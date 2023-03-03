Спрос на самый быстрый игровой процессор превзошёл самые смелые ожидания

Если вы целых два года ждали от AMD приятных сюрпризов, то сегодня можете выдохнуть. Лиза Су не только порадовала фанатов очередной линейкой игровых процессоров, но и смогла дожать инженеров, которые с большим опозданием вернули компании корону лидера. Официально, Ryzen 9 7950X3D стал самым быстрым игровым процессором на планете, обходя даже прокачанный Core i9-13900KS, способный работать на тактовой частоте 6 ГГц. Эксперты неоднократно протестировали новую линейку AMD и пришли к выводу, что рекомендовать новый флагман для решения сложных рабочих задач нет никакой возможности, ведь Core i9-13900K оставил здесь лидерство за собой, вот только в последние годы основными покупателями дорогостоящей электроники и полупроводников становятся именно геймеры. Поколения любителей компьютерных игр подрастают, поступают в ВУЗы, где получают образование и высокооплачиваемую работу. Неудивительно, что дорогие игрушки продаются лучше с каждым годом.

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Поскольку продажи стартовали несколько дней назад, инсайдеры уже готовы поделиться с нами первыми результатами. Как оказалось, спрос на процессоры с поддержкой технологии 3D V-Cache оказался таким большим, что превзошёл все ожидания ритейлеров. Некоторые магазины (например, Newegg) разводят руками, ведь энтузиасты раскупили все камни, а следующая партия придёт нескоро. Судя по всему, на утро 3 марта процессоры оставались в американском магазине Microcenter, поскольку за пару дней Ryzen 9 7950X3D умудрился подняться на пятое место самых продаваемых продуктов. А вот на Amazon Ryzen 9 7950X3D уже нет в наличии. Можно купить менее скоростные камни из этой же серии, но пока рынком правят энтузиасты, предпочитающие взять самый быстрый игровой процессор на планете. Порадовала свежими данными немецкая компания Mindfactory.

Как оказалось, лидером продолжает оставаться Ryzen 7 5800X3D. Обязательно ознакомьтесь с нашим материалом на эту тему. Отметим, что сам процессор лишь позволяет получить некий потенциал, тогда как решающее значение оказывает видеокарта. Если вы не планировали взять GeForce RTX 4090, предпочитая оставаться на неплохой, но не самой скоростной GeForce RTX 3080, то разница между Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 9 7950X3D окажется не такой огромной, как пишут эксперты. Помните об этом. Что до статистики Mindfactory, то здесь на втором месте Ryzen 7 5700X, ну а новый Ryzen 9 7900X3D умудрился занять третью позицию. Немецкий ритейлер сообщает, что поставки Ryzen 9 7950X3D оказались низкими, а в результате статистика по этому камню не соответствует реальному спросу, ведь камня в продаже просто нет. Что до Ryzen 9 7900X3D, то в Германию 12-ядерных процессоров пришло достаточно, что позволило реализовать их в количестве 360 штук. К слову, это в 3 раза больше результата Core i9-13900K. Инсайдеры полагают, что по мере появления Ryzen 9 7900X3D в свободном доступе спрос на него продолжит расти. К делу уже подключились китайские ритейлеры, предлагающие американцам купить новый флагман за 919 долларов. Вы удивитесь, но спрос есть несмотря на то, что стоимость на 31% выше рекомендованной.

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А вот с установкой нового процессора в уже собранную систему могут возникнуть некоторые трудности. Давайте обратимся к алгоритму, который рекомендует проделать сама AMD. Прежде всего стоит обновить операционную систему до финальной версии. Вообще, компания рекомендует использовать только Windows 11, но в целом особых различий между операционными системами пока замечено не было. Перед удалением старого процессора необходимо установить свежую версию BIOS, что позволит вашей материнской плате увидеть новый камень. Некоторые эксперты пишут, что необходимо сделать несколько настроек в подсистеме на материнской плате, но на практике достаточно только финальной версии Xbox Game Bar. Программное обеспечение отвечает за назначение сложных задач наиболее скоростным ядрам, что позволяет достичь максимальной производительности, повысив эффективность их выполнения. После этого можете наслаждаться, ведь до ноября (или даже декабря) текущего года Ryzen 9 7950X3D останется самым быстрым игровым камнем. Ну а там подоспеет Intel со своим 14-м поколением, но об этом мы расскажем в одном из следующих материалов.