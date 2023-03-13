Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Intel начала снижать цены на процессоры 13-го поколения, подешевел эксклюзивный Core i5-13490F
Следующий на очереди не менее странный Core i7-13790F
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Когда в рамках 12-го поколения настольных процессоров Intel решила внедрить архитектуру больших и малых ядер, вопросы об эффективности происходящего не задавал только ленивый. Дело в том, что первые тесты доказали, что в большинстве приложений малый ядра Intel не оказывают никакого влияния на быстродействие компьютера, ну а в играх только замедляют работу системы. Многие энтузиасты тут же отключили ядра на аппаратном уровне, надолго позабыв о возникающих конфликтах с операционной системой. Похоже, критика со стороны экспертов руководству Intel не понравилась, поскольку за последнее время мы не видели ни одного теста эффективности работы малых ядер от уважаемых профильных изданий. Можно сделать вывод, что поступил прямой указ из синего лагеря, ну а в результате понять, насколько сегодня подобные ядра эффективны, не представляется возможным. Если вы не в курсе, то в конце 2022 года вышло 13-е поколение процессоров Intel, которое принесло массу неожиданных сюрпризов. О том, что Core i9-13900K оказался самым быстрым камнем на рынке, можно говорить долго, ведь это позволило синим на время надеть майку лидера. Ryzen 9 7950X3D с технологией 3D V-Cache позволил AMD возглавить рейтинг самых быстрых игровых процессоров, ну а Intel давит обычных покупателей при помощи маркетинговых уловок.

реклама

К примеру, Core i5-13600K по какой-то непонятной причине получил 14 ядер, из которых только 6 рабочих и 8 бесполезных, улучшающих энергоэффективность системы. Согласитесь, что было бы глупо продавать мощный 14-ядерный камень недорого, поэтому руководство Intel продолжает плыть против течения. В результате на рыке есть 8-ядерный Ryzen 7 7700X, который стоит столько же, как и указанный выше Core i5-13600K, но оказывается быстрее во всех задачах. Положение довольно странное, ведь в 2023 году на рынке появился 10-ядерный Core i5-13400, который в реальных тестах оказывается слегка быстрее Core i5-12400. А между тем камень предыдущего поколения имеет всего 6 ядер, что не мешает ему прекрасно справляться с поставленными задачами. Вот только Intel пошла ещё дальше, выпустив настоящего Франкенштейна. В начале января в китайской рознице заметили 10-ядерный процессор Core i5-13490F. 

Как оказалось, новый камень ощутимо отличается от обычного Core i5-13400F. Прежде всего он способен разгоняться до 4.8 ГГц, что на целых 200 МГц выше, чем стандартная версия. TDP не превышает 65 Вт, а вот кэш-память третьего уровня выросла до 24 Мб, тогда как Core i5-13400F мог похвастать только 20 Мб L3. Любители экспериментов тут же прогнали Core i5-13490F в тестах и выяснили, что процессор примерно соответствует по быстродействию Core i5-13500. К примеру, в CPU-Z Core i5-13490F умудрился получить 6834 балла в многоядерном тесте, тогда как в тесте на одно ядро удалось выбить 780 баллов. Получается, что такие показатели на 6% выше, чем предлагает Core i5-13400F, но в некоторых сценариях (например, в играх) за счёт высокой тактовой частоты можно добиться и более внушительного прироста до 10%. 

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На момент своего появления в китайской рознице, Core i5-13490F стоил 230 долларов, ну а сегодня его можно отхватить за 200 баксов, поскольку спрос на эксклюзивный камень оказался явно ниже ожиданий Intel. Но проблема не только в этом. Как сообщают местные журналисты, конкуренция делает чудеса, ну а новый Ryzen 5 7600 выглядит намного выгоднее и пользуется лучшим спросом, хотя стоит те же 230 долларов. Не исключено, что Intel планирует начать локальную ценовую войну, поскольку продукция AMD действительно выглядит привлекательнее. Кстати, в январе в Китае вышла ещё одна эксклюзивная модель – Core i7-13790F. Камень также получил повышенные тактовые частоты и увеличенный запас кэш-памяти третьего уровня. Что странно, в Китае этот камень пока не дешевеет, хотя стоит ощутимо дороже не только довольно популярного Ryzen 7 7700, но и полноценной модели Ryzen 7 7700Х. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #core i5-13490f
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В AMD подсчитали, что в играх Ryzen 7 7800X3D до 30% быстрее 5800X3D и до 24% Intel Core i9-13900K
AMD выпустила свой первый 16-ядерный мобильный процессор Ryzen 9 7945HX
AMD выпускает «самый производительный мобильный процессор в мире» — 16-ядерный Ryzen 9 7945HX
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
40
Иран завершил сделку по закупке у России современных истребителей Су-35
4
БПЛА Ланцет уничтожил британский ЗРК "Stormer HVM" и показал видео с поражением техники
16
Шольц пообещал Германии «новое экономическое чудо», сравнимое с периодом 1950—1960-х годов
17
После передачи Украине еще миллиона снарядов Запад потеряет способность воевать
21
Пакистан может поставить Украине 44 танка Т-80УД в обмен на западную помощь
5
В AMD подсчитали, что в играх Ryzen 7 7800X3D до 30% быстрее 5800X3D и до 24% Intel Core i9-13900K
103
Какое отношение зерновая сделка имеет к транзиту санкционных товаров через Турцию
2
Intel Core i3 13100f оказался гораздо хуже Intel Core i3 12100f по потребительским качествам
3
В Mundfish «с очень большой вероятностью» допустили выход продолжения Atomic Heart
2
Пригожин решил баллотироваться на пост Президента Украины в 2024 году
3
Бомбардировщик B-52H ВВС США вышел на точку пуска крылатых ракет по Санкт-Петербургу
13
Пригожин назвал точную стоимость снарядов, которые ЧВК «Вагнер» тратит за 1 месяц боёв в Бахмуте
4
Российский Су-57 с новой ракетой Р-37М сбивает почти 100% целей – украинских самолётов и вертолётов
10
Польша собирается создать крупнейшие сухопутные силы в Европе для парирования «российской угрозы»
7
Китайские бренды штурмуют Amazon и Newegg, поскольку не смогли продать видеокарты NVIDIA майнерам
13
Ford отзовёт 18 электрических пикапов F-150 Lightning из-за риска возгорания
6
"Один украинский самолёт - одна ракета": источник рассказал о непревзойденной точности ракеты Р-37М
2
Стейблкоин USDC утратил привязку к доллару на фоне банкротства крупнейшего американского банка Silicon Valley
3
Запуск ракеты с напечатанным на 3D принтере двигателем окончился провалом
4

Популярные статьи

Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
26
Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта
29
Три хороших, но не широко известных фильма с С. Сталлоне
9
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
66
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
5
Джим Райан наложил вето на сделку по покупке Activision Blizzard
14
Мои мысли о покупке новых или б.у. комплектующих
63
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
27
Китай готовится к "городской" войне, поскольку Тайбэй может превратиться в Бахмут или Соледар – EAT
7
Как я обнаружил, что Adobe без разрешения удаляет файлы пользователей
16

Сейчас обсуждают

terenty79
13:19
смешно, но все богатые в сша, сейчас стройные как кипарис.жирный, это удел низшего социального слоя населения. богатые нифига не делают, а только торчат в фитнес центрах, спа салонах, имеют личного тр...
Солдатам в армии США разрешат не сдавать тест на ожирение – задания станут проще, а бойцы толще
Fidelio
13:16
Да это откровенный киздёшь, заглот. Здесь даже урапатриоты на это гониво не поведутся.
Украинские солдаты отказываются ехать в Бахмут, опасаясь встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
Moleculo
13:15
Китай это запад? В магазине на три буквы ЖД уже с иероглифами появились, платы максан, афокс, колорфул, а народ ищет посредников из Китая.
Бюджетная видеокарта Intel Arc A380 начинает дешеветь, зарубежные цены снизились на 15-30%
Евгений Васютин
13:11
Вы снова несете уйню. Майки говорят, что они добавят НОВЫХ пользователей на НОВЫХ платформах. В контексте БОЛЬШЕ - это может быть за счет пользователей на СТАРЫХ платформах. В одном случае - они РАСШИ...
Джим Райан наложил вето на сделку по покупке Activision Blizzard
Eppius
13:06
Вариатор это самый мерзкий автомат ,он даже хуже коробок типа дсг. Цена этой машины должна быть не выше мульта.
Первая Lada Vesta NG сошла с конвейера в марте с китайским ABS вместо Bosch
ExtenZ
13:05
i3 13100 надо мать хотя с 2 слотами m.2. не нашел? вона у асуса есть, даже с радиатором память днище, хорошо что не goodram купил, от пшеков корпус и бп, так, на 4 с - минусом вк 3060 не 2-кулерная? М...
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
Эовейн Триада
13:04
FSR мыло, а DLSS качество не отличается от натива, на 3090 можете и то и другое опробовать. Прямо сейчас смотрю это в Киберпанке.
AMD якобы могла выпустить видеокарту уровня RTX 4090, но не захотела
Eppius
13:04
То чувство когда я купил новую БМВ Х3 дизель с автоматом в 2010ом ровно за эту сумму.
Первая Lada Vesta NG сошла с конвейера в марте с китайским ABS вместо Bosch
Васян Васяно
13:03
Не только этой зимой) "Патриотам" обещали, что Украина еще зимой 2014 года замерзнет))) >Украина замерзнет зимой https://ren.tv/news/v-mire/7381-ukraina-zamerznet-zimoi >Захарченко: Украина замерзнет ...
Politico: Между США и Украиной нарастают разногласия
Сергей Vorvort
13:03
В 3-й части нет такой эпичности как в Готика 2: Ночь Ворона. Там ты избранный, спаситель мира, только ты можешь остановить Белиара и его прислужников, обратить на пользу людям наследие древних в Яркен...
Мои впечатления от игры Gothic. Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем