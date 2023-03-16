Пожалуй, преимущество на стороне Ryzen 9 5900X

Нет никаких сомнений, что Core i7-13700KF и Ryzen 7 7700Х – это прекрасные процессоры, которые позволяют собрать мощный игровой компьютер с минимальными компромиссами. Вот только в обоих случаях вы потратите внушительную сумму денег, что окажется по карману всего нескольким процентам наших читателей. Например, покупать под Core i7-13700KF материнскую плату без поддержки DDR5 – глупо и недальновидно. Ну а под Ryzen 7 7700Х материнские платы и вовсе стартуют с 17 тысяч рублей.

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Согласитесь, что конечный результат впечатляет, но стоимость сборки окажется не по зубам даже энтузиастам. Именно поэтому сегодня мы рассмотрим процессоры, позволяющие не только собрать мощный игровой компьютер, но и не разориться. Именно так, зачем брать материнскую плату с разгонным потенциалом, если вы всё равно не планируете заниматься подобными глупостями? Оставим разгон гикам, а сами посмотрим, можно ли купить скоростной процессор в 2023 году.

За Core i5-13600KF просят 30 тысяч рублей. Если говорить о данном процессоре отвлечённо, не зная того, сколько просит за аналогичные продукты AMD, то можно было бы даже назвать этот камень интересным. Увы, но Intel не радует, не делая снижать стоимость своей продукции, а в результате вы получите быстрый, но не идеальный процессор, демонстрирующий низкие показатели соотношения между стоимостью и быстродействием. Разгонять Core i5-13600KF не рекомендуем, ведь превратить его в Core i7-13700KF у вас не выйдет, но потратите вы денег больше, чем стоит видеокарта среднего сегмента. Пожалуй, если говорить о прямом конкуренте, который лучше по всем характеристикам, то совершенно неожиданно на первый план выходит Ryzen 9 5900X. Здесь вы найдёте честные 12 ядер. Как вы могли заметить, у Core i5-13600KF в наличии целых 14 ядер, вот только 8 из них бутафорные и хорошо справляются только с рекламой, тогда как в реальных задачах от них нет никакого толка. Что до Ryzen 9 5900X, то он быстрее в рабочих задачах и примерно равен по быстродействию в играх. Теоретически, если вы купите видеокарту за 150 тысяч рублей, то Core i5-13600KF покажет отрыв до 10%, вот только мы с вами собираем экономный системный блок, а владельцы подобных процессоров крайне редко позволяют себе флагманы NVIDIA. Ryzen 9 5900X будет нормально функционировать в тандеме с материнкой платой на чипсете В450, но мы всё же рекомендуем взять чипсет В550. Там вы получите доступ к интерфейсу PCIe 4.0, что понравится тем, кто планировал взять скоростной твердотельный накопитель.

Особняком стоит Core i9-11900KF. Это флагман 2021 года, который даже сегодня способен поставить в тупик дорогостоящие процессоры. Он ещё долго будет актуален, а за счёт высокой тактовой частоты и наличия 8 больших ядер и вовсе может стать основой для игровой сборки. К примеру, купите видеокарту GeForce RTX 3060 Ti, что откроет вам путь к играм в разрешении 2К.

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Ну а за 23 тысячи есть сразу 2 процессора: Ryzen 7 5800Х и Core i5-12600KF. Первый кажется нам лучше, поскольку имеет 8 ядер и лучше себя показывает в играх и рабочих задачах. Второй пользуется большим спросом среди российских геймеров, но на глобальном рынке занимает крошечную долю. Вы можете выбрать любой, так как с видеокартой уровня GeForce RTX 3060 Ti оба окажутся примерно равны. Поскольку многие наши читатели позволяют себе ещё менее скоростные графические чипы, то разницы и вовсе не будет. В то же время, на базе Ryzen 7 5800Х вы сможете собрать менее дорогой компьютер, поскольку материнские платы под AMD стоят значительно дешевле. Покупать дорогую видеокарту под один из указанных выше камней не рекомендуем, ведь они всё же сильно уступают новинкам текущего поколения и демонстрируют неплохие, но не рекордные показатели.