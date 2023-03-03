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Почему GeForce RTX 3060 так и не стала самой популярной видеокартой, и когда ждать скидок от NVIDIA
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GeForce GTX 1060 больше пяти лет оставалась самой популярной видеокартой среди геймеров. Возможно, если бы не майнеры, которые скупали этот графический чип в невообразимых количествах, то старушка могла бы ещё какое-то время удерживать первое место в Steam, но и этого достаточно, поскольку налицо очень спорная ситуация. С момента релиза GeForce GTX 1060 вышло три поколения настольной графики, но NVIDIA так и не сумела повторить свой спех.

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GeForce RTX 2060 претендовала на лавры одной из самых популярных видеокарт, но 2020 году Дженсен Хуанг решил остановить производство этого и многих других графических чипов. GeForce RTX 4060 так и не вышла, а инсайдеры предполагают, что ожидать релиз раньше лета не стоит. Ну а в итоге геймерам остаётся только GeForce RTX 3060. Можно обратить внимание и на более дорогие модели, но серия GeForce хх60 уже много десятилетий остаётся знаком качества, гарантируя отличную производительность по разумной цене. Похоже, на этот раз ни первого, ни второго не будет, но всё это слухи, поэтому мы разберём GeForce RTX 3060, которая пользуется не самым высоким, но стабильным спросом.

И вот здесь важно понимать различия между находящимися в продаже моделями. Как видите стоимость варьируется от 27 до 44 тысяч рублей, а на первый взгляд достаточно сложно понять, какую видеокарту выбрать. Давайте по порядку. Самый недорогой вариант получил 8 Гб видеопамяти и очень скромную как для данного ценового сегмента 128-битную шину. Всё идёт к тому, что в 2023 году на 128 бит перейдёт даже GeForce RTX 4060 Ti, но это уже детали. Помните о том, что видеокарта с указанной выше конфигурацией отличается самой скромной производительностью, поэтому будет уступать более дорогим моделям. А вот GeForce RTX 3060 с 12 Гб видеопамяти за 30 тысяч рублей – это разумный выбор. Здесь вас ждёт максимальное для данного графического чипа быстродействие и стандартная система охлаждения. Брать видеокарту за 44 тысячи могут только те, у кого в голове опилки, о чём и поговорим ниже.

Смотрите, за 40 тысяч рублей доступна GeForce RTX 3060 Ti, которая на 15% быстрее указанной выше GeForce RTX 3060 за 44 тысячи рублей. Если вы специально хотите купить самую медленную видеокарту по заоблачной цене, то ребята из MSI всегда вам в этом помогут. Ну а разумные геймеры должны понимать, что бренды в наше время ничего не решают. Ответить на вопрос, зачем GeForce RTX 3060 такая мощная система охлаждения? Не знаете, мы тоже, ведь графический чип не нуждается в эффективном теплоотводе, а разогнать видеокарту без системы жидкостного охлаждения у вас всё равно не получится. Вот и получается, что GeForce RTX 3060 Ti – это самый верный выбор для тех, кто может себе позволить потратить на игры немалые 40 тысяч рублей.

Ну или стоит обратить внимание на продукцию красного лагеря. Например, всего 33 тысячи стоит Radeon RX 6650 XT. Если сравнивать эту видеокарту с предложениями NVIDIA, то примерно равную производительность демонстрирует GeForce RTX 3060 Ti. А между тем между видеокартами разница в 7 тысяч рублей, что в данном ценовом сегменте непростительная переплата. Radeon RX 6650 XT отвечает всем требованиям для любителей игр с 2К-мониторами, ну а возможность дополнительной экономии только подстегнёт тех, кто привык думать своей головой, а не доверять продажным экспертам, ратующих за зелёный лагерь.

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Раз уж мы начали говорить о более дорогих решениях, то остановимся на Radeon RX 6700. По чистой производительности эта видеокарта примерно на 10% быстрее указанной выше Radeon RX 6650 XT, но с недорогим процессором разница будет не так заметна. А межу тем Radeon RX 6700 включает 10 Гб видеопамяти. Это не рекорд, но резко встречается в данном ценовом сегменте. И не смотрите в сторону GeForce RTX 3060. Даже видеокарта с 12 Гб видеопамяти ощутимо проигрывает Radeon RX 6700. Ну а мы оставляем вас в раздумьях, ведь тесты можно посмотреть в интернете, а хороший совет – бесценен.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3060
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