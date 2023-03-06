Уже вскоре деньги за модернизацию в США потекут рекой

Несколько дней назад журналисты издания Military Watch опубликовали часть доклада, составленного британским правительством на основе данных спецслужб и военной разведки. Словом, источники очень солидные, а авторы статьи рассказывают о том, что Россия наращивает темпы использования самолётов пятого поколения в рамках проведения СВО. Как оказалось, Су-57 остаётся невидимым для продвинутых радаров, летающих круглыми сутками над Польшей и наносит смертельные удары украинским самолётам из глубокого тыла. Англичане пишут о том, что есть несколько подтверждённых случаев поражения авиации ВСУ при помощи самой дальнобойной ракеты на планете Р-37М. Известно, что это российская ракета способна сбивать маневрирующие и сложные цели на расстоянии до 400 километров. Если в феврале был зафиксирован случай уничтожения украинского бомбардировщика Су-24 с расстояния 200 километров, то 2 марта сбили ещё один самолёт с невероятных 400 километров. На самом деле проверить такие факты невозможно, но суть в том, что количество российских самолётов растёт, а по итогам 2023 года превысит 22 единицы. Ожидается, что к концу текущего десятилетия удастся перевалить за сотню, но даже такая цифра кажется несерьёзной на фоне того, что могут предложить американцы.

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Если обратиться к фактам, то на начало 2023 года США выпустили больше 3400 истребителей пятого поколения F-35, умудрившись распихать по партнёрам в странах НАТО почти 1000 единиц. Цифра впечатляющая, при этом ни Россия, ни Китай не способны достичь подобных показателей даже в перспективе. Сложно сказать, зачем американцам столько самолётов, ведь каждый из них стал головной болью для командования и обычных лётчиков. Эксперты уже давно недовольны качеством истребителя, рассказывая о тех или иных сложностях в конструкции. К примеру, F-35 только на бумаге считается истребителем пятого поколения, тогда как по своим лётным характеристикам он не дотягивает даже до 4+ и не способен больше пары минут передвигаться со скоростью звука. Эксперты пишут, что попытки решить данную проблему ничем не увенчались, ведь самолёт просто может развалиться в воздухе, если не вернётся к привычной скорости. На самом деле вопросов к конструкции намного больше, о чём пишут специалисты Бюджетного управления Конгресса (Congressional Budget Office).

Как выяснилось, продвинутая машина очень быстро устаревает, а обслуживание обходится в несколько раз дороже, чем F-16. На военных аэродромах приходится держать целую армию техников, при этом на авиабазах не любят проводить вылеты на F-35 из-за целого ряда ограничений. В результате так называемый уровень боеготовности бортов возрастом старше четырёх лет снижается до 50%, что вынуждает увеличивать время обслуживания тех или иных элементов. В качестве сравнения приводится старичок F-15E. Представьте себе, что за 30 лет уровень боеготовности самолёта снизился до 60%, при этом средний налёт на один истребитель равен 27 часам в месяц, тогда как новые F-35 с большим трудом достигают 20 часов за тот же период. Перспективы у самого разрекламированного самолёта на планете не радужные, ну а совсем недавно неожиданное заявление сделали эксперты из Объединенного управления программой F-35.

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По словам специалистов, нужно как можно скорее провести модернизацию абсолютно всех самолётов, которые были выпущены больше 10 лет назад. Общее число бортов, которые требуется привести к современным нормам, насчитывает около 1000 единиц, а сами эксперты уверяют, что правительство должно рассмотреть вопрос в течение 90 дней. После этого требуется запустить масштабную программу, позволяющую не только устранить недочёты, но и улучшить конструкцию. Как янки планируют модернизировать сразу 1000 самолётов, пока неясно, но идея уже названа гениальной. Всё дело в том, что немалая часть старых F-35 находится в других странах, а значит деньги потекут в США рекой. Ясно, что никто не откажется получить модернизированный истребитель, а в итоге к янки выстроится длинная очередь из желающих поддержать американскую экономику. Что до самих экспертов, то они указывают на проблемы при проектировании двигателя. Напомним, в декабре после катастрофы при посадке новенького F-35B стало известно о том, что силовая установка сильно вибрирует, что ставит самолёт под угрозу. Якобы, решение найдено, а теперь его требуется интегрировать в конструкцию 1000 самолётов.