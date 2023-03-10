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Core i5-13400 vs Core i5-12400 – почему планы Intel увеличить цену за счёт роста ядер провалились
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Многие из наших читателей слышали о провале, который ждал AMD в 2022 году. Как оказалось, процессоры серии Ryzen 7000 вышли не такими быстрыми, как рассказывали инсайдеры, а в результате самым быстрым камнем на планете оказался Core i9-13900К. Ситуация усложнилась тем, что руководство AMD не подумало о том, что основная часть потенциальных покупателей не готова тратиться на материнские платы за 250 долларов и дороже. Только спустя 4 месяца после релиза в магазинах США появилась одна плата, стоимость которой ниже 125 долларов, ну а особенно весело было с оперативной памятью DDR5. 

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Так, ещё в прошлом году разница в стоимости между новой и старой ОЗУ превышала 2-кратное значение, поэтому процессоры Ryzen 7000 выглядели на фоне аналогов Intel весьма посредственно. Похоже, Лиза Су не сидела без дела, ведь стоимость материнских плат пошла вниз, оперативная память DDR5 перестала внушать благоговейный трепет, а сами процессоры сильно подешевели на мировом рынке. Почитать о выгодах Ryzen 7 7700Х вы можете в нашем материале, а мы сегодня обсудим Core i5-13400, который выглядит очень странно и не пользуется спросом. 

Давайте поговорим о герое нашего материала позднее, а пока взглянем на Core i5-13600К. Как видите, сегодня этот камень оценивается в 31 тысячу рублей. Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть, что камень включает сразу 14 ядер. Странно, а ведь Core i5-12600К предлагал всего 6 ядер, а значит в голову обычных пользователей приходит простая мысль: чем больше ядер, тем лучше. Вот только в случае Core i5-13600К всё не так просто, ведь Intel решила бить по неразумным пользователям при помощи маркетинговых уловок. Согласитесь, что 14 ядер звучит лучше, чем 6, ну а внутри Core i5-13600К всё те же 6 больших ядер и 8 бесполезных малых ядер, которые можно назвать балластом. Даже Core i5-12600К не кажется нам выгодным, но всё познаётся в цене, о чём мы с вами и поговорим ниже.

Если вы уже раскусили хитрую стратегию Intel с зачитыванием энергоэффективных ядер в свою копилку, то сможете понять, почему Core i5-13400 стоит 22 590 рублей. Как видите, здесь целых 10 ядер, а секрет в тех же малых ядрах, о которых мы писали выше. Вы удивитесь, но перед нами самый обычный процессор, не обладающий внушительной производительностью и сильно уступающий Core i5-12600К. Скорее всего, если вы искали именно камень Intel, то могли не знать о подобном положении дел, ну а продвинутые пользователи смотрят в сторону синих с недоверием. Что любопытно, если вы изучите тесты в интернете, то сможете убедиться, что новый Core i5-13400 почти ничем не отличается от старого Core i5-12400. Различия между ними стремятся к нулю, но это с видеокартой уровня GeForce RTX 4090, тогда как с народной GeForce RTX 3060 увидеть разницу будет невозможно даже под микроскопом. Ну а маркетинг делает своё дело. Кто-то точно купит Core i5-13400, переплатив на ровном месте немалые 7500 рублей. 

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Ну а чтобы вам не было скучно в этой компании процессоров Intel, давайте изучим несколько конкурентов, которые больше подходят разумным пользователям. Например, вас может заинтересовать Ryzen 7 5700G. Камень включает 8 настоящих ядер и встроенную графику, которая позволит вам легко запускать почти все игры. Требовательные новинки придётся обходить стороной, но это было бы уже слишком, если бы интегрированная графики делала то, что дискретная видеокарта за 15 тысяч рублей. Ну или присмотритесь к Ryzen 5 5600Х. Если пытаться найти достойного конкурента из синего лагеря, то на ум приходит только Core i5-12600К. Именно так, оба процессора примерно равны, вот только стоимость последнего намного выше, что делает его бесполезным, если у вас нет личных предпочтений или неприязни к продукции Лизы Су. Как видите, большие скидки AMD дошли до российской розницы, а в результате процессоры Intel сразу же стали дорогими и не подходят для разумных пользователей, умеющих считать свои деньги.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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