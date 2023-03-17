Например, есть подразделение, созданное из афганских отставных военных

В головы украинских политиков часто приходят гениальные решения. Например, несколько дней назад в прессу попала аудиозапись, на которой можно услышать голос одного из влиятельных членов партии «Слуга народа». Отметим, что это единственная партия в стране, поскольку все остальные были распущены по указу президента. Так вот, политик размышляет о том, как ему быстро заработать ещё 100 миллионов долларов и исчезнуть в закат. С его слов становится ясно, что местные элиты ищут пути отхода, активно сливая американцам все оставшиеся активы за бесценок. Политик прямо говорит о том, что нужно как можно скорее продать лес, уголь и газ, а после перевести все деньги в офшоры. На всё это потребуется 3 месяца, после чего можно делать ноги. Удивительно, но после этого не последовало никакой реакции властей, ну а одна из проблем Украины кроется в нехватке боеприпасов.

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Дело в том, что большая часть оружия, которое всё ещё осталось в рабочем состоянии, создано при СССР, а после начала СВО было передано Киеву странами Варшавского договора. Так вот, оружие есть, а снарядов к нему мало. Есть также проблема поставок боеприпасов к западной артиллерии, ну а решаться всё это будет за счёт европейцев, которые раскупорят кубышку Фонда мира. На самом деле ситуация намного сложнее, о чём вы можете почитать по ссылке, ну а очередная гениальная идея украинских политиков и вовсе кажется бредовой. Так, советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко совершенно неожиданно заявил о том, что страна может наладить выпуск боеприпасов самостоятельно. Якобы, задача вполне осуществима, но для этого потребуется создать целую сеть подземных фабрик, где и будет производиться всё необходимое для фронта. При этом политик уверен, что на глубине 50 метров производство будет на 100% защищено, а самое важное создать как можно больше таких заводов. Судя по всему, он предлагает задействовать катакомбы под некоторыми городами, чтобы ничего самим не копать, а значит подобное решение поставит местных жителей под удар российских ракетных комплексов.

Ну а пока украинские политики только думают о том, где бы взять боеприпасы, ЧВК «Вагнер» ведёт активную мобилизационную компанию. Как оказалось, маркетинговый отдел умудрился дать рекламу даже на PornHub. Одновременно проводится мобилизационная компания в различных странах, а недавно Пригожин признал, что в составе «музыкантов» есть полноценное артиллерийское подразделение из отставных афганских военных. Якобы, именно там используются трофейные американские гаубицы, а также ПТРК стран НАТО. С его слов становится ясно, что добровольцы ранее прошли подготовку под руководством американских инструкторов, поэтому умеют обращаться с многочисленными образцами оружия стран НАТО. Пригожин отмечает, что популярность ЧВК в мире растёт, а сегодня его составе можно встретить в бойцы родом из многих государств, в том числе и из США. Пригожин называет «вагнеровцев» армией нового образца, куда приходят люди, несогласные с политикой, проводимой американскими властями.

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Выходцев из стран НАТО достаточно, а всех их объединяют идеологические интересы и стремление к справедливости. В беседе с журналистами Пригожин прямо констатирует, что США сражаются за сохранение устоявшегося порядка и демократию, которая выгодна исключительно Западным странам. Ну а Россия и ЧВК «Вагнер» за справедливость. По ссылке ниже вы можете найти официальный канал пресс-службы компании «Конкорд». Именно там Пригожин даёт ответы на вопросы журналистов, ну а буквально вчера жёстко отреагировал на комментарии представителей The New York Times и Reuters. Один из них снова поднял тему несчастных африканцев, которых угнетают русские, тогда как другой пытался побольше узнать о внутренней кухне «вагнеровцев». Оба получили от ворот поворот, оставшись со своими вопросами наедине. Источники: 1, 2, 3.