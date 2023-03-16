Вариантов немного, а GeForce RTX 4070 Ti остаётся самым недорогим вариантом

Противостояние между NVIDIA и AMD больше напоминает битву Давида и Голиафа, когда силы неравны, а судьба висит на волоске. Ещё несколько лет назад было заметно, что Дженсен Хуанг чувствует слабость противника и не стесняется ставить на свою продукцию завышенные цены. Но происходящее сегодня может заставить пересмотреть своё отношение к NVIDIA даже самых больших фанатов компании. Вначале геймеров поставили перед фактом: либо покупать сильно подорожавшие по сравнению с прошлым поколением флагманы, либо брать видеокарты прошлого поколения, имеющие отвратительное соотношение между ценой и производительностью. Ну а в ближайшем будущем ожидается неизбежный рост стоимости на средневысокий и средний сегменты. Чего только стоит GeForce RTX 4070, за которую придётся выложить от 750 долларов.

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Похоже, Дженсен Хуанг от жадности потерял ощущение реальности, поскольку иначе его поведение объяснить не выйдет. Что до Лизы Су, то глава красных разочаровывает. AMD выживает за счёт поставок чипов для игровых приставок, окончательно забросив настольный сегмент. Если вы уже забыли, то на архитектуре RDNA3 вышло только 2 графических чипа, которые можно назвать полным провалом. Пока NVIDIA строит козни геймерам, пытаясь обобрать нас до нитки, можно было бы начать выпускать недорогие скоростные решения, но Лиза Су играет в копилку Дженсена Хуанга. Мы не знаем, делает ли она это сознательно, или у AMD есть какие-то проблемы. Как бы там ни было, именно ошибки красных позволяют зелёным давить геймеров высокими ценами, ну а мы посмотрим на предложения в российской рознице, попробовав найти видеокарты, подходящие для комфортной игры в новинки 2023 года.

Сразу оговоримся, выгодных цен нет и точно не будет несколько лет. Возможно, если на Лизу Су найдёт просветление (весьма сомнительно), то в следующем поколении дела пойдут лучше, но мы бы не ставили на такой расклад событий. Именно поэтому оптимальным решением может считаться GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарта имеет солидный потенциал, который вы можете реализовать уже сегодня. Вам не нужно ждать с моря погоды, сидеть в ожидании чудес, как это часто бывает. Игры в 4К пойдут на высоких настройках, а владельцам мониторов с 2К и вовсе можно не задумываться об апгрейде как минимум 3 года. Или больше, ведь многое зависит от разработчиков игр и скорости освоения новых игровых движков.

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Предположим, что у вас нет 80 тысяч на развлечения. Очень даже может быть, ведь сумма значительная, а значит остаётся подкопить 40 тысяч, поскольку здесь вас ждут сразу две неплохие видеокарты. Итак, прежде всего рекомендуем обратить внимание на Radeon RX 6750 XT. Здесь вы получите 12 Гб видеопамяти по разумной цене, быстродействие, достаточное для запуска игр в 2К и сможете рассчитывать на жизненный цикл от 4 лет. Очень неплохо, ведь всё это позволит играть в 2К, при этом сама видеокарта ровно в 2 раза дешевле предыдущей. Для не самых требовательных геймеров выбор очевиден, но продукция AMD очень часто не вызывает доверия у любителей компьютерных игр, поэтому давайте рассмотрим GeForce RTX 3060 Ti. Сразу хотим вас предупредить, что Radeon RX 6750 XT лучше по всем характеристикам. Так, видеокарта NVIDIA может предложить 8 Гб видеопамяти, оказывается слабее в играх и лишь с использованием трассировки выходит немного вперёд. Сомнительная перспектива, ведь за всё это вы заплатите ровно ту же сумму. Фанатам зелёного лагеря мы ничего доказывать не будем, но если вы ещё не определились и не имеете предпочтений на эту тему, то мы всё же советуем купить Radeon RX 6750 XT. Ну а благодарность можете высказать в комментариях.