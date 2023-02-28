Ryzen 7 7700X имеет свои преимущества, но в данном случае Ryzen 7 5800Х выгоднее

Как правило, владельцы дорогих процессоров позволяют себе мощные видеокарты с игровым потенциалом. Как правило, но не всегда, ведь бывает и так, что вы не планируете запускать игры, а потребность в скоростном процессоре обусловлена рабочими задачами. Именно поэтому нет и не может быть единого сценария, позволяющего подобрать правильную видеокарту под процессор и наоборот. Несмотря на это нужно стараться купить такой компьютер, который не только покажется вам оптимальным, но и действительно позволить выжать из вашего железа максимум.

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Предположим, что вы год назад уже купили видеокарту GeForce RTX 3060, которая кажется вам вполне достаточной. И вот настало время купить новый системный блок, а вы теряетесь, ведь выбор стоит между Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 5800Х. Давайте подумаем, какой из камней выбрать, а также рассмотрим несколько других вариантов, которые могут понравиться нашим читателям.

Начать предлагаем с Core i7-13700KF. Камень получил сразу 16 ядер, что магически действует на неподготовленные умы фанатов Intel. На самом деле мы не рекомендуем покупать такой камень, но в последнее время видели несколько сборок от наших блогеров с таким процессором. Неясно, кто посоветовал этим ребятам дорогой камень Intel с нулевым потенциалом. Согласимся, что сегодня он очень даже неплох, вот только в последние годы процессоры получили второе дыхание, а ваш Core i7-13700KF быстро устареет. Ну а если вы ещё потратились на материнскую плату, то и вовсе сделали большую глупость, поскольку перед нами тупиковая ветвь, апгрейд которой без замены материнки невозможен.

Ryzen 7 7700X не только стоит на 8 тысяч дешевле, но и обладает тем, чего у процессоров Intel никогда не будет. Помните о том, что сокет АМ5 вышел совсем недавно, а значит будет актуален несколько следующих поколений. Логично предположить, что лёгким движением руки вы просто замените ваш Ryzen 7 7700X на более скоростной Ryzen 7 9700X через три года, что позволит получить гигантский буст без лишних переплат. Ну и сам Ryzen 7 7700X имеет высокий потенциал, а значит легко раскроет самую дорогую видеокарту. И всё бы ничего, но у нас на руках скромная GeForce RTX 3060. Процессор быстрый и интересный, но явно излишне мощный для данного графического чипа. Кстати, Ryzen 7 7700X ещё и дорогой в сборке, поскольку материнские платы под него стоят недёшево, а оперативная память DDR4 сюда просто не подходит.

Если хотите убить двух зайцев, то берите Ryzen 9 5900Х. Здесь есть 12 ядер, которые пригодятся в рабочих задачах, а также внушительный игровой потенциал, позволяющий справляться с самыми мощными видеокартами. В нашем случае Ryzen 9 5900Х придётся по душе владельцам GeForce RTX 3060 поскольку на основе этого процессора можно собрать недорогой компьютер. Увы, но без минусов не обойтись, ведь Ryzen 9 5900Х не такой быстрый, как Ryzen 7 7700X, и не имеет указанных выше перспектив. Ну а поскольку мы говорим о сборке с недорогой видеокартой, то всё это не так очевидно, как кажется на первый взгляд.

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Покупать Ryzen 5 7600Х категорически не советуем, поскольку перед нами спорное решение. Так, здесь не самая высокая производительность, но потратиться на материнскую плату и оперативную память вам придётся в полном объёме. Намного выгоднее Ryzen 7 5800Х. Пожалуй, этот процессор больше подходит тем, кто решил купить видеокарту уровня GeForce RTX 3060. Прокачанный Ryzen 7 7700X способен раскрыть даже мощную GeForce RTX 4070 Ti, но будет явно излишне крутым для тех, кто имеет монитор с разрешением 1080р и предпочитает играть в шутеры, танки и самолёты. Помните о том, что выбор во многом должен быть обусловлен стоящими перед вами задачами, а не глупыми желаниями, которые приходят вам в голову и навеяны маркетологами или продажными экспертами.