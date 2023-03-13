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Украинские солдаты отказываются ехать в Бахмут, опасаясь встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
ЧВК "Вагнер" продолжает наступление, а ВСУ в Бахмуте может оказаться в полном окружении
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На прошлой неделе в прессе появилось любопытное видео, снятое одним из украинских солдат, покидающим Бахмут на автомобиле с десятком таких же вояк. Всё дело в том, что сегодня снабжение группировки, которая продолжает бои за город, осуществляется только по одной дороге. Вот только с недавнего времени она простреливается, а на видео можно разглядеть огромное количество машин. Несколько танков, БМП и бронированные внедорожники, грузовики и многое другое. Всё это в буквальном смысле усеяло трассу жизни для тысяч бойцов. Ну а если изучить данные о последних успехах ЧВК «Вагнер», то можно сделать вывод о том, что происходит охват украинской группировки в клещи, что в итоге создаст возможности для окружения и выдвижения ультиматума всем сопротивляющимся. Планов командования мы с вами не знаем, но не так давно сам Пригожин сказал о том, что ожидается большое контрнаступление украинских сил под Бахмутом.

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Точное количество резервов, собранных за последние месяцы, оценить сложно. Ну а по тем данным, что предоставлены разведкой, набирается группировка от 40 тысяч человек. Пригожин опасается, что такая сила ударит во фланг ЧВК «Вагнер», пытаясь уничтожить «музыкантов», но надеется, что силами регулярной армии удастся отбиться, решив все поставленные задачи. Ожидается, что удар будет проведён молниеносно и иметь три основные цели, каждую из которых доверят решать одной из ударных групп. Так, группировка «Север» получила прямой приказ взять Соледар. Город находится под контролем армии РФ и превратился в руины. Оборонять такой плацдарм крайне сложно, поэтому украинское командование надеется на быстрый успех. Группировке «Центр» отведена задача прорыва в Бахмуте, где требуется разбить клином позиции «музыкантов», а после перебить их по отдельности. Ну и группировка «Юг» отправится в Клещеевку. Именно там закрепились передовые отряды ЧВК «Вагнер», наступающие на украинских бойцов, ведущих оборону в городе Часов Яр.

Планы вскрыты достаточно давно, а значит ЧВК «Вагнер» готовится к удару в спину, а между тем с другой стороны стали поступать сведения о том, что обычные украинские бойцы всё чаще стали отказываться от переброски в Бахмут. Даже украинские военкоры пишут о том, что командование забрасывает необстрелянных новичков в осаждённый город, ну а недавно можно было увидеть запись одного из бойцов, находящиеся в Бахмуте. По его словам, подготовка мобилизованных проходит в течение трёх дней, когда в руки дают автомат и два рожка патронов. За это время нужно научиться всем военным премудростями, после чего бойца записывают в штурмовики. Ещё больше любопытной информации рассказал один из пленных, который в феврале стал частью 53-й бригады ВСУ. Со слов пленного известно, что первый день обучения на полигоне был исключительно теоретическим, когда с новобранцами разговаривали медики и инженеры. Показали устройство мины и установку турникетов. На второй день в руки дали автомат АК-74, после этого появилась возможность кинуть боевую гранату и даже выстрелить по цели из гранатомёта. После этого всех посчитали подготовленным и отправили на линию соприкосновения. Пленный отмечает, что изначально был непригоден к военной службе, а после непродолжительного сидения в окопе сдался российским солдатам в начале марта. 

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Пригожин отмечает, что продвижение становится всё более сложным. Несмотря на постоянные обстрелы, ВСУ обладает запасом техники и постоянно подбрасывает всё новые танки. О том, что украинские солдаты могут оказаться в большом котле, говорят многие эксперты, ну а боевой офицер ВСУ сетует на сложность подвоза боеприпасов. Горловина формирующегося котла уже составляет 4 километра, а острая нехватка боеприпасов сказывается на эффективности всех отрядов. При этом командование подбрасывает новичков, которые не способны оказать реальной поддержки опытным солдатам, лишь увеличивая смертность и сложности с логистикой. Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский признал, что ситуация в Бахмуте сложная. В интервью Military Media Center он высказал опасения в возможности окружения. Источники: 1, 2, 3.

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#сво #чвк «вагнер»
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