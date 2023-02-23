В копилке танкиста есть и другие подвиги

Практика преувеличения потерь вражеской стороны и приуменьшения собственных существует с тех пор, как люди начали охотиться на мамонтов. Со временем мы придумывали всё более изощрённые способы вранья, ну а противостояние в Украине стало апогеем абсурда. Если у вас есть немного времени, обязательно почитайте украинские новости. Не нужно глубоко копать, просто заголовки, это будет достаточно. Так вот, возникает ощущение, что всё это писали сумасшедшие люди, которые наделены слишком бурной фантазией. Ежедневно некие мифические лётчики уничтожают российские истребители, сбивают вертолёты, а местные патриоты и вовсе полагают, что бойцы находятся на подступах к Москве. Приводятся всё более отстранённые от реальности цифры, а сами информационные издания ещё и дают несогласованную статистику. Проще говоря, сидит у себя дома человек, в задачи которого входит составление боевых хроник за сутки. Поскольку официальные сводки скучны, ему приходится придумывать несуществующие потери, ну а найти концы крайне сложно.

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Российское командование часто приводит довольно странные цифры, ну а эксперты отмечают, что очень часто подтвердить или опровергнуть те или иные данные не представляется возможным. Например, совсем недавно стало известно о том, что под Краматорском на складе сгорели сразу две РСЗО HIMARS. Проверить данные почти невозможно, но даже если прилёт ракеты был, американские системы могли его пережить. В худшем случае их можно отремонтировать, а значит все подобные сводки имеют высокий уровень погрешности. Но бывают ситуации, когда подсчитать потери противника намного проще, поскольку речь идёт о реальном бою между солдатами с применением тяжёлой техники. Как стало известно, один их российских танкистов отличился уничтожением сразу 16 украинских танков. Согласно официальным данным Минобороны России, ещё в декабре Степан Белов был награждён звездой Героя России. Мало того, награду танкисту вручил лично президент В. Путин. Известно, что Степан Белов находится на месте наводчика-оператора и командует танковым подразделением из нескольких Т-72Б3М. Во время выполнения служебного долга, военнослужащий кроме 16 танков уничтожил 4 БМП и 10 других легкобронированных целей.

Рассказывается о довольно любопытном эпизоде, когда Степан Белов вышел победителем из сражения против 3 танков, которые одновременно двигались его сторону. Сам боец поведал о том, что использует стандартную тактику, ну а вся украинская техника имеет плохое бронирование и не может выстоять против модернизированного Т-72Б3М. Обычно для победы хватает и трёх выстрелов, первый из которых осколочно-фугасный. Степан Белов находится в звании старшего лейтенанта, а президент России высоко оценил доблесть и отвагу, с которыми боец выполнял свой долго перед отечеством. Напомним, речь идёт о последней модификации советского танка, который долгое время стоял на боевом дежурстве. Т-72Б3М может похвастать целым рядом усовершенствований, начиная со 125-мм пушки, повысившей пробитые и выживаемость на поле боя. Кроме того, танк имеет продвинутую систему прицеливания, оснащённую цифровым экраном. Установлена камера заднего вида, а работа наводчика стала эффективнее за счёт использования многоканальный прицела «Сосна-У».

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Эксперты отмечают, что новая пушка выдерживает намного больше выстрелов, что позволяет снизить количество и время техосмотров. За связь отвечает защищённая радиостанция диапазона Р-168-25У-2 «Акведук», а бронирование соответствует самым строгим современным стандартам. Установлена динамическая защита класса «Реликт», что позволяет вести бой в сложных условиях и держать удар даже после прямого попадания. Есть и другие улучшения, ну а эксперты пишут, что сегодня Т-72Б3М максимально приблизился к модернизированному Т-90М. За счёт нового двигателя мощностью 1000 л.с. Удалось сделать машину ещё более динамичной, а в результате установка дополнительных моделей не ухудшила ходовые качества. За техническую часть вопроса отвечает Уралвагонзавод, а в планах масштабная модернизация сотен танков. Ожидается, что подобные машины смогут эффективно сражаться с последними модификациями Leopard 2.