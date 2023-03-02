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Почему в 2023 году не стоит покупать старые флагманы NVIDIA, а GeForce RTX 3090 Ti не дешевеет
Выбора у геймеров нет, а значит остаётся брать новинки по завышенной стоимости
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Когда NVIDIA выпустила в продажу видеокарту GeForce RTX 2080, автор данного материала почти решился на покупку GeForce GTX 1080 Ti, стоимость которой казалась выгодной и реально пошла вниз после релиза флагмана нового поколения. Помешал случай, но сегодня не об этом, ведь суть истории в том, что каждый раз, когда в продажу поступали видеокарты нового поколения, вы могли получить значительную скидку на графические чипы поколения прошлого. При этом производители делали особый упор на прирост быстродействия, вот только в 2022 году всё пошло не по плану.

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Вначале NVIDIA выпустила GeForce RTX 4080 за 1200 долларов, увеличив рекомендованную стоимость на 500 баксов, а после провернула такой же трюк и с GeForce RTX 4070 Ti, которая подорожала по сравнению с аналогом прошлого поколения на 200 вечнозелёных. В результате мы получили видеокарты, которые заняли совершенно новый ценовой сегмент, а старые флагманы перестали дешеветь. А зачем, ведь многие геймеры не разбираются в поколениях, а значит можно впаривать этим ребятам всякое старьё без зазрения совести.

Сегодня мы разберёмся в том, почему ни в коем случае нельзя покупать старые флагманы, и какие есть альтернативы. Начнём с GeForce RTX 3090 Ti, за которую просят 111 тысяч рублей. Повторимся, что основная часть геймеров не разбирается в поколениях и ничего не знает о быстродействии того или иного графического чипа. При этом если сравнивать GeForce RTX 3090 Ti с GeForce RTX 4080, то на стороне старичка 24 Гб видеопамяти, тогда как новинка может предложить всего 16 Гб. Нетрудно догадаться, что обычный геймер, который решил порадовать себя мощной игровой видеокартой, выберет продукт с 24 Гб видеопамяти. Проблема существует, а значит вам нужно смотреть в оба, ведь есть предложения и похуже. Например, GeForce RTX 3090, за которую просят те же 111 тысяч рублей. Здесь всё те же 24 Гб видеопамяти, а мы хотим обратить ваше внимание, что по производительности обе видеокарты сильно уступают указанной выше GeForce RTX 4080. Пожалуй, даже в работе с ИИ дополнительная память вам не поможет, а значит преимуществ нет и по этому показателю.

Какое-то время GeForce RTX 3080 Ti пользовалась популярностью, поскольку предлагала высокий уровень быстродействия по разумной цене. Сегодня здесь нет ни первого, ни второго, ведь за те же деньги вы можете купить GeForce RTX 4080. Рекомендуем вам избегать встречи со старым флагманом, ведь в данном случае оправдать такую высокую цену просто нечем. Ничуть не лучше GeForce RTX 3080, которая ещё в 2020 году стоила около 60 тысяч рублей в эталонном дизайне. Время идёт, ну а производители полагают, что видеокарта, как хорошее вино, стала только лучше. Увы, но это не так, а старый флагман пусть и позволяет вам получить приличную производительность, не стоит своих денег.

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Думали, что только NVIDIA завышает цены на старые флагманы? Как бы не так, ведь у AMD есть Radeon RX 6900 XT, стоимость которой находится на уровне 80 тысяч рублей. Видеокарта достойно показывает себя в играх и включает 16 Гб видеопамяти, вот только внимательные геймеры знают о том, что в продаже существует GeForce RTX 4070 Ti. Мы никогда не говорили, что это идеальное решение, но в данном случае всё сводится к тому, что выбора просто нет. Именно так, нас ставят перед фактом: видеокарты подорожали. Если вы готовы платить больше, берите GeForce RTX 4070 Ti. Это самый выгодный флагман в нашем обзоре, который показывает производительность слегка выше, чем может предложить GeForce RTX 3090 Ti. Ну а вы помните, что старый флагман стоит 111 тысяч рублей, поэтому нет никаких сомнений, что выгоднее купить GeForce RTX 4070 Ti. Инсайдеры пишут, что спрос на GeForce RTX 4070 Ti оказался ниже прогнозов NVIDIA, а значит уже вскоре рекомендованная цена будет скорректирована. А вот когда это случится, мы не знаем.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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