуется ручное подтверждение.