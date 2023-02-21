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Американские истребители F-35 постоянно ломаются и за 5 лет состарились сильнее, чем F-15E за 30 лет

F-35 стал настоящим вызовом для американских военных. Большую часть проблем удалось решить, но готовые истребители стремительно теряют боевую готовность
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Вы уже неоднократно могли слышать критику американского самолёта пятого поколения F-35. Проблем с истребителем оказалось много, но эксперты признают, что инженерам удалось решить большую часть сложностей, что позволило программе выйти на запланированное производство. Согласно официальным данным, на начало октября 2022 года всего в США насчитывалось 532 штурмовика, при этом за прошедший финансовый год (не путать с календарным) было выпущено 87 самолётов. 44 единицы поступили на боевое дежурство больше 10 лет назад, ну а больше половины достаточно молодые, поскольку им не больше 4 годочков. Может показаться, что перед нами идеалистическая картина, когда существующий парк авиации не только молодой, но и в десятки раз превосходит по количеству российские Су-57. В РФ не обошлось без своих проблем, о которых мы поговорим в одном их следующих материалов, а сегодня сосредоточимся на американском истребителе.

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По мнению экспертов, F-35 далёк от идеала и с большой натяжкой принадлежит к пятому поколению. Некоторые пеняют на двигатель, тогда как другие утверждают, что истребитель не способен больше нескольких минут разгоняться до сверхзвуковой скорости. Якобы, в этот момент происходят внештатные ситуации, а в результате борт просто разваливается на части. Похоже, в США не сильно по этому поводу переживают, а вот сложность управления даёт свои плоды. Истребитель буквально напичкан электроникой, а в результате обучение экипажа занимает намного больше времени, чем требовалось для подготовки пилотов F-16. Высокая сложность порождает появления ошибок, а значит управлять бортом может только опытный пилот, что делает невозможным полёты на F-35 для большей части молодых лётчиков. Кроме того, полёты на новом истребители жутко дорогие, поскольку он сжигает в разы больше керосина, чем предшественники. Не улучило ситуацию решение выпустить три различные модификации, а в результате пересесть с одного борта на другой для лётчиков бывает крайне сложно. Похоже, на этом трудности перспективного штурмовика не оканчиваются. 

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Не так давно в прессу попал отчёт, составленный специалистами Бюджетного управления Конгресса (Congressional Budget Office или СВО). В документе много чисел и сравнительных таблиц, ну а мы изучим наиболее интересные детали. Прежде всего эксперты отмечают увеличение времени лётных часов F-35 за 2022 год. Лучше всего дела обстоят у палубной авиации на F-35C, а вот морская пехота отстаёт, поскольку количество часов в месяц на F-35B продолжает сокращаться. Лучше всего дела обстоят с ВВС США, где растёт не только количество лётных часов, но и другие показатели. Что любопытно, оценка общей готовности самолёта делается на основании довольно странных выводов. Например, истребителю достаточно успешно пройти хотя бы один тест, тогда как оценка реальной боевой готовности вообще не проводится. Но даже после этого показатель общей боевой готовности составил от 54% до 58% для различных родов войск. F-35C имеют средний налёт 250 часов в год, а это лучший показатель среди всех трёх модификаций. 

Критерии оценивания в США и РФ разнятся, вот только цифры говорят красноречивее любых слов. Как оказалось, изначально рейтинг боевой готовности самолёта стартует с 75%, тогда как после четырёх лет использования часто уходит ниже 50%. Средний налёт F-35A составляет 20 часов в месяц, тогда как даже новые F-35B стартуют с меньших показателей, а к концу шестого года службы и вовсе поднимаются в воздух в 2 раза реже. Что до F-35C, то там всё относительно стабильно и удерживается на отметке в 20 часов в месяц. И вот здесь самое время обратить внимание на показатели самолётов прошлого поколения. Например, у F-22A средняя боеготовность упала с 75% до 50%, но произошло это за 13 лет, тогда как новый F-35 умудрился состариться всего за 5 годочков. За все 30 лет использования средний налёт F-15E достигает 27 часов, а сам он начинал с боеготовности на уровне 90%. Представьте себе, что спустя 30 лет старый самолёт демонстрирует готовность на уровне 60%, что ощутимо выше, чем новинка пятого поколения.

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Цифр много, но ситуация такова, что новый истребитель оказался слишком сложным и требует особого подхода к обслуживанию. F-35 просто не способен чаще подниматься в воздух, поскольку нуждается в проверке многочисленных систем, тогда как более простые F-15E и F-22A могут справляться с задачами ощутимо лучше. Ну и прибавьте к этому поломки, ведь старые истребители выходят из строя намного реже. В целом программа считается провальной, но янки не планируют сходить с заданного курса, ну а натянутой готовностью на уровне 50% вступать в реальный бой – сродни самоубийству. 

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