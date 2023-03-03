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Кто покупает брендовые видеокарты, и стоит ли переплачивать 20 000р за GeForce RTX 4080 от ASUS
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Красиво жить не запретить – именно так можно сказать об энтузиастах, которые тратят огромные деньги на развлечения. Кто-то покупает себе консоли нового поколения, а после инвестирует тысячи долларов в игры. Другие предпочитают пиратские копии, при этом уделяют особое внимание железу. Сегодня мы уже писали о том, что любителей дорогостоящей продукции в мире становится всё больше, что подтверждают продажи нового Ryzen 9 7950X3D. Камень AMD считается самым быстрым игровым процессором, ну а ранее стало известно о высокой популярности GeForce RTX 4090.

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В январе флагман NVIDIA геймеры раскупали с таким упорством, что он стал самым продаваемым графическим чипом на рынке. Нет никаких сомнений, что продажи видеокарт среднего ценового сегмента будут на порядок выше, но пока нет даже анонсов, всё больше любителей компьютерных игр смотрят в сторону дорогих видеокарт. При этом наблюдается проблема, когда зажиточные геймеры почему-то переплачивают десятки тысяч рублей за бренд, о чём мы и поговорим ниже.

Мы уже неоднократно поясняли вам простую аксиому: брендовая GeForce RTX 4090 имеет аналогичную производительность с GeForce RTX 4090, выпущенной силами Palit. Похоже, наши увещевания сработали, поскольку сегодня самой популярной моделью среди суперфлагманов NVIDIA стала именно недорогая карта производства Palit. Система охлаждения легко справляется с любыми нагрузками, а значит альтернативные решения не только не приносят реального прироста количества кадров в секунду, но и увеличивают конечную стоимость видеокарты. 

А вот с GeForce RTX 4080 дела обстоят иначе, ведь геймеры чаще всего покупают модель производства ASUS, которая почти на 20 тысяч дешевле народной Palit. Заметим, что сама по себе GeForce RTX 4080 стоит намного дороже, чем многим хотелось бы, но переплачивать ещё 20 тысяч – это какое-то глупое расточительство. Если вы так богаты, то почему бы вам не докинуть ещё 20 тысяч до GeForce RTX 4090? Вопросов больше, чем ответов, ну а мы заметим, что инсайдеры ожидают большого снижения рекомендованных цен на видеокарты этим летом. Предполагается, что GeForce RTX 4080 будет стоить 1000 долларов, что сделает её более конкурентной на фоне видеокарт AMD.

Не сидится спокойно и геймерам, покупающим GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарта и без того стоит дороже 80 тысяч рублей, а энтузиасты предпочитают брать модель производства Gigabyte. На этот раз переплата составляет всего 5500 рублей, что не так заметно по сравнению с более дорогими графическими чипами, но даже такое решение вызывает вопросы. Сложно сказать, чем российских геймеров не устраивает GeForce RTX 4070 Ti от Palit, но берут такие видеокарты ощутимо реже, чем брендовые модели. Не так давно мы изучали старые флагманы и пришли к выводу, что GeForce RTX 4070 Ti является оптимальным решением для тех, кто планирует купить мощную видеокарту для 4К. Оптимальным, но не идеальным, ведь выбора у геймеров нет, а значит ничего дешевле и быстрее купить не получится. 

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Ну и рассмотрим Radeon RX 7900 XT. Сегодня западная пресса отчиталась о том, что рекомендованная стоимость флагмана AMD в США снизилась до 800 долларов. В итоге в американской рознице есть реальная возможность купить эту видеокарту даже дешевле, чем стоит графический чип NVIDIA, поскольку продукция красного лагеря не пользуется спросом и реализуется по ценам, близким к рекомендованным. Увы, но до России скидка будет идти очень долго, а в результате сегодня за Radeon RX 7900 XT просят почти 96 тысяч рублей. Пока не советуем вам брать эту видеокарту, ведь через месяц вы сможете встретить её за 80 тысяч рублей. Что до брендов, то перед нами неплохая модель от Gigabyte, которая справляется со своими задачами ничуть не хуже и не лучше, чем конкуренты из других компаний. Radeon RX 7900 XT не имеет проблем с перегревом и может обрести второе дыхание после снижения официальной стоимости.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4080
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