На этот раз NVIDIA может выпустить очень странную видеокарту, которую ждёт провал

Несмотря на то, что NVIDIA уже несколько десятилетий выпускает графические чипы, время от времени проводятся различные эксперименты с линейкой продуктов. Появляются новые технологии, а маркетинговый отдел не дремлет. В результате конфигурация линейки меняется, а всё это неизбежный процесс, ведь руководство компании пытается минимизировать затраты и максимизировать прибыль. В текущем поколении решено было сделать это за счёт резкого повышения стоимости, но пока неясно, насколько такая тактика окажется успешной. Спрос на компьютеры падает, но Дженсен Хуанг уверен, что участь проигравшего его обойдёт стороной. Причиной является всё возрастающий интерес к чат-боту ChatGPT, о чём вы уже могли читать в новостях. Неясно, сможет ли выстрелить новая технология, но пока у NVIDIA есть явные проблемы позиционирования, а формирующаяся линейка вызывают опасения даже у экспертов. Прежде всего давайте рассмотрим примерное расположение графических чипов на примере прошлого поколения. Отметим, что единой системы не существует, поэтому информация носит исключительно теоретический характер.

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GeForce RTX 3090 Ti – суперфлагман

GeForce RTX 3090 – флагман

GeForce RTX 3080 Ti – предтоп

GeForce RTX 3080 – предтоп

GeForce RTX 3070 Ti – средневысокий уровень

GeForce RTX 3070 – средневысокий уровень

GeForce RTX 3060 Ti – средний уровень

GeForce RTX 3060 – средний уровень

GeForce RTX 3050 – среднебюджетная модель

И вот здесь нужно понимать, что между флагманами и предтопами всегда была ощутимая разница в быстродействии, а цена могла отличаться на 700 долларов и выше. Сегодня различия по производительности остались, а вот стоимость GeForce RTX 4080 сильно выросла. В итоге вместо 700 долларов, такая видеокарта предлагается за 1200 баксов. Мало того, совершенно неожиданно была выпущена модель с приставкой «Ti», что сделало меньше места для манёвра в средневысоком уровне. Фактически, GeForce RTX 4070 Ti – это самый настоящий флагман, который не уступает GeForce RTX 3090 Ti, а эксперты отмечают, что в 2023 году нас ждёт несколько неприятных сюрпризов. Как вы могли заметить, GeForce RTX 4070 так и не появилась на прилавках, а также отсутствует GeForce RTX 4060. Похоже, инженеры никак не могут уложиться в требования Дженсена Хуанга, ведь в этом году нужно экономить, но сделать так, чтобы видеокарты были быстрыми.

Возможно, это и касается GeForce RTX 4070, но GeForce RTX 4060 пока кажется гостем из прошлого. Выше представлена таблица сравнения технических характеристик ещё не вышедшего середняка среднего ценового сегмента нового поколения и популярного графического чипа GeForce RTX 3060. Прежде всего можно заметить уменьшенный в 2 раза размер матрицы, что говорит о том, что во главу угла ставилась экономия и энергоэффективность. Далее мы видим, что такое решение привело к уменьшению всех показателей, включая тензорные ядра и ядра CUDA. Первые определяют возможности трассировки лучей, тогда как вторые ответственны за общую производительность. Ранее предполагалось, что разрядность шины будет установлена на отметке в 128 бит, но ввиду всего увиденного уже не кажется странным, если GeForce RTX 4060 получит скромные 64 бита. Количество видеопамяти равняется 8 Гб, а пропускную способность попытаются увеличить за счёт использования более скоростной памяти. Сомнительно, что такая затея увенчается успехом, ну а вишенкой на торте станет резкое снижение теплопакета со 170 Вт до 115 Вт.

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Решение неожиданное, ведь многие геймеры уже купили относительно мощный блок питания. Предсказать цену инсайдеры не решаются, но предполагают, что старушка GeForce RTX 3060 Ti окажется быстрее новой GeForce RTX 4060. Скорее всего, сильно урезанная видеокарта среднего сегмента – это сегодня единственная возможность удержать цену на уровне 350 долларов. Мы не знаем планов Дженсена Хуанга, ну а маркетологи без проблем поднимут виртуальную производительность за счёт технологии DLSS 3.0. Не беда, что игр с поддержкой продвинутого масштабирования почти нет, ведь самое главное – это правильно подать продукт, а неграмотные геймеры купят всё, на чём значится красивый шильдик NVIDIA.