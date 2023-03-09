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Что не так с процессором Core i5-13600K, и почему гораздо выгоднее купить Ryzen 7 7700X
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AMD и Intel уже несколько десятилетий ведут непримиримую борьбу за рынок персональных компьютеров, предлагая самые быстрые процессоры на планете. Технологии совершенствуются каждый год, а значит инженеры начинают готовить новый продукт ещё до того, как стартовали продажи процессоров нового поколения. Планы расписаны на много лет вперёд, а линейки и позиционирование известно заранее. А вот насколько быстрым будет тот или иной процессор, мы не знаем вплоть до релиза. 

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В текущем поколении корону лидера умудрилась подхватить Intel, хотя недавно вышла линейка во главе с Ryzen 9 7950X3D, который смог положить на лопатки даже прокачанный Core i9-13900KS. Но сегодня мы поговорим о менее дорогих решениях, которые доступны энтузиастам и широкому кругу работающих геймеров. Речь и позиционировании, которое вызывает массу вопросов. Сегодня мы обойдёмся без перечисления всех достоинств Core i7-13700К, но всё дело в том, что стоит этот камень 39 тысяч рублей, тогда как его конкурент Ryzen 7 7700X значительно дешевле. Об этом и поговорим. 

Оставим Core i7-13700К без должного внимания, начав разговор с противостояния Ryzen 7 7700X и Core i5-13600K. Если вы спросите, почему такая несправедливость, то мы вам ответим. Дело в том, что оба камня стоят 30 990 рублей. Поверьте, обычных пользователей не волнует позиционирование, не беспокоят планы производителей, а многие даже не осознают, сколько ядер и насколько быстрым будет процессор. Геймеры просто имеют на руках подходящую сумму, а значит будут выбирать из того, что есть в наличии. И вот здесь приходится признать, что Core i5-13600K не вписывается в занимаемую ценовую категорию. Камень слишком дорогой и не тянет на конкурента для Ryzen 7 7700X. Похоже, речь идёт о сознательной политике Intel, ведь Core i7-13700К на целых 8 тысяч дороже своего прямого конкурента в виде Ryzen 7 7700X. Мы советуем вам повременить с покупкой процессоров Intel, ведь у AMD есть сразу 2 камня, которые могут стать основой для мощного игрового компьютера.

За 28 490 рублей вас поджидает Ryzen 9 5900Х. Процессор подойдёт как для апгрейда, так и для новой сборки. Давайте рассмотрим примеры. Например, вы уже устали о того, что ваша система на базе Ryzen 7 1700Х не справляется с прославленными задачами. Мало ли, вдруг архивация длиться не 5 секунд, как вам бы хотелось, а целых 8 секунд. Пожалуй, самым оптимальным решением будет замена процессора. Берём Ryzen 9 5900Х, выбрасываем старый камень, и забываем о всех трудностях. Стоит признать, что благодаря такому апгрейду вы получите немалую прибавку быстродействия в играх, хотя здесь всё зависит от вашей видеокарты. Увы, но старушка GeForce GTX 1060 уже никогда не будет быстрой, какой бы камень вы не купили. Ну и не забывайте, что Ryzen 9 5900Х хорош в новой сборке, ведь вы можете купить недорогую материнскую плату, а сам камень вышел ещё до того, как в продаже появилась оперативная память DDR5. 

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Ну а экономным геймерам, которые хотят сосредоточиться на видеокарте, стоит обратить внимание на Ryzen 7 5800Х. Даже если вы позволите себе очень мощный игровой графический чип за 80 тысяч рублей, то можете не сомневаться в раскрытии его потенциала с помощью этого процессора. В целом же покупатели Ryzen 7 5800Х предпочитают менее дорогие видеокарты типа GeForce RTX 3060, а в этом случае система получится не только скоростной, но и перспективной. Всегда можно улучшить видеокарту, а вот материнская плата уже не предполагает апгрейда, поскольку сокет АМ4 считается устаревшим, а AMD больше не будет выпускать на его базе процессоры. Что поделать, зато у вас есть невысокая цена и возможность собрать компьютер без переплат. С чем-то приходится мириться.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 7 7700x #core i5-13600k
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