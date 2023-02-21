Radeon RX 7900 XT не только дорогая, но и стоит намного больше, чем могут себе позволить 95% геймеров

Если в компьютерный магазин заглянет миллионер и попросит собрать ему системный блок на основе самого мощного процессора и докинуть флагманскую видеокарту последнего поколения, то мы с вами даже не удивимся. Обычно, у таких ребят нет времени на игрушки, но иногда хочется сделать подарок подрастающему поколению, поэтому подобные визиты пусть и случаются редко, всё же вполне реальны. Но есть люди, которые несмотря на невысокий доход стремятся взять самое мощное и дорогое железо.

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Удивительно, как сильна вера в разгон и высокий потенциал дорогих материнских плат. В интернете есть сотни тестов, доказывающих бессмысленность твердотельных накопителей интерфейса PCIe 4.0, но находятся люди, которые уже стоят в очереди за PCIe 5.0. Такая же ситуация и с видеокартами, ведь несмотря на то, что флагманы жутко дорогие, существует стабильная аудитория энтузиастов, готовых есть супы быстрого приготовления круглый год, только бы в синтетических тестах лицезреть побольше виртуальных попугаев.

Что же, если вы решили побаловать себя именно такой видеокартой, то вы зашли по адресу. Мы не рекомендуем тратит деньги на подобные глупости, но раз существует спрос, следует разобраться в некоторых флагманах. Прежде всего советуем не покупать GeForce RTX 4090. Раскрыть потенциал такой видеокарты можно только в нескольких требовательных новинках. Мало того, нужно выставить настройки на максимум и купить монитор с разрешением 4К. Только не пишите, что такой стоит у вас дома, ведь геймеров с такими мониторами меньше 3%, тогда как с разрешением 2К – больше 11%. Вот и получается, что вся эта мощь сегодня бесполезна. В таких случаях энтузиасты начинают петь песню о потенциале на будущее. Глупости, ведь через 2 года выйдет флагман, быстродействие которого окажется на 60% выше, по такой же стоимости.

Некоторые фанаты дорогих видеокарт расскажут вам о том, что самое главное – это даже не ультимативные настройки графики, а 120 кадров в секунду. Якобы, только посвящённые геймеры видят различия между 100 fps и 60 fps. Признаемся честно, автор данного материала не входит в число элитных членов закрытого клуба видящих. Если картинка ровная, то вам достаточно и 50 кадров в секунду, а самое главное – это стабильный фрамрейт с минимальными перепадами. Ну а ещё одна видеокарта, которую вам не стоит брать – это GeForce RTX 4080. Пару лет назад NVIDIA просила в данном сегмента 700 долларов, а тут решила подзаработать на энтузиастах, потребовав все 1200 вечнозелёных. Укажем Дженсену Хуангу на дверь и не отдадим ему наших денег.

GeForce RTX 4070 Ti часто называют настоящим прорывом и самым выгодным флагманом. Согласимся, что перед нами самый недорогой графический чип нового поколения, вот только к флагманам эта видеокарта не имеет никакого отношения. Твёрдый предтоп с неплохим потенциалом – да. Вот только и здесь цена выросла на 200 долларов по сравнению с прошлым поколением. Только не пишите, что и производительность увеличилась. NVIDIA выпускает видеокарты несколько десятилетий, а иногда увеличивала быстродействие от поколения к поколению в 2 раза. Похвалить работу инженеров компании вы можете, но руководство должно адекватно оценивать рыночную ситуацию, а тут какой-то перебор.

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AMD умудрилась выпустить сразу два графических чипа нового поколения. Странно, что Лиза Су впала в спячку и вообще ничего не анонсирует. Казалось бы, сегодня самое время идти в бой, ведь многие геймеры хотят купить хорошую видеокарту и даже готовы заплатить за неё 400-500 долларов. Увы, ничего подобного нам не светит, ведь налицо сговор, а самый недорогой графический чип красных – это Radeon RX 7900 XT. Отравительный выбор по сильно завышенной цене. Видеокарта должна стоить 700 долларов и до 80 тысяч в рублях, но вместо этого продаётся за какую-то несуразную цену. Совет на будущее: увидели в продаже флагман AMD – сразу закрываем страницу. Как видите, нормальных флагманов нет, поэтому остаётся два варианта: подождать скидок, или серьёзно потратиться. Какой способ выбираете вы, опишите в комментариях.