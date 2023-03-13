Следующий на очереди не менее странный Core i7-13790F

Когда в рамках 12-го поколения настольных процессоров Intel решила внедрить архитектуру больших и малых ядер, вопросы об эффективности происходящего не задавал только ленивый. Дело в том, что первые тесты доказали, что в большинстве приложений малый ядра Intel не оказывают никакого влияния на быстродействие компьютера, ну а в играх только замедляют работу системы. Многие энтузиасты тут же отключили ядра на аппаратном уровне, надолго позабыв о возникающих конфликтах с операционной системой. Похоже, критика со стороны экспертов руководству Intel не понравилась, поскольку за последнее время мы не видели ни одного теста эффективности работы малых ядер от уважаемых профильных изданий. Можно сделать вывод, что поступил прямой указ из синего лагеря, ну а в результате понять, насколько сегодня подобные ядра эффективны, не представляется возможным. Если вы не в курсе, то в конце 2022 года вышло 13-е поколение процессоров Intel, которое принесло массу неожиданных сюрпризов. О том, что Core i9-13900K оказался самым быстрым камнем на рынке, можно говорить долго, ведь это позволило синим на время надеть майку лидера. Ryzen 9 7950X3D с технологией 3D V-Cache позволил AMD возглавить рейтинг самых быстрых игровых процессоров, ну а Intel давит обычных покупателей при помощи маркетинговых уловок.

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К примеру, Core i5-13600K по какой-то непонятной причине получил 14 ядер, из которых только 6 рабочих и 8 бесполезных, улучшающих энергоэффективность системы. Согласитесь, что было бы глупо продавать мощный 14-ядерный камень недорого, поэтому руководство Intel продолжает плыть против течения. В результате на рыке есть 8-ядерный Ryzen 7 7700X, который стоит столько же, как и указанный выше Core i5-13600K, но оказывается быстрее во всех задачах. Положение довольно странное, ведь в 2023 году на рынке появился 10-ядерный Core i5-13400, который в реальных тестах оказывается слегка быстрее Core i5-12400. А между тем камень предыдущего поколения имеет всего 6 ядер, что не мешает ему прекрасно справляться с поставленными задачами. Вот только Intel пошла ещё дальше, выпустив настоящего Франкенштейна. В начале января в китайской рознице заметили 10-ядерный процессор Core i5-13490F.

Как оказалось, новый камень ощутимо отличается от обычного Core i5-13400F. Прежде всего он способен разгоняться до 4.8 ГГц, что на целых 200 МГц выше, чем стандартная версия. TDP не превышает 65 Вт, а вот кэш-память третьего уровня выросла до 24 Мб, тогда как Core i5-13400F мог похвастать только 20 Мб L3. Любители экспериментов тут же прогнали Core i5-13490F в тестах и выяснили, что процессор примерно соответствует по быстродействию Core i5-13500. К примеру, в CPU-Z Core i5-13490F умудрился получить 6834 балла в многоядерном тесте, тогда как в тесте на одно ядро удалось выбить 780 баллов. Получается, что такие показатели на 6% выше, чем предлагает Core i5-13400F, но в некоторых сценариях (например, в играх) за счёт высокой тактовой частоты можно добиться и более внушительного прироста до 10%.

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На момент своего появления в китайской рознице, Core i5-13490F стоил 230 долларов, ну а сегодня его можно отхватить за 200 баксов, поскольку спрос на эксклюзивный камень оказался явно ниже ожиданий Intel. Но проблема не только в этом. Как сообщают местные журналисты, конкуренция делает чудеса, ну а новый Ryzen 5 7600 выглядит намного выгоднее и пользуется лучшим спросом, хотя стоит те же 230 долларов. Не исключено, что Intel планирует начать локальную ценовую войну, поскольку продукция AMD действительно выглядит привлекательнее. Кстати, в январе в Китае вышла ещё одна эксклюзивная модель – Core i7-13790F. Камень также получил повышенные тактовые частоты и увеличенный запас кэш-памяти третьего уровня. Что странно, в Китае этот камень пока не дешевеет, хотя стоит ощутимо дороже не только довольно популярного Ryzen 7 7700, но и полноценной модели Ryzen 7 7700Х.