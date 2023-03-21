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Видеокарты в РФ сильно подешевели, но геймеры ничего не заметили – GeForce RTX 4090 скинула $360
Как могло произойти, что видеокарты на полках стали намного дешевле, но мы с вами полагаем, что цены только растут? Давайте разбираться
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Сегодня тон на рынке видеокарт задаёт NVIDIA, а аналитики полагают, что на каждый графический чип AMD Дженсен Хуанг умудряется выпустить и продать 5 своих. Но это ещё довольно скромные оценки, поскольку подсчёты были актуальны на конец 2022 года, тогда как за три последних месяца всё могло только ухудшиться. Положение Лизы Су сложное, а сегодня нет никаких реальных предпосылок к тому, чтобы геймеры начали активнее покупать продукцию красного лагеря.

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Ну а поскольку на рынке появился явный монополист, то и цены поползли вверх. Наши читатели могли слышать о том, насколько дорогими стали новые флагманы, при этом инсайдеры полагают, что и видеокарты средневысокого и среднего ценового сегментов окажутся недешёвыми. Может показаться, что у нас на глазах цены растут каждый день, вот только это не так. Дело в том, что в начале декабря за 1 доллар давали 62 рубля, тогда как сегодня курс превысил 77-к-1. Выходит, что за короткий промежуток времени мы увидели резкое обесценивание национальной валюты. Ну а поскольку видеокарты закупаются исключительно за доллары, то нет никаких сомнений, что они должны были подорожать в первую очередь.

Вы удивитесь, но ничего подобного не произошло. Мало того, некоторые позиции даже подешевели, поэтому сегодня мы поговорим о том, сколько на самом деле стоят видеокарты, и действительно ли в российской рознице всё так плохо. Начнём с GeForce RTX 4090. Как видите, сегодня за суперфлагман дают 146 тысяч рублей, тогда как в начале декабря он стоил 140 тысяч. Давайте считать. Выходит, что при курсе 62-к-1 видеокарта стоила 2258 долларов, ну а сегодня несмотря на небольшую ценовую корректировку вы можете купить самый быстрый игровой графический чип за 1896 долларов. Несложно заметить, что стоимость снизилась на 360 долларов, а значит процесс идёт, и только неприятности с российским рублём помешали нашим читателям насладиться скидками. Если предположить, что курс национальной валюты остался бы прежним, то сегодня GeForce RTX 4090 вы могли бы купить за 117 500 рублей. Невероятно.

105 тысяч на старте просили за GeForce RTX 4080. По курсу 62-к-1 выходит 1693 доллара, что на целых 700 долларов дороже, чем видеокарта предлагалась в США. Отметим, что в РФ прибавляется НДС и различные таможенные и другие взносы, поэтому сравнить с американской розницей не нужно. Ну а если мы посчитаем 103 тысячи по курсу 77-к-1, то получим 1337 долларов. Пожалуй, даже в Европе дороже, ну а купить GeForce RTX 4080 за такую цену вы можете лишь в Америке. Выходит, что NVIDIA незаметно начала снижать цены, но из-за курсовых перепадов мы с вами этого не заметили. Очень зря, ведь разница составляет 355 долларов. Расхваливать GeForce RTX 4080 мы не станем, ведь она должна была стоить не больше 700 долларов, с происходящее сегодня лишь доказывает, что мир вокруг нас помешался, а крупные компании повышают ставки, пытаясь обобрать клиентов до нитки.

GeForce RTX 4070 Ti на момент своего выхода стоила 80 тысяч рублей, поэтому путём нехитрых подсчётов мы получаем 1290 долларов на старте, что очень много с учётом того, что мы имеем дело с видеокартой, стартовая цена которой была заявлена на отметке в 800 долларов, ну а 2 года назад аналогичную по позиционированию модель нам и вовсе предлагали за 600 долларов. Если разделить 84 тысячи на 77 рублей, то получаем 1090 долларов. Это всё ещё намного больше рекомендованной стоимости в США, но на целых 200 долларов меньше, чем было на старте продаж.

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Ну и давайте кратко пройдёмся по флагманам AMD. Radeon RX 7900 XTX нам пытались предлагать за 110 тысяч рублей, тогда как сейчас цена снизилась до 102 тысяч. Получаем, что на старте продаж видеокарта стоила 1774 доллара, тогда как сегодня 1334 доллара. Получается, что разница составляет целых 449 долларов, а это самый настоящий рекорд. Пожалуй, даже это много, поскольку графические чипы AMD текущего поколения отвратительно продаются по всему миру. Что до Radeon RX 7900 XT, то на старте этот флагман примерно также и стоил, а значит было: 1451 доллар, а стало: 1168 долларов. Неплохо, но речь о провальной серии красного лагеря, а значит могло быть ещё дешевле. Надеемся, что вы увидели наши простые подсчёты и начали осознавать, что дело движется, пусть и не так быстро, как нам с вами хотелось. Ну а то, что видеокарты в России не дешевеют, никак не отменяет того факта, что NVIDIA медленно, но очень уверенно меняет свою ценовую политику.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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