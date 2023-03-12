Также в материале вы можете найти тесты ещё не вышедшего процессора Ryzen 7 7800X3D

Триумфальное шествие Ryzen 9 7950X3D по американской и европейской рознице продолжается. Процессор пользуется высоким спросом даже несмотря на то, что стоит внушительные 699 долларов. Технология 3D V-Cache на этот раз не совершила чуда, поскольку новый флагман AMD всего на 7-10% быстрее Core i9-13900KS. Вот только не всё так очевидно, как может показаться, ведь самое главное в тестах – это выбор правильной методики. Ну а особенно в этом деле сильны сами производители, которые часто делятся официальными тестами ещё до появления того или иного продукта в продаже. Сегодня мы с вами можем больше узнать об игровых способностях 8-ядерного Ryzen 7 7800X3D, который ещё до анонса называли самым востребованным процессором 2023 года среди энтузиастов (ожидается поступление в продажу в середине апреля).

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Причина в цене, ведь ожидается, что AMD будет просить за камень 449 долларов, что сделает его значительно выгоднее Core i9-13900K, за который приходится выложить все 589 долларов. Отнеситесь к тестам спокойно, поскольку в данном случае специалисты красной команды выбрали только те игры, в которых преимущество Ryzen 7 7800X3D максимально, а значит реальные результаты окажутся совсем не такими радужными, как может показаться на первый взгляд. Прежде всего новинку сравнили с Ryzen 7 5800X3D. Отметим, что сегодня именно этот процессор считается одним из самых продаваемых на американском и даже европейском рынке (или даже самым продаваемым), поскольку получил целый ряд скидок. Официально, Ryzen 7 5800X3D можно купить за 348 долларов, тогда как бывают акционные предложения за 299 вечнозелёных.

Как видите, Ryzen 7 7800X3D ощутимо быстрее старого 8-ядерного процессора, но в данном случае стоит задуматься о том, какими бы были результате с видеокартой GeForce RTX 3070. Пожалуй, различия оказались бы почти незаметными. Что до сравнения Ryzen 7 7800X3D против Core i9-13900K, то красный камень демонстрирует внушительный запас прочности и опережает своего синего соперника во всех тестовых играх. Максимальный отрыв в 24% заметен в Horizon Zero Dawn, хотя в других играх дела у Ryzen 7 7800X3D идут очень даже неплохо. Выше есть еще несколько сравнительных тестов с процессором Ryzen 9 7950X3D, ну а мы продолжим новостями на игровую тематику. Большинство американских геймеров привыкло видеть на прилавках магазинов графические чипы нескольких популярных брендов. Чаще всего на глаза попадаются Asus, Gigabyte и MSI, но на этой неделе на Amazon и Newegg появились малоизвестные компании, которые принялись штурмовать американский рынок.

Называется несколько наиболее заметных брендов, которые ранее можно было встретить только на китайских площадках AliExpress и Taobao. Это: 51Risc, AX Gaming, Corn, Maxsun, Mllse и Peladn. Что любопытно, представлены только видеокарты предыдущего поколения, поэтому эксперты предполагают, что перед нами попытка реализовать товары, скопившиеся после того, как майнинг на графических чипах перестал приносить прибыль. Довольно странно, но китайцы не стали демпинговать, предлагая свою продукцию дешевле, но не делая гигантских скидок. К примеру, 51Risc продаёт GeForce RTX 3070 за 459 долларов, тогда как от Gigabyte такая видеокарта стоит 499 долларов. Разница в 40 долларов позволяет неплохо сэкономить, вот только в Китае подобные видеокарты стоят намного дешевле, а значит производители хотят не только слить накопившиеся запасы, но и заработать.

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Эксперты полагают, что китайцы привезли незначительное количество видеокарт, поэтому товаров хватит не всем. Ну и не стоит забывать, что многие известные бренды используют так называемые суббренды на тех или иных рынках. Например, Palit на российском рынке известна под своим брендом, но в США большую популярность имеет суббренд Galax, тогда как в Европе продукцию этой компании знают под именем KFA2. Ну а производство видеокарт в Китае имеет свою специфику. К примеру, на фабрике выпускают брендовые Gigabyte, но для собственного рынка делают полные копии под другим именем. Руководство Gigabyte делает вид, что ничего не происходит, ну а китайцы счастливы, получая доступ к геймерской продукции по выгодным ценам.