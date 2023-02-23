Похоже, до релиза ещё как минимум 4 месяца

Серия графических чипов Radeon RX 7000 стала настоящим провалом для AMD. Руководство компании хранит молчание, эксперты уже давно сделали выводы, а хороших новостей для Лизы Су у нас нет. Ситуация такова, что Radeon RX 7900 XTX не только получилась откровенно слабой, но и имеет проблемы с высоким нагревом, но и не интересна конечному пользователю. Неясно, как вообще можно было выпускать такой сырой продукт на рынок. Одно дело, когда геймеры находят баги в игре, а совсем другое – графический чип, стоимость которого стартует с 1000 долларов. Продажи флагмана оказались близкими к нулю, вот только тётушка Су делает вид, что вообще ничего не случилось, а партнёры компании предпочитают держаться от новинок как можно дальше. Не лучше дела обстоят и с Radeon RX 7900 XT. Видеокарта уже начала дешеветь в США, ну а в российской рознице стоит очень дорого, что делает её крайне спорной. Купить новинку можно за 95 тысяч рублей, а в итоге она на 10 тысяч дешевле GeForce RTX 4080 и на столько же дороже GeForce RTX 4070 Ti.

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Если исходить только из технических характеристик, то Radeon RX 7900 XT выглядит предпочтительнее, поскольку имеет 20 Гб видеопамяти и 320-битную шину. Вот только архитектура RDNA 3 явно оказалась не такой эффективной, как предшественница, а в итоге воспользоваться указанными выше преимуществами AMD не смогла. Не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что бренд NVIDIA сам по себе популярнее, а значит нет ничего удивительного в том, что геймеры предпочтут менее скоростной продукт зелёных, оправдывая это выдумками о проблемах с драйверами. Словом, серия Radeon RX 7000 пока кажется провальной, а инсайдеры констатируют, что в ближайшие месяцы ничего не изменится. Якобы, инженеры AMD уже готовят несколько графических чипов, но смогут представить их на суд геймеров ещё очень нескоро. Предполагается, что релиз будет приурочен к Китайскому торговому фестивалю 618, который также называется ежегодный фестиваль шопинга 618.

Обычно это событие происходит в середине июня, ну а инсайдеры полагают, что мы сможем увидеть следующие графические чипы: Radeon RX 7800, Radeon RX 7700 и Radeon RX 7600. Неясно, куда подевалась приставка «ХТ». Не исключено, что AMD приберегла более мощные решения к началу 2023 года, а может инсайдеры просто ошиблись. В любом случае в обозримом будущем стоит ожить анонс только одной видеокарты: GeForce RTX 4070. В прессе курсируют различные слухи, а инсайдеры полагают, что продажи стартуют в середине апреля. Ещё не вышедшая видеокарта получит 192-битную шину и 12 Гб видеопамяти и окажется примерно равна по быстродействию GeForce RTX 3070 Ti. На самом деле прогнозы инсайдеров неутешительные, поскольку той же GeForce RTX 4060 прочат уровень быстродействия на уровне GeForce RTX 3060 Ti. Предполагается, что на этот раз NVIDIA сделает ставку на энергоэффективность, поскольку теплопакет GeForce RTX 4060 не превысит 115 Вт.

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Что до ещё не вышедшей серии Radeon RX 7000, то эксперты ожидают взрывного роста на подобную продукцию. Похоже, в это же время Джесен Хуанг готовит релиз GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060, а значит мы увидим очередной виток конкуренции. В связи с этим инсайдеры пишут о том, что цены на настольную графику производства AMD в 2023 году окажутся крайне привлекательными. Точных данных на этот счёт нет, ну а есть информация о том, что было решено сделать работу над ошибками, что позволит оптимизировать архитектуру RDNA 3. Не исключено, что это займёт какое-то время, а значит причина задержки может быть в том. Вполне возможно, что похожие сложности возникли и у NVIDIA, поскольку после выхода GeForce RTX 4090 прошло уже 3 месяца, а мы даже не видели ни одного теста инженерного образца GeForce RTX 4070.