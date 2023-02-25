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Как ИИ ChatGPT стал популярным блогером и написал 20 новостей на сайте Overclockers.ru

Почему не стоит использовать новый искусственный интеллект для написания материалов, и может ли вообще ChatGPT взять на себя работу блогера
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Начнём с того, что данный материал может заинтересовать не только обычных читателей, но и блогеров нашего сайта. Он рассчитан на широкую аудиторию и содержит ответы на ключевые вопросы, волнующие как обычных потребителей контента, так и тех, кто ежедневно занимается созданием новостей на нашем сайте. 

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Впервые ChatGPT я опробовал в начале января. Пришлось арендовать за 100 рублей виртуальный мобильный номер, что позволило зарегистрироваться и начать работу с новомодным чат-ботом, который многие упрямо называют искусственным интеллектом. О своём отношении к ChatGPT я расскажу ниже, а пока только факты. После непродолжительных экспериментов стало ясно, что в моей работе ИИ бесполезен, ну а резюме и планы работы я умею писать и сам. И всё бы ничего, вот только в конце прошлой недели ChatGPT стал доступен для жителей Украины. Новость быстро облетела все информационные ресурсы и привлекала моё внимание. Дело в том, что у нас (как и на многих других сайтах) много блогеров из других стран, в том числе и Украины. Я уже успел познакомиться с возможностями бота, поэтому понимал, что соблазн воспользоваться компьютерными мозгами способен привести некоторых из блогеров к необдуманным решениям. Я обратился к администрации сайта и после официального разрешения опубликовал несколько материалов, на 100% созданных ИИ. Был выбран редакционный блог, а я всего лишь давал название, объединял абзацы, расставлял буквы «Ё» и добавлял заглавную картинку. На 5 новостей уходит 35-40 минут, но многое зависит от загруженности самого ChatGPT, который по вечерам пишет жутко медленно. Давайте перейдём к деталям.

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Всего было написано 20 материалов, 1 из которых пошёл в личные. Большая часть получила низкие прочтения до 3000 за несколько суток, но в данном случае нет ничего удивительного, ведь была выбрана научная тематика, которая никогда не отличалась высокой популярностью на нашем сайте. Материал о порче металла набрал почти 22 тысячи просмотров, новость о столкновении нашей галактики с Андромедой заинтересовала 25 тысяч человек, ну а вопрос «есть ли жизнь на Марсе», беспокоит 17 тысяч читателей. В целом, если говорить об успешности, то перед нами посредственные показатели, соответствующие начинающему блогеру, но с учётом сложной тематики и высокой конкуренции на сайте, вышло очень хорошо. Я не слежу за тем, сколько набирают материалы начинающих блогеров, но могу с гордостью заявить, что 3 новости от ChatGPT входили в 20 самых популярных материалов сайта на протяжение 2 суток. Возможно, если бы я уделил делу хотя бы 1 час времени, то результат был бы выше, но задачи получить много прочтений не было.

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Сегодня многие наши блогеры начали использовать ChatGPT для написания новостей. И это вижу не только я, но и администрация сайта. Скорее всего, мой материал этих ребят не остановит, поскольку соблазн получать деньги с минимальными усилиями велик. Официальная позиция руководства сайта запрещает использование искусственного интеллекта для написания материалов. И не говорите, что я вас не предупреждал. Я не знаю, будут ли наказывать нарушителей, и когда это случится. Возможно, если количество подобных материалов не будет критическим, то администрация отделается личной беседой с особенно непонятливыми. Ну или будут приняты меры финансового давления. Очевидно, что решение пока только обсуждается, а я полагаю, что риски достаточно велики, особенно у тех, кто на сайте давно. Будет достаточно глупо начинать с нуля, но в целом это ваш выбор. Зарабатывать деньги на новостях, написанных с помощью ChatGPT, можно, но доходы будут невелики, а риски получить бан остаются. Что до самого ИИ, то пока он не способен писать интересные материалы. Все работы компьютера похожи друг на друга и используют идентичные речевые обороты. Лексикон программы ограничен, а проблема с постоянными повторами одной и той же информации жутко раздражает. Попытки задействовать ChatGPT для написания новостей технологического характера провалились. ИИ постоянно упускает ключевую тему, льёт много воды и забывает указывать точные характеристики гаджета. Новости научного характера получаются лучше, но и здесь не обошлось без проблем.

Так, некоторые материалы у ChatGPT получились неплохими, тогда как большинство он сильно обрезал и передал только часть изначальной информации, насытив текст мусором о важности тех или иных изобретений для человечества. Можно констатировать, что ИИ слишком сырой и на данном этапе далёк от того, чтобы заменить журналистов. Работа в этом направлении будет продолжаться. Неясно, чем всё завершится, но пока всё довольно посредственно. Я попытался поговорить с ChatGPT на тему толерантности в западном обществе, окна Овертона, практики отмены и многих других интересующих меня тем. Увы, когда мне удалось подвести программу к пониманию ложности тех или иных идей, лежащих в основе Западной социальной модели, ИИ тут же давал заднюю. Словом, пока свободно мыслить компьютер не способен. Кстати, не смог он ответить мне на простую загадку: «А и Б сидели на трубе, А – упало, Б – пропало, что осталось на трубе». Железный болван не захотел признать, что ошибся, заявив мне о том, что вопрос был задан неверно. Хотя, позднее он всё же согласился с тем, что в задачке изначально крылся подвох. Не знает он и произведений Ильфа и Петрова, рассказав мне какой-то бред о похождениях наркомана Остапа Бендера, который искал очередную дозу, спрашивая в аптеке: «Почём опиум для народа?».

ChatGPT способен на интересные материалы, но чаще всего выходит клишированное месиво. Я не советую вам использовать ИИ для работы на нашем сайте, хотя решать всё же вам. Теоретически, тексты компьютерного интеллекта можно взять как основу, насытив фактами, но для многих блогеров такая идея неприемлема. Например, материал размером 2000 символов без пробелов пишется за 30 минут вместе с оформлением. Я делаю более объёмные материалы, поэтому уходит до 45 минут, ну а на жвачку объёмом 1100 символов и вовсе потребуется не больше 20 минут. Подключение ChatGPT и оптимизация готового материала под себя может занять гораздо больше времени. Отличить текст, написанный ChatGPT от того, что делают начинающие блогеры, действительно сложно. Есть косвенные признаки, а пока даже создатели ИИ не способны написать программное обеспечение, умеющее находить те или иные паттерны в способе мышления компьютерного интеллекта. Попробовать в работе ChatGPT может каждый, но злоупотреблять возможностями машины я бы вам не рекомендовал.

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