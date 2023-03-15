Что бы там фанаты Intel не писали, но Ryzen 7 7700X однозначно лучше

На нашем сайте часто можно встретить виртуальные сборки и реальные компьютеры, которые покупают себе читатели и блогеры. Кто-то может потратить довольно значительные суммы, тестируя флагманы за 150 тысяч рублей, тогда как другие покупает видеокарты и процессоры выше среднего. Стоит понимать, что владельцы бюджетных моделей ничего не тестируют, поскольку уже ничем не могут удивить всех остальных, а покупателей относительно дорогих решений меньшинство. Ну а так, как наш сайт всё же читают любители компьютеров, то чаще можно встретить перспективные решения для энтузиастов.

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Ну а если бы автор данного материала сегодня собирал новый системный блок, то выбирал бы между двумя процессорами. На самом деле речь о ценовом сегменте, поскольку выбор давно сделан, а сегодня поговорим о преимуществах и недостатках двух камней, которые обязательно понравятся геймерам и могут разорить даже зажиточных энтузиастов. Подберём для каждого из них оптимальную материнскую плату, что позволит вам уже сегодня начать сборку.

Начнём с Core i7-13700KF. Многие геймеры уверенно называют этот камень оптимальным и лучшим только потому, что он позволяет получить высокие тактовые частоты и внушительное быстродействие в играх. Согласимся, что камень хорош и действительно гарантирует вам раскрытие потенциала любой существующей в природе видеокарты, вот только нас смущает его цена. 39 тысяч – это немало, а учитывая необходимость покупки дорогой материнской платы, дело принимает серьёзный оборот. Прежде всего настоятельно просим вас не покупать недорогие материнки с поддержкой оперативной памяти DDR4. Сегодня DDR5 предлагается по вполне вменяемым ценам, а брать дорогой комплект из процессора и материнской платы, но лишать себя доступа к ОЗУ нового поколения – это какая-то несусветная глупость. Экономия сыграет против вас, а значит остановимся на том, что на материнской плате должна быть поддержка DDR5.

Пожалуй, самым оптимальным решением для тех, кто не планирует разгонять свой Core i7-13700KF, может стать материнская плата за 17 тысяч рублей производства ASUS. На самом деле подобными вещами страдают единицы, ведь потенциал самого процессора достаточен, но есть и существенный минус. Так, здесь нет поддержки PCIe 5.0. В реальной жизни новый интерфейс вам не пригодится, но некоторые энтузиасты давно мечтают купить твердотельный накопитель следующего поколения. Увы, но в этом случае стоит присмотреться к материнской плате GIGABYTE на чипсете Z790. Любители разгона скажут, что данное решение непригодно для нормального разгона. Что поделать, оверклокерские решения стартуют с 35 тысяч рублей, но в данном случае вы сможете получить доступ к PCIe 5.0 и разогнать оперативную память. Неплохо, но дорого, поэтому посмотрим на альтернативное решение.

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Ну а здесь в наличии Ryzen 7 7700X. Процессор немного медленнее Core i7-13700KF в играх, но только в том случае, если вы купили видеокарту GeForce RTX 4090. В случае, если вам пока достаточно GeForce RTX 3070, то даже под увеличительным стеклом разница будет стремиться к нулю. У покупателей Ryzen 7 7700X нет выбора того или иного типа оперативной памяти, а вот с разгоном всё проще. Скажем так, процессоры AMD отвратительно поддаются разгону, поэтому любая попытка увеличить тактовые частоты обойдётся вам очень дорого. Если у вас нет желания тратить 10 тысяч на систему жидкостного охлаждения, то берём материнскую плату ASUS за 17 тысяч рублей. При желании можно купить материнку за 30 тысяч, но если уж мы решили не гонять наш Ryzen 7 7700X, то переплата не требуется. Берите не самую дешёвую оперативную память, ну а в будущем можно рассчитывать на простой апгрейд. Например, через 3 года вы решите, что пора увеличить быстродействие компьютера. Видеокарту можно заменить за минуту (были бы деньги), а вот с процессором всё куда сложнее. Core i7-13700KF не предполагает апгрейда, поскольку следующее поколение процессоров Intel будет построено на новом сокете. Это значит, что нужно тратить ещё 20 тысяч на материнскую плату. Ну а владельцы Ryzen 7 7700X просто купят Ryzen 7 9700X, что позволит сделать систему актуальной ещё на несколько лет. Увы, но Intel так не может (и не хочет).