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Американский наёмник прорвался к русским с пакетом секретных данных – в РФ появился ещё один Сноуден

Джон Макинтайер целый год служил в рядах украинского подразделения и готов рассказать миру о фашиста в рядах ВСУ
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Назвать точное количество наёмников, которые успели повоевать на стороне Украины, крайне сложно. Эксперты полагают, что одна из причин заключается в том, что многие бойцы переходят границу в качестве добровольцев и не числятся на балансе тех или иных подразделений. Они получают символическую оплату, а многие уже достаточно давно вернулись обратно. При этом журналисты то и дело пишут о том, что в Украину прибывает всё больше кадровых военных стран НАТО. Якобы, именно они управляют сложной техникой и артиллерийскими комплексами, поскольку обучение местных занимает слишком много времени. Похоже, именно наёмники сядут в немецкие Leopard, а что позволит ввести танки в бой гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Подобное подтверждает и Пригожин, недавно рассказавший о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" встречают на своё пути всё больше наёмников из различных стран мира. 

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Не исключено, что некоторые из покинувших Украину наёмников разочаровываются, тогда как другие просто не готовы к реальному бою. Ну а сегодня мы вам расскажем о довольно любопытной истории, которая была опубликована на телеграмм-канале RT. Руководство канала обещает сделать развёрнутое интервью с бывшим американским военным Джоном Макинтайером, а пока вы можете по ссылке выше увидеть небольшой фрагмент, записанный военкором Мурадом Газдиевым. Как оказалось, американец прибыл в Украину почти год назад, поскольку является коммунистом и антифашистом и хотел помочь России в борьбе с нацизмом. Затея оказалась крайне сложной, поскольку пришлось не только укрываться от зоркого взгляда остальных бойцов, но и мириться с откровенно фашистскими взглядами других наёмников. 

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Джон рассказывает один любопытный факт, когда сослуживцы увидели на его странице в социальной сети фотографию Че Гевары. Пришлось быстро придумывать пояснение, а сам Макинтайер заявил сослуживцам, что является антифашистом и прибыл в Украину биться с русскими нацистами. В ответ он услышал смех, а один из наёмников из Восточной Европы открыто заявил ему, что русские не фашисты, а вот сами наёмники исповедуют соответствующую идеологию. Своей задачей Джон ставил сбор доказательств, документирование событий и передача всех эти секретных данных российским солдатам. Реальный шанс перейти на другую сторону выпал в Харькове, вот только в этот момент парень узнал о том, что на линии соприкосновения рассредоточены украинские снайперы. Могло показаться, что эти ребята воюют с русскими, но на самом деле они отстреливают перебежцев, поэтому пришлось затаиться.

Всё это время Джон наблюдал, записывал те или иные факты на видео и тщательно документировал преступления экстремистов. Сам он уверяет, что не видел пыток, но знакомые рассказывали о жутких историях, о которых в данном материале мы писать просто отказываемся. Судя по всему, вскоре собранная за год нахождения в подразделении «Карпатская Сеч» информация ещё вызовет эффект разорвавшейся бомбы. Не исключено, что перед нами второй Сноуден, но пока не будет забегать вперёд. Дело в том, что обычно в руки российских бойцов не попадают видео и фото наёмников, а также их быт, тогда как американец вел подробный дневник с именами и фамилиями, а также принёс с собой некие секретные документы. Назвать что именно получили российские спецслужбы, мы не можем, но если Джон прогуливается рядом с Кремлём, то доверие к нему действительно высокое. Сам он поделился любопытным фактом, свидетельствующим о том, как украинские военные используют гражданских. Так, какое-то время подразделение Макинтайера располагалось во Львове в здании школы. Так вот, на верхних этажах поселили цыган, тогда как бойцы жили в подвале. В случае прилёта власти тут же могли показать тела гражданских, скрывая тот факт, что на объекте находились военные. Подобных случаев множество, ну а мы будем следить за материалами канала RT. Не исключено, что вскоре появятся дополнительные подробности. Как вы понимаете, информации о том, как Джону удалось прорваться к русским, в прессе нет. Возможно, со временем нам об этом расскажут подробнее. Не исключено, что проводилась специальная операция, позволившая вытащить американца с ценными сведениями. 

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