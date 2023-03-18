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В СВО прибыл новый российский дрон-камакадзе «Привет-82» – дальность 30 км с боевой частью до 5.5 кг

Российские инженеры передают пламенный Привет немецким танкам и артиллерии стран НАТО
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Беспилотные аппараты показали себя с лучшей стороны в рамках проведения специальной военной операции. Известно, что большая часть подобных устройств выпущена в Китае, а обе стороны активно используют гражданские дроны, которые изначально не предназначались для военных целей. Существуют модификации с тепловизорами и инфракрасными камерами, что позволяет держать под контролем тот или иной участок даже ночью. Оператор за много километров заметит продвижение живой силы и техники противника, что позволит предпринять все необходимые меры для отражения атаки. Функционал крайне полезный, но способности беспилотников на этом не исчерпываются, поскольку существует класс так называемых дронов-камикадзе. Эти летательные устройства способны достигать позиций противника и наносить удары с помощью закреплённой взрывчатки, что приводит к повреждению инфраструктурных объектов и техники противника. Вы могли слышать, насколько эффективно работают БПЛА семейства Герань, ну а в России силами энтузиастов и опытных инженеров идёт разработка множества аналогичных аппаратов, способных увеличить потенциал боевых подразделений. 

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Одна из таких разработок создана силами КБ «Око» и уже начала поступать на фронт. Беспилотник получил название «Привет-82» и выполнен в виде классического планера. Заявлена дальность полёта до 30 километров, но сами разработчики отмечают, что провели серию испытаний, в рамках который проблемы с преодолением указанного расстояния не наблюдается. Что до полезной нагрузки, то она варьируется от рекомендованной, до штатной и максимальной. Так, с боевой частью весом 3 килограмма дрон сможет пролететь заявленное расстояние. Штатной нагрузкой считается 4 килограмма, ну а максимальный возможный вес, который может поднять «Привет-82», достигает 5.5 килограмма. Если у вас есть время, обязательно загляните на страничку КБ «Око» в Телеграмм. Там есть кадры полётов, отчёты, а также целый ряд любопытной информации. Например, после падения дрона-камикадзе с боевой частью (бутафорной) весом 3 килограмма, аппарат погружается в землю на метр, тогда как с максимальной нагрузкой 5.5 килограмм он способен вбить клин в почву на глубину 2.5 метра. Но это без разрыва, а значит при контакте с поверхностью в реальных боевых условиях он сможет нанести ощутимый урон живой силе и технике противника.

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Первые 30 дронов уже отправились в зону проведения СВО. При этом КБ «Око» исключительно гражданская компания, поэтому не имеет доступа к взрывчатым веществам. Во время тестовых полётов подрывы не проводились, а вместе с беспилотниками была отправлена сопроводительная документация, позволяющая разобраться в конструкции устройства. Предполагается, что «Привет-82» окажется эффективен при взятии укреплённых районов, нанося удары с воздуха по противнику. Кроме того, он позволит уничтожать артиллерию и ПВО противника, поскольку обладает внушительной для своего класса боевой частью. Максимальная скорость полёта достигает 140 км/ч, а в качестве движка используется бензиновый агрегат. Производство вышло на мелкосерийное (33 единицы), а представители КБ «Око» уже работают над более мощной версией с более серьёзными показателями. Предполагается, что новый беспилотник сможет нести нагрузку как минимум в несколько раз тяжелее и иметь повышенную дальность полёта. 

«Привет-120» ещё не готов к рабочим полётам, но первые тестовые беспилотники показали высокую эффективность и способны нести боевую часть весом свыше 16 килограмм. Ключевая задача состояла в том, чтобы наладить производство дронов, которые были бы востребованы на фронте за счёт неплохих тактико-технических показателей и невысокой стоимости. По данным КБ «Око», «Привет-82» оценивается в 60 тысяч рублей, тогда как «Привет-120» будет стоить до 100 тысяч рублей. Если сравнивать это с китайскими аналогами, то выходит дешевле, поскольку внутри располагается несколько камер, включая тепловизор и многие другие устройства. При этом беспилотник управляемый и способен двигаться к цели по заданным координатам. Особенно интересно выглядит режим радиомолчания с корректировкой курса перед подлётом к цели. Это позволит пройти мимо РЛС и ПВО противника, а в нужный момент оператор перехватит управление и сможет точнее ужарить по тому ли иному объекту, ориентируясь по встроенной камере. 

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Пуск «Привет-82» осуществляется с катапульты, тогда как «Привет-120» способен взлетать с земли и получил бензиновый двигатель. Государство уже обратило внимание на перспективный проект, а в случае успешного применения планируется сделать заказ на выпуск 100 подобных беспилотников в сутки. Первое боевое применение ожидается в апреле. 

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