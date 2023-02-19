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Многим кажется, что мощный игровой компьютер должен стоить как минимум 500 тысяч рублей. Стоит согласиться с тем, что при желании можно потратить на сборку даже миллион, но всё это по желанию, тогда как при правильном подходе есть реальная возможность купить мощное железо по вполне разумной стоимости. И здесь важно понимать, что для кого-то разумным шагом считается покупка видеокарты за 15 тысяч рублей, тогда как другие предпочитают брать исключительно флагманы от брендовых производителей за 180 тысяч. Пожалуй, стоит искать истину где-то посредине, а сегодня я расскажу вам о том, какой компьютер я бы купил здесь и сейчас.

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Скорее всего, нечто подобное я рассчитываю взять ближе к лету, ну а главная проблема даже не в деньгах. Я планирую переезд, поэтому не уверен в том, что захочу тащить с собой системный блок и большой монитор. Куда проще продать всё это по месту жительства, а после смены локации купить игровое ПК. Но всё это детали. Мне кажется, что это одна из самых лучших сборок, поскольку я учёл не только формат цены, но и постарался сделать компьютер максимально быстрым и актуальным.

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Именно по этой причине сборка будет основана на базе Ryzen 7 5800X3D. Считаю глупым объяснять вам, что это вообще за камень, поскольку о том, что это одно из самых скоростных решений на рынке, трубят из каждого утюга. Процессор стоит довольно дорого, поэтому подходит не всем геймерам. Что поделать, но самые быстрые камни всегда ценились выше, а в данном случае у Ryzen 7 5800X3D есть целый ряд преимуществ, которые делают его значительно выгоднее флагманских процессоров текущего поколения. Об этом мы поговорим немного ниже, ну а сейчас достаточно знать, что с видеокартой за 50 тысяч указанный выше камень покажет быстродействие на уровне Core i9-13900K.

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Можно долго философствовать на тему того, как важна дорогая материнская плата с потенциалом. Энтузиасты расскажут вам о возможности разгона, обязательно укажут на необходимость наличия мощной подсистемы питания и многие другие детали, без которых просто невозможно прожить. Что же, если кто-то готов тратить сотни тысяч на разгон, то мы не станем этих ребят отговаривать, вот только все эти сумасшедшие растраты дают прибавку в несколько процентов. Теоретически, если вы купите дорогую материнскую плату под соответствующий процессор с прокачанной видеокартой и такой же оперативной памятью, то сможете выжать до 10%. Нам кажется такое неуместным, поэтому просто берём плату MSI PRO на чипсете B550. Это не самое лучшее творение MSI, но для нашего процессора Ryzen 7 5800X3D больше и не нужно. Он не умеет разгоняться, и в целом идеален из коробки. Главное, что должно быть на актуальной материнской плате – это поддержка интерфейса PCIe 4.0. Благодаря этому в будущем можно будет расширить потенциал накопителя, ну а пока просто взять неплохую материнскую плату по выгодной цене.

Споры о том, сколько нормальному геймеру нужно оперативной памяти, не прекращаются уже много лет. Я для себя давно сделал вывод, что брать слишком много – неразумно, но и экономить не стоит. Именно поэтому остановлюсь на 16 Гб. Поскольку я не планируют ничего разгонять, то просто куплю 2 линейки Kingston Fury Beast Black. Можно найти ОЗУ и дешевле, но я предлагаю взять с небольшим запасом. Вдруг мне станет скучно, и я захочу улучшить тайминги. Даже если этого не произойдёт, то штатные тактовые частоты меня полностью устраивают, впрочем, как и цена.

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Если вы совершили несусветную глупость и купили монитор с разрешением 4К, то мне вас искренне жаль. Остаётся три решения проблемы: купить видеокарту за 100 тысяч рублей, страдать на недорогой видеокарте на средних настройках графики, сменить монитор. Признаюсь, что я несколько лет присматривался к мониторам с разрешением 4К, но в какой-то момент понял, что не готов платить за видеокарты так много. Ну а мой монитор с разрешением 2К позволяет взять GeForce RTX 3070 Ti, которая покажет максимальную графику даже в самых требовательных играх. Решение не самое идеальное, ведь у видеокарты всего 8 Гб видеопамяти. Что поделать, приходится идти на компромисс, надеясь на то, что требования к играм будут расти медленно, а GeForce RTX 3070 Ti прослужит мне хотя бы 3 года.

Времена, когда я гонялся за самым быстрым процессором на рынке, давно прошли, а указанная выше сборка не отличается повышенными требования к питанию. Именно поэтому я предлагаю остановиться на бодром середняке Aerocool KCAS PLUS 700. Блок питания на 700 Вт будет чувствовать на моём компьютере свободно и не станет сильно греться. Это значит, что я не буду слышать заунывный гул кулера, а сам блок питания сможет работать много лет без сбоев. Считаю наличие сертификата 80 PLUS BRONZE достаточным для геймеров, ну а кому мало – берите что-то дороже за 10 тысяч рублей.

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Операционную систему предлагаю поставить на SSD Kingston NV2. Это не самый быстрый твердотельный накопитель. Кроме того, он полностью соответствует требования к интерфейсу PCIe 3.0, предлагая до 3500 Мб/с скорости чтения. Можно было бы взять в 2 раза быстрее, но я не вижу в этом смысла. Работать ОС будет максимально быстро, программы начнут грузиться без зависаний, а большего и не нужно. 250 Гб достаточно для любых задач, ну а использовать данный SSD для записи игр я не хочу. Может я старомоден, но предпочитаю придерживаться простого правила: игры ставить на отдельный диск, а лучше купить под это дело второй накопитель. Покупать жёсткий диск категорически не советую. Помните о том, что мы собираем компьютер для геймера, а значит нужна высокая скорость, позволяющая не только быстро установить игру, но и запускать её без мучительных ожиданий. Увы, но жёсткие диски этого не умеют, а значит придётся потратиться. Я бы взял твердотельный накопитель на 2 Тб производства Samsung. Можно купить почти в 2 раза дешевле на 1 Тб, что тоже неплохо. Игры будут буквально летать, уровни грузиться за секунды, а переходы между локациями и вовсе исчезнут. Дорого, но ведь мы и так много сэкономили, а значит можем себе немного позволить шикануть. Уверен, что систему охлаждения и корпус вы выберете самостоятельно. Здесь многое зависит от личных предпочтений, поэтому проявите воображение. Всего вышло 140 тысяч рублей, а с кулером и корпусом не будет больше 150 тысяч, с чем я вас и поздравляю.