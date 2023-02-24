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AMD занимает всего 10% рынка видеокарт, но зарабатывает на геймерах столько же, как и NVIDIA
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Несколько дней назад NVIDIA опубликовала полную информацию по доходам за 4 квартал 2023 года. Не удивляйтесь, зрение вас не подводит, а у автора всё в полном порядке с головой. Дело в том, что проблемы есть у Дженсена Хуанга. Большинство компаний работает в рамках календаря, тогда как NVIDIA упорно игнорирует общепринятые принципы. В США есть и другие подобные компании, но суть от этого не меняется, ведь мы с вами вольны считать отчёт верным за 4 квартал 2022 и весь прошлый год. Так вот, за указанный период NVIDIA удалось заработать больше 6 миллиардов долларов. Это значительно меньше, чем было в 4 квартале 2021 года, но в целом основные направления дали прогнозируемую доходность, что позволило компании заявить о стабильных продажах. Мало того, представители зелёных уверяют, что спрос во втором квартале 2023 будет расти, а значит и доходны окажутся выше. Ожидается, что основным источником доходов снова станут графические чипы для серверов и облачных вычислений.

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Как видите, отгрузка графических чипов для нейросетей и облачных сервисов продолжает расти. В 2022 году удалось установить настоящий рекорд, ну а эксперты полагают, что появление ChatGPT положительно скажется на доходах NVIDIA. Обратите внимание, что ещё год назад выручка от бизнес-направления (Data Center) и игрового сегмента распределялась почти поровну, а в 2022 наблюдается резкий перекос в сторону дорогостоящих графических решений. Игровой рынок сокращается, а происходящее может сыграть с Дженсеном Хуангом злую шутку. Спрос на видеокарты для компьютерных игр падает, квартальные доходы снизились больше чем на 1 миллиард долларов, а дальше будет только хуже. Можно было бы сказать, что дела у AMD ещё хуже. Действительно, аналитики подсчитали, что сегодня доля красных в реальных продажах игровой графики на рынке ПК ушла ниже 10%. И всё же, доходы за четвёртый квартал у AMD и NVIDIA разнятся всего на 10% в пользу зелёных. Давайте разбираться в ситуации подробнее. 

2023 - это 2022, а 2022 - это 2021

Известно, что в игровой сегмент NVIDIA входит несколько направлений. Прежде всего это настольные видеокарты и дискретные графические чипы для ноутбуков. Есть ещё потоковый сервис GeForce NOW, который мягко скажем не приносит больших доходов. Ну и не забудьте прибавить прибыль от поставок чипов для игровой консоли Nintendo Switch. Именно из этих направлений складываются те самые 1.83 миллиарда долларов, полученные в 4 квартале 2022 года. Что до AMD, то здесь всё не так очевидно, ведь настольная и мобильная графика приносит всё меньше денег, тогда как поставки чипов для игровых приставок растут. Если вы не в курсе, то именно на основе железа AMD собирается консоль Steam Deck. Ну а о том, что именно AMD является основным партнёром Microsoft и Sony, вы уже могли слышать. В результате доходы от поставок графических чипов и процессоров для приставок Xbox и PlayStation приносят немалую прибыль, а всего за 4 квартал игровой сегмент принёс красным 1.64 миллиарда долларов.

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Напомним, летом ожидается выход сразу нескольких видеокарт AMD. Инсайдеры рассказывают о том, что в июне на прилавки поступит Radeon RX 7800, Radeon RX 7700 и Radeon RX 7600. При этом утверждается, что инженерам удалось добиться оптимальной конфигурации, что позволит не только значительно увеличить быстродействие по сравнению с предыдущим поколением, но и удержать цену на прежнем уровне. Не исключено, что некоторые продукты даже будут дешевле, но пока всё это только слухи. Что до NVIDIA, то в апреле ожидается релиз GeForce RTX 4070. Летом может выйти GeForce RTX 4060 Ti, ну а стандартная GeForce RTX 4060 и вовсе затерялась по пути к геймерам. Инсайдеры полагают, что ожидать от Дженсена Хуанга прироста быстродействия не приходится, поскольку главный упор был сделан на удержание стоимости на уровне прошлого поколения. А вот энергоэффективность новинок станет выше, поскольку перед нами сильно урезанные видеокарты, с сомнительной производительностью. Например, GeForce RTX 4060 Ti окажется быстрее GeForce RTX 3070, но не сможет обойти GeForce RTX 3070 Ti. 

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#видеокарты #статистика
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