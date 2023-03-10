Неплохие решения есть даже за 13 тысяч рублей

GeForce RTX 4090 стоит почти 150 тысяч рублей и предназначена для тех, у кого есть лишние деньги. Если внимательно изучить тесты, то можно прийти к выводу, что флагман NVIDIA излишен даже для тех, кто владеет монитором с разрешением 4К. Стоит только настройки графики выставить на высокие, как даже GeForce RTX 4070 Ti позволит получать стабильно выше 60 кадров в секунду в самых новых играх. Вот только некоторые энтузиасты глухи к голосу разума, предпочитая переплачивать за потенциал, который никогда не раскроется.

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Всё это верхний ценовой диапазон, тогда как многие геймеры не нуждаются в дорогих видеокартах. Сегодня мы с вами разберём оптимальные решения для тех, кто предпочитает Мир танков. Любителям кораблей и популярных шутеров оставаться на местах, ведь требования к играм такие же низкие, а значит наш материал окажется актуальным. Выбирайте видеокарту по вкусу и кошельку, ведь скидок в ближайшие месяцы в данном сегменте не предвидится.

Начать наш материал предлагаем с Radeon RX 6500 ХТ, которая остаётся неплохим вариантом для тех, у кого в кармане нет лишних 100 000 рублей. С этой видеокартой танки полетят не хуже самолётов, а корабли и вовсе превратятся в скоростные подводные лодки. Словом, неплохой вариант даже для современных требовательных игр. Не рекомендуем покупать видеокарту тем, у кого разрешение монитора выше 1080р. В этом случае в играх без технологии масштабирования не обойтись, а это сильно вредит картинке. Также есть минусы с использованием старых процессоров без поддержки PCIe 4.0, хотя если ваш компьютер действительно древний, то ему не поможет уже никакая видеокарта.

На целых 2000 рублей дешевле вас поджидает Radeon RX 6400. Стоит помнить, что эта видеокарта также хороша с танками и кораблями, но может оказаться недостаточно быстрой для новинок 2023 года. На примитивную систему охлаждения обращать внимания не советуем, поскольку здесь 64-битная шина и 4 Гб медленной видеопамяти. Это значит, что графический чип крошечный и не требует мощного кулера.

А вот GeForce GTX 1660 Super – это зверь из другой ценовой категории. Согласимся, что мы искали недорогую видеокарту, но всегда найдутся геймеры, в кармане есть немного лишних денег. Если это именно вы, то смело берите GeForce GTX 1660 Super, ведь она ощутимо быстрее Radeon RX 6500 ХТ и не имеет проблем с совместимостью. Проще говоря, даже если ваш компьютер старый, падения производительности окажутся на заявленном уровне. С GeForce GTX 1660 Super можно запускать даже требовательные блокбастеры, а вот трассировки лучей здесь нет. Увы, но NVIDIA предлагает данную технологию для тех, кто готов на большие расходы.

Двигаясь вниз по ценовой цепочке, видим GeForce GTX 1650 за 15 тысяч рублей. Если вы поставите эту видеокарту на старый компьютер без поддержки интерфейса PCIe 3.0, то быстродействие будет на одном уровне с Radeon RX 6500 ХТ, а вот на более новом PCIe 4.0 видеокарта AMD окажется быстрее. Несмотря на это различия не столь критичны, поэтому многие эксперты и вовсе игнорируювсё это т подобные мелочи. GeForce GTX 1650 сегодня является самой популярной видеокартой на планете, а значит все россказни о том, что геймеры в Европе и США предпочитают только дорогостоящие решения – это очередной маркетинговый ход. Если вы ищете недорогой графический чип для танков, то GeForce GTX 1650 станет почти идеальным решением. Почти, ведь кулер слегка шумный, что может не понравиться вашим ушам.

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Ровно на 2 тысячи рублей дешевле вас поджидает скромная GeForce GTX 1630. Сложно сказать, зачем NVIDIA вообще выпустила эту видеокарту. Есть мнение, что на складах было слишком много бракованных чипов, ну а решение утилизировать всё это шло вразрез с финансовой политикой. Производительность GeForce GTX 1630 весьма скромная и находится даже ниже, чем у Radeon RX 6400. Несмотря на это обе видеокарты позволят вам сносно запускать танки и корабли, поэтому можете смело брать их несмотря ни на что. Джесен Хуанг точно не одобрит такого выбора, ведь он ждёт, когда вы принесёте ему пару тысяч долларов за божественную GeForce RTX 4090.