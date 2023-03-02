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GeForce RTX 4080 vs GeForce RTX 4070 Ti – что выбрать, и стоит ли переплачивать за флагман NVIDIA
Обе видеокарты хороши, но в данном случае мы пытаемся разобраться в том, стоит ли вообще переплачивать 20 тысяч рублей за более мощный графический чип
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Некоторые полагают, что проблема выбора видеокарты остро стоит только перед теми, у кого недостаточно денег. Стоит согласиться, что экономным геймерам с пустым кошельком приходится несладко. Нужно считать каждый рубчик, пытаясь выбить у магазина скидку, а также успеть на выгодную распродажу. У энтузиастов с плотно набитым деньгами кошельком таких сложностей нет, но от этого выбор не становится проще, ведь возможности растут, а с ними и головная боль.

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Как понять, достаточно ли вам видеокарты за 100 тысяч рублей, или всё же придётся брать флагман за 140 тысяч? А может и вовсе попробовать сэкономить, потратив всего 80 тысяч рублей? Словом, дилемма непростая, а сегодня мы попытаемся разложить всё по полочкам. Давайте подумаем, для кого нужна видеокарта GeForce RTX 4080, и не лучше ли взять графический чип попроще – GeForce RTX 4070 Ti.

Итак, сегодня за GeForce RTX 4080 просят чуть больше 100 тысяч рублей. Если перевести всё это в доллары, то получится 1360 вечнозелёных, тогда как в США за предтоп придётся выложить всего 1200 долларов. Поскольку в РФ вы платите ещё 20% НДС, то можно сделать вывод, что данный графический чип предлагается по рекомендованной стоимости, что очень хорошо. Хорошо, если не считать, что в текущем поколении NVIDIA ощутимо подняла ценовую планку, что привело к подорожанию на 500 долларов без объяснения причин. За каких-то 80 тысяч рублей GeForce RTX 4080 смотрелось бы гораздо лучше, ну а отдавать больше сотни тысяч за доступ к играм – это уже перебор. Мы полагаем, что такая видеокарта потребуется вам только в том случае, если вы совмещаете работу с играми, поскольку переплата практически не приносит реальной пользы в играх, о чём и поговорим ниже.

Итак, за 80 тысяч рублей в нашем распоряжении GeForce RTX 4070 Ti. И снова переводим рубли в евро: получается, что с учётом НДС выходит слегка дешевле рекомендованной цены для Европы в размере 1000 евро. Пожалуй, оптимальной была бы цена на уровне 60 тысяч рублей, что полностью отжало бы тенденции к росту стоимости из поколения в поколение, а тут нам действительно приходится солидно вкладываться в компьютер. Если говорить о GeForce RTX 4070 Ti без учёта реалий рынка, то она дороговата, но если учитывать, что за GeForce RTX 4080 просят 102 тысячи, то мы рекомендуем не переплачивать. Есть всего несколько игр, которые способны нагрузить вашу GeForce RTX 4070 Ti ниже 100 кадров в секунду. С трассировкой будет меньше, но это частный случай, а значит пока у нас очевидный лидер.

Сравнение было бы некорректным без видеокарт производства AMD. Увы, в текущем поколении Лиза Су не смогла расшевелить рынок, а эксперты вам расскажут, что последним успешным графическим чипом был Radeon RX 580. Что до Radeon RX 7900 XTX, то он сразу же после релиза оказался связан со скандалом, когда высокие температуры приводили к сильному нагреву и падению тактовых частот. Энтузиасты предпочитают проходить мимо, ну а мы можем констатировать, что на российском рынке Radeon RX 7900 XTX стоит сильно дорого. Всё дело в том, что флагман AMD получил рекомендованную цену в районе 1000 долларов, а значит должен стоить дешевле GeForce RTX 4080. Вот только мы видим, что всё не так, как ожидалось, а платить за Radeon RX 7900 XTX столько денег не видим никакого смысла. Пожалуй, за 90 тысяч эта видеокарта смотрелась бы неплохо, ну а геймеры начали бы покупать только после того, как цена снизилась до 80 тысяч рублей. Пока таких планов у Лизы Су нет.

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Radeon RX 7900 XT за 100 тысяч рублей выглядит дико и не вписывается ни в какие рамки. Теоретически, видеокарта должна располагаться между GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4080, но фактически ощутимо дороже. Сложно сказать, сколько должна стоить эта видеокарта AMD, чтобы вызвать спрос со стороны реальных покупателей. Скорее всего, не дороже 70 тысяч, поскольку при прочих равных любители компьютерных игр выберут NVIDIA. AMD не хочет мириться с тем, что рынок вынуждает ставить цены ниже, чем у конкурента, поэтому продажи постоянно падают. Если Лиза Су не осознает этой аксиомы, то может и вовсе уйти с рынка пользовательской графики.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4080 #geforce rtx 4070 ti
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