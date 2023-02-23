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Ищем более быструю замену GeForce RTX 3070 Ti – Radeon RX 6800 предложит в 2 раза больше памяти
GeForce RTX 3070 Ti очень неплоха, но имеет всего 8 Гб видеопамяти
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Несколько дней автор данного материала решил поделиться с читателями своим мнением о том, как может выглядеть мощная, но недорогая сборка, позволяющая получать максимальную производительность в играх на мониторе с разрешением 2К. В качестве процессора был выбран Ryzen 7 5800X3D, а видеокарты – GeForce RTX 3070 Ti. Согласимся, что всегда есть возможность улучшить сборку, взять что-то более мощное, сэкономить пару тысяч или докинуть несколько, что увеличит быстродействие или откроет путь к раскрытию потенциала.

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Мы не будем проводить работу над ошибками с процессором и большинством других комплектующих, поскольку считаем их неплохими для указанной выше сборки. А вот видеокарта вызывает сомнения. Давайте подумаем об альтернативах, ведь есть все основания полагать, что GeForce RTX 3070 Ti далека от идеала для тех, кто планирует купить компьютер и не менять его несколько лет.

Как вы знаете, главным минусом GeForce RTX 3070 Ti является небольшое количество видеопамяти. Когда инженеры пришли к Дженсену Хуангу, то глава NVIDIA был явно не в духе. Неясно, что помешало поставить 16 Гб видеопамяти. Скорее всего, обычная человеческая жадность, ведь на тот момент уже не было проблем с дефицитом видеопамяти. В итоге перед нами очень неплохая видеокарта с внушительным запасом прочности, но стоит только вам задуматься о новинках на движке Unreal Engine 5, как становится очевидно, что уже в 2024 году настройки графики на GeForce RTX 3070 Ti придётся скидывать на высокие. Увы, но нам такое не подходит.

Пожалуй, оптимальным решением станет покупка видеокарты Radeon RX 6800. Именно так, автор данного материала спокойно относится к слухам и предвзятому мнению о продукции AMD, поэтому не склонен опасаться несуществующих вылетов и переживать об отсутствии секретных технологий дядюшки Хуанга. Возможно, для рабочих задач стоит взять NVIDIA, вот только в данном случае видеокарта нужна для игр. Что до трассировки лучей, о которой так много говорят фанаты зелёного лагеря, то данная технология кажется нам умирающей. Похоже, что даже Дженсен Хуанг наигрался, а впереди очередной развод на деньги, поскольку визуальные эффекты волшебных лучей оказались такой же пустышкой, как и технология 3D на домашних телевизорах. Интересно, но не для регулярного использования.

Ну а поскольку нас читают геймеры с разным бюджетом, то предлагаем изучить несколько других видеокарт, которые могут неплохо тянуть игры в 2К. Очень хороша Radeon RX 6750 XT. Здесь есть 12 Гб видеопамяти, поэтому длительный жизненный цикл ей гарантирован. У NVIDIA есть аналоги, но там также всего 8 Гб видеопамяти, а производительность примерно такая же. Учитывайте, что, сэкономив 10 тысяч, вы потеряете значительную часть производительности. Советуем это учитывать это в будущем, ведь количество кадров в секунду не всегда напрямую зависит от того, сколько на видеокарте видеопамяти.

GeForce RTX 3060 Ti стоит на целых 16 тысяч дешевле GeForce RTX 3070 Ti, поэтому к ней мы не будем предъявлять таких высоких требований. Это значит, что вы смело можете покупать такую видеокарту, ведь она неплохо справляется с играми в 2К, а в категории до 40 тысяч у зелёных ничего быстрее нет. Покорять таблицы синтетических тестов с GeForce RTX 3060 Ti вы точно не будете, но сможете получить неплохой игровой опыт, а ведь именно это нам с вами и нужно.

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Ну или купите Radeon RX 6700. Эта видеокарта не только быстрее (разница есть, но заметна только на быстрых процессорах, например, на Ryzen 7 5800X3D) GeForce RTX 3060 Ti, но и может предложить 10 Гб видеопамяти. Если уж говорить о потенциале, то у видеокарты AMD он однозначно выше, ну а мы отметим, что лучше перестать верить тем, кто вечно недоволен продукцией красного лагеря. Там есть свои проблемы, но они лежат за пределами драйверов, ведь руководство компании не способно создать выверенную линейку продуктов и просто не может определиться с тем, нужно ли вообще конкурировать с NVIDIA.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 6800 #geforce rtx 3070 ti
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