Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Пригожин: в ЧВК «Вагнер» много иностранцев, готовых сражаться за справедливость против США и НАТО
Например, есть подразделение, созданное из афганских отставных военных
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В головы украинских политиков часто приходят гениальные решения. Например, несколько дней назад в прессу попала аудиозапись, на которой можно услышать голос одного из влиятельных членов партии «Слуга народа». Отметим, что это единственная партия в стране, поскольку все остальные были распущены по указу президента. Так вот, политик размышляет о том, как ему быстро заработать ещё 100 миллионов долларов и исчезнуть в закат. С его слов становится ясно, что местные элиты ищут пути отхода, активно сливая американцам все оставшиеся активы за бесценок. Политик прямо говорит о том, что нужно как можно скорее продать лес, уголь и газ, а после перевести все деньги в офшоры. На всё это потребуется 3 месяца, после чего можно делать ноги. Удивительно, но после этого не последовало никакой реакции властей, ну а одна из проблем Украины кроется в нехватке боеприпасов.

реклама

Дело в том, что большая часть оружия, которое всё ещё осталось в рабочем состоянии, создано при СССР, а после начала СВО было передано Киеву странами Варшавского договора. Так вот, оружие есть, а снарядов к нему мало. Есть также проблема поставок боеприпасов к западной артиллерии, ну а решаться всё это будет за счёт европейцев, которые раскупорят кубышку Фонда мира. На самом деле ситуация намного сложнее, о чём вы можете почитать по ссылке, ну а очередная гениальная идея украинских политиков и вовсе кажется бредовой. Так, советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко совершенно неожиданно заявил о том, что страна может наладить выпуск боеприпасов самостоятельно. Якобы, задача вполне осуществима, но для этого потребуется создать целую сеть подземных фабрик, где и будет производиться всё необходимое для фронта. При этом политик уверен, что на глубине 50 метров производство будет на 100% защищено, а самое важное создать как можно больше таких заводов. Судя по всему, он предлагает задействовать катакомбы под некоторыми городами, чтобы ничего самим не копать, а значит подобное решение поставит местных жителей под удар российских ракетных комплексов.  

Ну а пока украинские политики только думают о том, где бы взять боеприпасы, ЧВК «Вагнер» ведёт активную мобилизационную компанию. Как оказалось, маркетинговый отдел умудрился дать рекламу даже на PornHub. Одновременно проводится мобилизационная компания в различных странах, а недавно Пригожин признал, что в составе «музыкантов» есть полноценное артиллерийское подразделение из отставных афганских военных. Якобы, именно там используются трофейные американские гаубицы, а также ПТРК стран НАТО. С его слов становится ясно, что добровольцы ранее прошли подготовку под руководством американских инструкторов, поэтому умеют обращаться с многочисленными образцами оружия стран НАТО. Пригожин отмечает, что популярность ЧВК в мире растёт, а сегодня его составе можно встретить в бойцы родом из многих государств, в том числе и из США. Пригожин называет «вагнеровцев» армией нового образца, куда приходят люди, несогласные с политикой, проводимой американскими властями.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Выходцев из стран НАТО достаточно, а всех их объединяют идеологические интересы и стремление к справедливости. В беседе с журналистами Пригожин прямо констатирует, что США сражаются за сохранение устоявшегося порядка и демократию, которая выгодна исключительно Западным странам. Ну а Россия и ЧВК «Вагнер» за справедливость. По ссылке ниже вы можете найти официальный канал пресс-службы компании «Конкорд». Именно там Пригожин даёт ответы на вопросы журналистов, ну а буквально вчера жёстко отреагировал на комментарии представителей The New York Times и Reuters. Один из них снова поднял тему несчастных африканцев, которых угнетают русские, тогда как другой пытался побольше узнать о внутренней кухне «вагнеровцев». Оба получили от ворот поворот, оставшись со своими вопросами наедине. Источники: 1, 2, 3

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #чвк вагнер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему Су-27 теперь станет символом триумфа России в СВО
Правительство Словакии согласилось передать Украине самолёты МиГ-29 и системы ПВО «Куб»
Handelsblatt: часть стран ЕС планирует закупить снаряды для Украины в количестве 1 миллиона штук
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
94
Современные электронные устройства стали чаще выходить из строя из-за проблем с термоинтерфейсом
7
Испания нарастила потребление российского СПГ на 84%, став «главным нарушителем» в ЕС
2
Пригожин: бойцы ЧВК Вагнер имеют на вооружении трофейные американские гаубицы М-777 и ПТРК Javelin
4
Der Spiegel: украинские танкисты быстро освоили Leopard 2 и готовы к наступлению на Донбассе
11
Украинцы массово предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддержать отечественного производителя
60
Ford отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей Fusion и Lincoln MKZ из-за течи тормозных шлангов.
3
Результаты встречи «Рамштайн»: что Украина получит от союзников
7
Škoda в результате ухода из России потеряла 700 миллионов евро и второй по объёму продаж зарубежный рынок
6
В сети появились кадры маневров Су-27 на американским MQ-9 Reaper
8
Вагнеровцы могут рассечь группировку ВСУ в Бахмуте и блокировать украинский гарнизон
21
В Киеве считают, что следующей целью ракетных ударов ВС РФ могут стать центры принятия решений
4
В ASUS успешно запустили 192 ГБ памяти DDR5 на плате AMD X670E в конфигурации 4x48 ГБ
2
Память DDR5 с частотой выше 6000 МГц не имеет смысла — производительность не отличается от DDR5-8000
37
Ryzen 7 7800X3D появился в продаже — Core i9-13900K проигрывает не только по fps, но и в цене
76
AMD Ryzen 7 7800X3D появился на сайтах европейских магазинов
28
Обнаружен новый астероид размером 30 метров, который приблизится к Земле 17 марта
5
Samsung Galaxy A54 Exynos 1380 и А34 готовы конкурировать с Google Pixel 6a
+
Руководитель Sony Хироки Тотоки планирует продать свыше 60 млн PS5
+
Названа дата мировой премьеры защищённого смартфона OUKITEL WP22 с батареей 10000 мАч
+

Популярные статьи

5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
8
Весенняя распродажа 2023 в Steam
9
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
7
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
99
О процессорах Intel core i5 10400F, 12400F и 13400F - четко и структурированно
24
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 3
4
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
4
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Март)
7
Оскар 2023 года - как премия вернула свою популярность
15
Godot Engine 4.0: Почему я решил приостановить разработку ChimbaBench Vulkan
19

Сейчас обсуждают

Chato-b0t
21:49
Не льсти каклам, не надо. Но то, что воны сегодня ударно отжигают - факт, согласен.
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
boris558
21:49
А почему не написали про Оскар Путина лучшая роль второго плана в филме Навалны? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC) ...
Оскар 2023 года - как премия вернула свою популярность
Xmast
21:48
Что там 24 год. Сейчас уже люди не нужны. Не знаю как наша верхушка теперь будет выкручиваться. Всему миру показала что они за люди. Я не понимаю зачем дворец кабаевой если на эти деньги можно как мин...
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Александр
21:48
Ипать люди что с вами не так?!
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Анреал Анжи
21:47
Я ору с сектантов лучей, вам коженка в уши насрал своими рассказами о лучах,что бы оправдать конские цены,играл в игры и с лучами и без,это настолько незначительная приблуда,что порой без них игра луч...
Вице-президент AMD: мощность RTX 4090 настолько велика, что выходит за рамки здравого смысла
Chato-b0t
21:47
В общем, подытоживая, могу сказать, что сегодняшним жалобно-голодным скулёжем каклов и всяких колбасевичей весьма удовлетворён. Так держать, товарищи!
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Zi Roberto
21:45
AMD выживает за счёт поставок чипов для игровых приставок, окончательно забросив настольный сегмент. автор бредит что-ли?..
Почему именно AMD виновата в росте цен на видеокарты, и что ждёт геймеров в 2023 году
Chato-b0t
21:45
Так что, где пруфы, каклина? Будут? Или пойдёшь спать пиздаболом кака бычно и на голодное брюхо?
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Дмитрий Мальцев
21:44
Интернеты сегодня есть, а завтра их нет. Так что большие винты сейчас как никогда актуальны.
ЕС планирует предоставить Украине еще 1 000 000 снарядов, в том числе боеприпасы калибром 155 мм
Xmast
21:43
Деткам своим так скажи. Чувиха что тебе лечение то? Подорожник возьми. Зачем пенсия то? Спортом занимайся. Дебилоид
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем