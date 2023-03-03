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Почему геймеры из РФ выбирают процессоры Intel, а Core i5-12400F обходит по продажам Ryzen 5 5600X
При этом Core i5-12400F медленнее в играх и рабочих задачах
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Ryzen 9 7950X3D всего за несколько дней стал самым продаваемым настольным процессором в ряде американских магазинов. Дошло до того, что флагман AMD стал недоступен у нескольких ритейлеров, чем воспользовались китайцы, предлагающие купить этот камень за 919 долларов. В Германии на первом месте Ryzen 7 5800X3D, который в российских магазинах стоит под 35 тысяч рублей, ну а статистика Steam вещает, что в январе самой популярной видеокартой на рынке стала GeForce RTX 4090.

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Нет ничего удивительного в том, что после такой статистики полупроводниковые гиганты начинают поднимать цены на свою продукцию. Всегда находятся те, кто готов платить любые деньги, вот только всё это происходит где-то далеко, поскольку в России своя статистика. Сегодня мы рассмотрим самые продаваемые процессоры в Ситилинк. Скажем заранее, не ждите флагманов, ведь народ у нас не богатый, а значит спросом пользуются совсем не те продукты, которые предпочитают поглаживающие свои сытые животики жители США.

На первом месте Core i5-12400F, который отличается неплохим быстродействием и сносной ценой. Мы бы не стали говорить о том, что этот процессор доступен всем, поскольку кроме самого Core i5-12400F вам понадобятся и другие комплектующие. Между тем, материнская плата под этот камень стоит до 10 000 рублей, оперативную память можно взять стандарта DDR4, а в итоге сборка окажется пусть и не самой бюджетной, но точно не такой дорогой, как на том же Ryzen 7 5800X3D, о котором мы писали выше. Core i5-12400F даже близко не претендует на звание самого продаваемого процессора на мировом рынке, но в России традиционно много фанатов Intel.

Если вы полагаете, что на самом деле фанатов у Intel не так уж и много, то стоит изучить весь список ниже, а мы продолжим с Core i5-11400F, который занимает второе место по популярности. Потенциальный покупатель такого камня экономит 3000 рублей по сравнению с указанным выше Core i5-12400F, что для многих является призывом к действию. Поскольку владельцы таких процессоров не балуют себя дорогими видеокартами, то мы можем констатировать, что разница в производительности между двумя камнями разных поколений в играх будет сводиться к погрешности. 

Третье место за Core i3-10100F. Мы полагаем, что этот процессор покупают не геймеры, поскольку речь о самом медленном камне 10-го поколения. На рынке уже доступны решения 13-го поколения, а значит мы говорим о сильно устаревшем продукте. Получается, что Core i3-10100F хорош для офисных задач, где будет актуальным ещё много лет, а вот ставить на него видеокарту уровне GeForce RTX 3060 мы бы не рекомендовали. Камень не сможет раскрыть потенциал этого графического чипа, а значит любителям компьютерных игр стоит присмотреться к чему-то другому.

Например, вы можете взять Core i3-12100F. Здесь вы убиваете сразу двух зайцев. Так, стоимость этого процессора не такая уж и высокая, если сравнивать с более дорогим Core i5-12400F. Получается, что только на одном камне можно сэкономить 6 тысяч рублей, но и это не всё, ведь Core i3-12100F сносно справляется с игровыми задачами и даже может потянуть видеокарту уровня GeForce RTX 3060. Процессор не прихотлив и заработает на самой бюджетной материнской плате с оперативной памятью без излишеств. Любые приложения будут у вас летать, ну а в играх важна видеокарта, поэтому здесь уже выбор за вами. 

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Что до одного из самых продаваемых процессоров на планете, то мегапопулярный Ryzen 5 5600X в российской рознице только на 5 месте. Похоже, продукция красного лагеря не пользуется бешеным спросом даже несмотря на то, что Core i5-12400F уступает камню AMD как в синтетических тестах, так и в играх. Сложно понять, в чём причина такого странного выбора, ведь речь идёт о сотнях людей, которые делают выводы исходя из информации, полученной в интернете. Со своей стороны, можем порекомендовать нашим читателям изучить сравнения обоих процессоров, что позволит сделать верный выбор. Ну и не забывайте, что Ryzen 5 5600X прекрасно подходит в качестве апгрейда. Допустим, у вас годами работал компьютер на базе Ryzen 5 1600Х. Сегодня вы просто обновляете BIOS, выкидываете старый камень, а в результате получаете немалый прирост быстродействия. У Intel сокет живёт два года, тогда как AMD предлагает более солидную поддержку. 

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