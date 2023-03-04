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Почему видеокарта GeForce RTX 3070 Ti не подходит для 2К-мониторов, и какие есть альтернативы
GeForce RTX 3070 Ti обладает неплохим быстродействием, но на несколько лет такой видеокарты вам точно не хватит
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Если вы умудрились купить монитор с разрешением 4К, при этом у вас есть свободные 150 тысяч рублей, то можете смело брать GeForce RTX 4090. Ничего быстрее не выйдет ещё несколько лет, ну а предполагаемая GeForce RTX 4090 Ti, которая может появиться в 2024 году, окажется на жалкие 7-10% лучше, что почти незаметно. Ну или можно обратить внимание на GeForce RTX 4070 Ti, что совсем неплохо. А вот обладатели мониторов с разрешением 2К могут выдохнуть, ведь отличная видеокарта для данного сегмента стоит не дороже 60 тысяч рублей.

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Вы всегда можете сделать глупость, потратив лишние деньги на дорогой графический чип, но мы рекомендуем держать себя в руках. Есть несколько мнений о том, какая видеокарта является оптимальной для 2К, ну а мы рассмотрим несколько интересных предложений и выясним, какой графический чип позволит вам запускать любые игры ещё пару лет.

Начнём с того, что очень многие предлагают на роль оптимального решения для 2К видеокарту GeForce RTX 3070 Ti. Стоит признать, что сегодня она на 100% вписывается в требования, вот только время идёт, а требования к играм продолжат расти. Сильной стороной видеокарты является скоростная видеопамять, а вот её количество сильно удручает. В прошлом поколении NVIDIA явно пожадничала, поскольку поставила в GeForce RTX 3070 Ti всего 8 Гб видеопамяти. А ведь это графический чип, который на момент своего выхода находился на границе между флагманами и средневысоким сегментом.

Есть мнение, что некоторые пользователи сильно разбалованы, выставляя настройки графики на максимум. Якобы, именно это приводит к тому, что видеокарте требуется много видеопамяти. Что же, если вы хотели сэкономить и готовы мириться с высокими графическими настройками, то берите GeForce RTX 3070. Видеокарта имеет неплохой запас производительности и точно справится со всеми играми. Самое главное найти баланс между графикой и вашими требованиями, поскольку цена здесь в 3 раза ниже, чем просят за тот же GeForce RTX 4090.

Ещё на 10 тысяч дешевле в наличии GeForce RTX 3060 Ti. Это самый нижний ценовой сегмент, который подходит для 2К. Какое-то время сложностей с играми не возникнет, но вы должны осознавать, что платите на 17 тысяч рублей дешевле, чем те, кто решился на покупку GeForce RTX 3070 Ti. Именно поэтому стоит ограничивать настройки графики, а иногда даже запускать технологию масштабирования. Словом, ничего сложного, но для не самых требовательных геймеров GeForce RTX 3060 Ti – это неплохой выбор.

Неплохой, но не идеальный, ведь где-то на соседней полке лежат видеокарты AMD. Если бы автор данного материала сегодня покупал видеокарту, то взял бы только Radeon RX 6800. Без вариантов. Смотрите, видеокарта предлагает 16 Гб видеопамяти, что в 2 раза больше, чем есть у GeForce RTX 3070 Ti. Только одного этого факта было бы достаточно, вот только Radeon RX 6800 ещё и ощутимо быстрее своего зелёного конкурента. Получается, что перед нами идеальный выбор. Если вы прямо сейчас присматриваете видеокарту, то берите Radeon RX 6800. Ничего лучше до 60 тысяч нет и не будет ещё очень долго.

Сэкономить 10 тысяч позволит Radeon RX 6750 ХТ. Здесь мы видим компромисс между быстродействием, количеством видеопамяти и производительностью. В случае, если у вас нет денег на старший графический чип, смело берите Radeon RX 6750 ХТ. Здесь 12 Гб видеопамяти, при этом быстродействие даже выше, чем у GeForce RTX 3070. Немного выше, но не существенно, а в итоге разница будет только в потенциале вашей видеокарты и количестве видеопамяти. Если вы полагаете, что этот показатель важен, то делайте правильные выводы. Нам GeForce RTX 3070 нравится меньше, чем Radeon RX 6750 ХТ.

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Ну и для тех, у кого напряжёнка с деньгами, в продаже есть Radeon RX 6700. Помните о том, что запускать игры в разрешении 2К можно и на менее скоростной видеокарте, вот только запускать и играть – это десять разных вещей. Если вы не хотите видеть фризы и низкий фрамрейт, при этом не боитесь экспериментов, то отказывайтесь от GeForce RTX 3060 Ti в пользу Radeon RX 6700. Видеокарта AMD имеет на целых 2 Гб видеопамяти больше и слегка быстрее. Разница снова не такая большая, но в целом преимущество есть, а общая картина такова, что сегодня видеокарты NVIDIA мы не можем рекомендовать для тех, кто владеет монитором с разрешением 2К.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3070 ti
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