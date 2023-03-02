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Windows 12 может выйти уже в следующем году – Microsoft готовит новую ОС с интеграцией ИИ ChatGPT
Очередная порция любопытных слухов, раскрывающих намерения Microsoft выпустить ОС следующего поколения
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Не всем планам суждено сбыться. На пути часто встают форс-мажорные обстоятельства, а бывает и так, что человек просто принимает какое-то решение, идущее вразрез с достижением конечной цели. Не всегда это решение может быть верным, но суть в том, что меняют планы не только обычные люди, но и крупные компании. В какой-то момент руководство Microsoft было уверено в том, что Windows 10 станет последней операционной системой в портфолио компании. Судя по всему, в те годы казалось, что дальнейшее развитие невозможно, а новые функции окажут незначительное влияние на саму ОС. Технологии совершенствуются, а Windows 11 стала пробой пера, позволив Софтверному гиганту выйти из тени своих обещаний, поскольку впереди открываются новые перспективы. 

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При этом назвать релиз Windows 11 простым не поворачивается язык. Несмотря на то, что Windows 10 уже не продаётся официально, спрос на более новую операционную систему всё ещё низкий. Причина лежит на поверхности и заключается в требованиях к компьютеру. Так, если ваш процессор выпущен до 2018 года, то можно воспользоваться только принудительной установкой, заранее отказываясь от претензий в случае сбоев старого оборудования. Есть мнение, что релиз Windows 11 позволил Microsoft неплохо заработать денег, возможно, но эксперты полагают, что уже вскоре нас ждёт большой анонс, который способен завалить компанию миллиардами долларов от продажи новой Windows 12. Как стало известно, Microsoft увеличила инвестиции в компанию OpenAI. Для справки, именно эта компания ответственна за выпуск популярного бот-чата ChatGPT, который довольно неплохо справляется со своими задачами и даже написал на нашем сайте 20 новостей. На самом деле уже значительно больше, поскольку многие блогеры используют возможности ИИ в своих целях, но это уже другая история. 

Предполагается, что Microsoft планирует глубокую интеграцию алгоритмов ChatGPT в ключевые компоненты ещё не анонсированной операционной системы. Пока сложно судить, насколько такие слухи соответствуют действительности, вот только гиганты типа Microsoft обычно не тратят миллиарды долларов просто так, а значит слухи имеют реальные основания. На самом деле умные алгоритмы уже используются в ряде приложений Windows 11, а в рамках выставки CES 2023 небезызвестный Панос Панай (занимает пост главы компании) и вовсе заявил, что возможности искусственного интеллекта уже вскоре изменят парадигму взаимодействия пользователя с операционной системой Windows. И вот здесь есть проблема, поскольку операционная система следующего поколения существуют только в нашем воображении. Или нет? Несколько дней назад популярный инсайдер опубликовал новость о том, что Intel планирует в 2023 году выпустить 14-ю серию процессоров Meteor Lake. В дополнение к своим словам он вывалил информацию о новом чипсете и другие подробности, а также указал и другую информацию. Через некоторое время инсайдер удалил своё сообщение, вот только внутри содержалась любопытная строка, подтверждающая скорый выход операционной системы Windows 12.

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Похоже, релиз новой ОС с впечатляющими возможностями ИИ состоится уже в следующем году. Не исключено, что сроки могут растянуться, но в данном случае для Microsoft важен каждый месяц, поскольку многие компании уже объявили о намерении выпустить конкурента ChatGPT. Очевидно, что наработки есть не только у OpenAI, а возможность интеграции искусственного интеллекта с операционной системой значительно усложнит задачи конкурентам. Это сродни появлению первого браузера, который долго оставался популярен среди пользователей и нескоро уступил своё место более молодым конкурентам. Не стоит воспринимать данную новость как истину в конечной инстанции, поскольку все подобные инсайды основаны на слухах и утечках. Не исключено, что у Microsoft есть и другие планы, о которых пока никому не известно. Ну а релиз Windows 12 и вовсе приведёт к новым сложностям, повысив требования к поддерживаемому оборудованию. 

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#microsoft #chatgpt #windows 12
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