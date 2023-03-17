Похоже, видеокарта будет медленной, но предложит низкий уровень TDP

Рынок настольной графики ещё 3 года назад можно было бы назвать устоявшимся. Так, NVIDIA снимала все сливки, продавая флагманы по завышенным ценам, тогда как AMD довольствовалась долей в 30%, что позволяло безбедно существовать. И всё бы ничего, если бы не криптовалютный бум 2021 года, который позволил Дженсену Хуангу получить преимущество за счёт более грамотных поставок графических чипов. Напомним, почти полтора года майнеры сметали с полок видеокарты по завышенным ценам и готовы были платить в 2 раза дороже, надеясь заработать деньги после подорожания тех или иных цифровых активов. В это время NVIDIA смогла нарастить производство графических чипов, тогда как AMD столкнулась с огромным дефицитом. Дело в том, что Лиза Су взяла на себя слишком много. Прежде всего ей нужно было обслуживать растущий рынок серверных процессоров. Спустя годы можно сделать вывод, что ставка сыграла, но обошлась компании недёшево.

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Так, долгое время не было возможности выпускать достаточное количество настольных процессоров, а чипы для игровых приставок и вовсе свели производство видеокарт для геймеров к минимуму. Дженсен Хуанг полностью завладел рынком, а последняя попытка Лизы Су отбить у своего родственника несколько процентов, не увенчалась успехом. Геймеры не хотят покупать видеокарты серии Radeon RX 7000 и смотрят на графические чипы прошлого поколения с большим подозрением. Цены на подобную продукцию уже намного ниже, чем предлагает NVIDIA, но пока даже эта тактика не срабатывает. Можно было бы попытаться продавить рынок с помощью видеокарт Radeon RX 7700 и Radeon RX 7600, вот только даже инсайдеры не слышали о планах выпустить нечто подобное. Предполагается, что архитектура RDNA 3 оказалась головной болью и провалом, что не позволяет создавать продукцию с запланированными характеристиками. Может и так, но в результате NVIDIA перешла к навязыванию своих цен, полностью игнорируя здравый смысл.

Начнём с GeForce RTX 4080, которая стоит 1200 долларов. В Европе в первые месяцы после выхода видеокарту можно было купить не дешевле 1500 евро, ну а спустя время цена на неё опустилась на полторы сотен евро. А ведь у нас есть пример GeForce RTX 3080. Напомним, видеокарта прошлого поколения оценивалась в 700 долларов, но всё это только начало. За GeForce RTX 4070 Ti просят от 800 долларов в американской рознице, ну а в середине апреля в продажу поступит GeForce RTX 4070, за которую придётся отвалить 750 долларов в эталонном исполнении и 800 за премиальные версии. Всё это вполне реально, а эксперты спорят лишь о том, сколько Дженсен Хуанг будет брать за ещё не анонсированные GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti.

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Сегодня в прессу попало изображение GeForce RTX 4060. Судя по всему, речь идёт об эталонной модели, которая ничем не отличается от находящейся в продаже GeForce RTX 3060 (в версии Founders Edition). Инсайдеры не исключают, что на снимке представлена более мощная GeForce RTX 4060 Ti, но в данном случае это не меняет дела, ведь оба графических чипа получат крайне сомнительные характеристики. Предполагается, что видеокарты получат незначительный прирост быстродействия по сравнению с предыдущим поколением, а особый упор будет сделан на энергоэффективности. Например, GeForce RTX 4060 Ti потребует только 160 Вт, тогда как GeForce RTX 4060 будет достаточно скромных 115 Вт. Предполагаемые технические характеристики выглядят откровенно печально, но в данном случае перед инженерами NVIDIA стояла задача создать графический чип, стоимость которого можно оценить в 400 долларов. Напомним, архитектура Ada Lovelace оказалась жутко дорогой, а производство чипов на её основе балансирует между низкой энергоэффективностью и высокой стоимостью. Сложно сказать, насколько медленным будет GeForce RTX 4060. Инсайдеры предполагают, что он может оказаться не быстрее GeForce RTX 3060 Ti, но пока это только слухи.