Офис президента Украины назвал сроки большого контрнаступления, но жалуется на нехватку снарядов

В последнее время всё чаще звучат заявления западных экспертов, называющих те или иные сроки наступления армии РФ, а также рассказывающей о направлениях украинского контрнаступления. В целом, отказать многим из аналитиков в логике нельзя, ведь эти ребята исходят не только из личного мнения, но и многочисленных факторов, свидетельствующих в пользу той или иной версии. Очевидно, что осенью 2022 года Россия наступать не могла, поскольку имела ограниченный человеческий ресурс, но уже в январе большая часть из мобилизованных 300 тысяч человек прошла все необходимые курсы обучения, поэтому ожидалось, что большое наступление случится именно зимой. Об этом говорили и российские военкоры, намекая на то, что уже вскоре подписчикам стоит ожидать чего-то важного, а СВО окончится быстрее, чем нам кажется. На календаре 10 марта, вот только после зимней компании ожидалась весенняя, которая могла начаться в начале марта. Или не могла.

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Западные эксперты приходят к выводу, что все рассказы украинских политиков о весеннем контрнаступлении – это обычный фарс, поскольку на пути реализации подобных планов стоят несколько проблем. Что любопытно, на первое место ставят не наличие техники и личного состава, а погодные условия. Известно, что весенняя распутица не благоприятствует молниеносным операциям, а тяжёлые танки и вовсе увязнут в грязи. В итоге украинская армия будет идти медленно, что сделает её лёгкой мишенью для дальнобойной артиллерии. Ну а с техникой само собой возникнут сложности. Массовые поставки немецких кошек ожидаются только к концу марта или даже позднее, а сегодня ВСУ испытывают острую нехватку крупнокалиберных снарядов. Именно об этом сегодня рассказал советник президента Украины. Подоляк уверяет, что ВСУ ожидает поставок 155-мм снарядов, а пока происходит боевое слаживание и подготовка к контрнаступлению. Что любопытно, теперь в офисе Зеленского озвучивают совершенно другие сроки, рассказывая о возможном наступлении через 2 месяца. Получается, что в лучшем случае это случится к концу мая, а значит впору говорить о летней компании.

Не пространно рассуждают и ключевые российские военкоры и блогеры. Как вы понимаете, зимней компании не было, весенняя если готовится, то пока нет никаких данных о массовой переброске техники и личного состава на одно из направлений фронта. Ну а теперь некоторые из этих ребят уверяют, что командование СВО готовится к весенне-летней компании. Достаточно сложно понять, готовит ли вообще армия РФ наступление, поскольку вооружённые силы уже достаточно давно пытаются взять под контроль Бахмут. Сегодня этот город почти окружён, а основной действующей силой стали бойцы ЧВК «Вагнер». Пригожин рассказывает о противоречивых действиях командования СВО, прямо рассказывая о том, что его подразделение не получает достаточного количества боеприпасов. Данную тему мы уже понимали неоднократно, поэтому предлагаем заглянуть за другую сторону. Так, один из военнослужащих украинской армии, находящийся в Бахмуте, опубликовал ролик, в рамках которого рассказал о тех сложностях, с которыми сталкиваются обычные люди. По его словам, на защиту города бросают неподготовленных солдат, которые и солдатами называются с большой натяжкой.

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Обычно, мобилизованного отправляют на полигон, где выдают два рожка патронов и три дня на обучение. После этого боец считается самым настоящим штурмовиком. Вот только обычно живут такие штурмовики от нескольких часов до пары дней, а оборона Бахмута даётся высокой ценой. В прессе часто пишут, что между президентом Украины и командующим ВСУ существуют разногласия на проблему обороны города. Якобы, Залужный уже несколько раз предлагал вывести личный состав и закрепиться на других рубежах, но пока побеждают голоса, звучащие в голове Зеленского. Предположительно, это шёпот старины Байдена, который каждую ночь отправляет президенту Украины сообщение с призывом держаться. Ну а журналисты The Financial Times и вовсе ссылаются на данные американской разведки, указывая на провалы в руководстве обороны. Согласно озвученной информации, находящиеся в Бахмуте военные испытывают острую нехватку оружия и боеприпасов, а за несколько месяцев были полностью уничтожены несколько самых боеспособных подразделений. Это ощутимо подрывает возможности сражаться дальше, поскольку речь шла о бойцах, подготовленных в лагерях НАТО, где обучение ведётся несколько месяцев, а не три дня, как это происходит сегодня в Украине.