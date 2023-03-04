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Как Су-57 поставил генералов НАТО в тупик – МИД Британии рассказал об опасности русской ракеты Р-37М

Уже 10 российских истребителей пятого поколения действуют в зоне СВО, вот только наносят удары они с расстояния свыше 200 километров, что ставит в тупик американские АВАКСы
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По данным Минобороны РФ за 2 марта 2023 года, всего за время проведения СВО армия РФ уничтожила 212 вертолётов и 393 самолёта, находящихся на вооружении ВСУ. Может показаться, что статистика отражает поступательное уничтожение авиации противника, вот только есть крайне любопытная статистика, которая даёт пищу для размышления. Согласно информации авторитетного американского издания Flight International, на начало 2021 году Украина имела всего 285 летательных аппаратов, в число которых входили истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, а также вертолёты Ми-8, Ми-24, Ка-27 и Ка-226. На самом деле список неполный, поскольку на балансе значились разведывательные, учебно-тренировочные и транспортные самолёты. И вот всё это и есть 285 единиц лётной техники, состоявшей на вооружении всех родов войск украинской армии. 

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Достаточно сложно понять, откуда взялись 393 подбитых самолёта, поскольку статистика Министерства обороны РФ ставит много вопросов. По мнению экспертов, прежде всего статистика включает самолёты, которые в первые недели боевых действий были поражены на месте дислокации. Изначально всё это считалось уничтоженным, но со временем было отправлено в соседнюю Польшу, где часть самолётов удалось восстановить. Не стоит забывать о том, что многие страны Восточной Европы уже поделились своей авиацией, щедро подаренной правительством СССР. Выходит немало, а только Словакия планирует отдать сразу 10 самолётов МиГ-29. Со сроками непонятно, но в целом даже после года боевых действий какое-то количество авиации в Украине осталось. Согласно данным командования ВСУ, боевые вылеты совершаются регулярно, а только за 2 марта таковых было 13. Похоже, последняя цифра ближе к реальности, поскольку именно в тот день армия РФ уничтожила в небе сразу два украинских самолёта.

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На самом деле в этом нет ничего удивительного, поскольку подобное происходит довольно часто, но на этот раз тревогу забили авторы издания Military Watch, ссылающиеся на недавно вышедший секретный отчёт Министерства обороны Англии. Якобы, в последнее время Россия всё чаще стала применять самолёт 5-го поколения Су-57 в СВО для поражения находящихся в воздухе целей в воздушном пространстве Украины. И вот здесь нужно пояснение. Уже больше года в небе над Польшей в режиме 24/7 находятся самолёты-разведчики НАТО. Так называемый АВАКС фиксирует все вылеты над территорией Украины, а также способен замечать и российскую авиацию в приграничных областях. Сложно сказать, насколько глубоко умеет заглядывать всевидящее око дядюшки Сэма, но в данном случае важно лишь то, что управление самолётами централизованное, а украинская авиация взлетает только в том случае, если нет опасности в виде российских истребителей. Над Польшей курсирует радар Boeing E-3 Sentry, позволяющий не только видеть перемещение тех или иных самолётов, но и точно идентифицировать каждый борт.

И вот несмотря на это украинские самолёты продолжают падать. По мнению военных экспертов из Military Watch, где-то за пределами видимости самолётов-разведчиков НАТО летают российские Су-57, которые наносят удары с огромного расстояния. Происходит примерно следующее: украинский бомбардировщик Су-24 получает информацию из НАТО о том, что в небе нет российских истребителей. Он поднимается в воздух и выходит на цели для удара. Если армия РФ осуществляет перехват, то заботливые американцы тут же отдают приказ садиться. Примерно то же происходит, если по украинскому самолёту выпущена ракета, вот только в последнее время всё чаще продвинутые радары подводят, а сбитый 2 марта Су-24 не получил никакого предупреждения. По мнению Минобороны Британии, происходит это потому, что самолёт-разведчик не видит взлёта российской авиации, при этом на вооружении Су-57 находится ракета Р-37М с дальностью до 400 километров.

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В указанном выше докладе высказывается озабоченность подобными фактами, при этом эксперты полагают, что сегодня за пределами действия радаров летает уже 10 истребителей 5-го поколения, а к концу текущего года их число увеличится до 22 машин. У НАТО на два порядка больше, но в данном случае важна не цифра, а эффективность. Британские специалисты констатируют, что кроме России дальнобойные ракеты, способные сбивать маневрирующие цели на расстояние свыше 200 километров, есть только у Китая. Там сокрушаются, что F-22 и F-35 на такие подвиги не способны, а значит российская авиация представляет угрозу эффективному проведению операций уже американских истребителей. В издании The Conversation подтвердили факты поражения ракетой Р-37М с дальностью больше 200 километров украинских самолётов в феврале 2023 года, при этом указывают, что вылеты совершает не только Су-57, но и МиГ-31. Британские эксперты обеспокоены, а некоторые предлагают отправить в Украину какое-то количество F-16 Fighting Falcon. В задачи накачанных электроникой по последнему слову техники истребителей будет входить попытка прощупать возможности российской авиации 5-го поколения. Похоже, англичане хотят выяснить, сможет ли американский самолёт 4-го поколения уклониться от российской ракеты Р-37М. Не исключено, что именно это интересует генералов в Пентагоне, поскольку жизни украинских пилотов для них значения не имеют. 

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