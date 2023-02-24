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В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16

Похоже, Шольца снова провели вокруг пальца. А это уже не первый раз, ведь до этого были взорваны Северный потоки, обеспечивавшие страну дешёвым газом
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Представьте себе следующую ситуацию: вы пришли в кинотеатр, купили целое ведро попкорна с карамелью и бутылочку сладкой воды. Свет ещё не погас, а вы уже начали набивать щёки сладкими вкусностями, как вдруг рядом с вами садиться ваш знакомый по работе. Парень пожал вам руку и с жадностью смотрит на то, как вы уплетаете вкусняшки. Похоже, придётся поделиться с назойливым нахалом, но тут вам в голову приходит гениальная мысль. Сделав грустную мину, вы выдаёте что-то похожее на: «Попкорн жутко сладкий. Ты же любишь с сыром, а этот с карамелью. Жаль, что ты не будешь, ведь ты сам недавно говорил, что у тебя сахар в крови пошаливает». После этих слов гаснет свет, а вы с огромным удовольствием продолжаете своё дело совсем позабыв о неловкой ситуации. Так вот, вчера нечто подобное провернул советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Вообще, в последнее время возникает ощущение, что чиновники высшего звена в Америке и ЕС деградируют, ведь высокопоставленный политик открыто заявил о том, что его страна обманула Германию, но и это ещё не всё.

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Итак, Джейк Салливан рассказал о настоящем мозговом штурме, который провели американские военные. В итоге эти ребята пришли к выводу, что танки Abrams в украинском конфликте принимать участие не должны, поскольку будут для Киева бесполезны. Сложно сказать, что политик имел в виду, поскольку Abrams считается одним из самых мощных танков на планете, ну а сам Джейк Салливан пошёл дальше. Он заявил о том, что согласие США на передачу своих танков было условием, без которого Германия была не готова отправлять свои Leopard в Украину. Поскольку американцы условие выполнили (на словах), Берлин разрешил всем странам, ранее купившим немецкие кошки, распоряжаться ими на своё усмотрение. И всё бы ничего, ведь согласие дали обе стороны, вот только основной удар снова придётся на Германию, тогда как янки предпочитают отсидеться в стороне. Несколько дней назад любопытное заявление сделала министр армии США Кристин Вормут. По её словам, военные эксперты изучили все возможные схемы передачи Украине танков Abrams. Речь шла не только о модернизации и расконсервировании уже готовых машин, но и производстве с нуля. Так вот, в ходе ещё одного мозгового штурма аналитики пришли к общему мнению, согласно которому Киев может получить танки в лучшем случае через год. Не исключено, что вместе с подготовкой экипажей сроки растянутся и на два года. 

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Ну а Джейк Салливан констатирует, что Abrams украинцам не нужны, а вот Leopard просто настоящий клад, который вот-вот ворвётся на украинский фронт. Было бы любопытно узнать мнение Шольца на эту тему, ведь американцы уже в который раз его обманывают, заставляя уничтожать экономику и ставить под угрозу безопасность страны в угоду тем или иным капризам дядюшки Сэма. Если вы думали, что советник президента США по национальной безопасности на этом остановился, то будете сильно удивлены. Джейк Салливан решил выдать всю правду-матку, окончательно запутав и без того сложный клубок международных отношений. Если вы помните, то совсем недавно Байден приезжал в Украину, где встречался с Зеленским. Сразу же после этого советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поведал прессе результаты переговоров. По его словам, было решено дать Киеву не только дальнобойный высокоточные ракеты, но и истребители F-16, которые уже вскоре начнут контролировать небо над Украиной. 

Неясно, что вообще происходит, но у Джейка Салливана совсем другая информация. Вполне возможно, сто сонный Джо что-то и пообещал, но по приезду домой забыл, ну а Зеленский будет три года ждать, как и положено в общеизвестной поговорке. Так вот, Джейк Салливан утверждает, что в краткосрочной перспективе Украине истребители вообще не требуются, поскольку сегодня армия страны готовится к контрнаступлению. Фронту нужно оружие, немецкие танки и многое другое, а самолёты, тем более американские, без надобности. Примерно такое же мнение выразили и другие политики. Например, министр обороны ФРГ Борис Писториус с грустью отметил, что у Германии просто нет в наличии самолётов, которые нужны Киеву (прямо как в нашей истории с попкорном). Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разводит руками, ведь и в его стране нет истребителей. Политик горько сетует на то, что ему самому мало, сочувственно кивая в сторону Украины.

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