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Пригожин: бойцы ЧВК Вагнер имеют на вооружении трофейные американские гаубицы М-777 и ПТРК Javelin
Всё это находится в руках бывших афганских военных, которые обучались лично американскими инструкторами
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Несколько дней назад в британской прессе появился целый ряд аналитических статей, авторы которых ссылаются на данные представителей MI6. Суть информации сводится к тому, что несмотря на проведённую мобилизацию Россия не может проводить наступательную операцию ни на одном направлении. Ну а причина лежит на поверхности и связана с чрезмерным расходом снарядов в 2022 году. В результате командование СВО ввело ограничения, что тут же отразилось на характере спецоперации. Проводить какие-либо серьёзные атаки имея скудное количество снарядов – это настоящее самоубийство, а значит пока Москва воздержится от масштабных компаний. Агенты британских спецслужб уверены, что всё это вынудило российское командование распечатать неприкосновенный запас, созданный ещё при СССР. Ну а за эти годы снаряды пришли в негодность. Часть вообще невозможно применять, тогда как другие уже не обладают точностью и дальностью, заявленных в эталонных характеристиках. У нас нет данных о том, как на самом деле обстоят дела с боеприпасами, но целая череда слухов может говорить о том, что проблема всё же реальна. 

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К примеру, Пригожин уже больше месяца указывает на сложности с поставками. Подразделения ЧВК «Вагнер» долгое время не сталкивались с таким понятием, как лимиты, но в какой-то момент вынуждены были сесть на снарядную диету. Сам Пригожин уверен, что боеприпасы в России есть, но связывает сложности с поставками с бюрократическими проволочками и некими клановыми интересами руководящего состава. Информация на этот счёт поступает самая противоречивая, при этом основатель ЧВК «Вагнер» предпочитает не подливать масла в огонь. Судя по всему, поставки в полном объёме так и не возобновились, но вместо этого появилась возможность перебрасывать снаряжение с других направлений. Со слов Пригожина становится ясно, что подразделения с других направлений регулярно присылают ему резервные боеприпасы, что позволяет проводить наступательные операции и медленно сжимать кольцо окружения в Бахмуте. Ситуация сложная, а противостояние идёт за каждый дом. При этом сохраняется возможность контрнаступления со стороны ВСУ. Командование украинских войск накопило на этом направлении резерв в виде 50 тысяч человек, а значит в любой момент может воспользоваться количественным преимуществом. Или нет, Пригожин признал опасность, но уверен, что вместе с регулярными подразделениями армии РФ окружения удастся избежать.

Ну а у представителей западной прессы особый интерес вызывает участие граждан других стран в СВО на стороне России. При этом многие интересуются, нет ли в числе бойцов ЧВК «Вагнер» афганцев. Именно с таким вопросом в Пригожину обратились представители издания Semafor из Нью-Йорка. По их данным, некоторые афганские военные входят в состав «музыкантов» на контрактной основе. Американских журналистов интересовали условия и сам факт того, что афганцы сражаются на стороне России. По словам Пригожина, афганцы в ЧВК «Вагнер» есть, но в небольшом количестве. В настоящий момент они действуют в виде полноценного подразделения артиллерии, поскольку ранее были обучены американцами управлять различными ствольными системами стран НАТО и гаубицами М-777. Они же получают трофейные Javelin, которые можно встретить после отступления украинских войск. 

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Но куда любопытнее звучит заявление Пригожина относительно того, что он даже сейчас умудряется выкупать у украинских подразделений подобные типы вооружений. Не исключено, что основатель ЧВК ошибся, указав вместо прошедшего настоящее время. Здесь наши читатели вольны думать так, как им заблагорассудится, поскольку более подробной информации всё равно не получить. Какое-то время назад в прессе писали, что украинские бойцы занимаются продажей американского оружия, ну а при штурме иногда действительно встречаются снаряды. Сложно представить, чтобы украинское командование допустило переход склада с боеприпасами для гаубиц М-777 под контроль русских. Сложно, но возможно, поскольку в итоге многое решают люди на местах. Ну и стоит заметить один любопытный факт. Так, если подразделение афганцев-артиллеристов работает, то снаряды они где-то добывают. Не исключено, что закупка идёт на чёрном рынке, где этого добра после начала СВО появилось очень много.

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#сво #чвк вагнер
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