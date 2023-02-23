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Почему видеокарта GeForce RTX 4090 никогда не будет популярна – продажи мониторов 4К остановились
Даже мониторов с разрешением 2К на руках у геймеров не больше 15%
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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Прежде всего отметим, что говорить в данном материале о видеокартах AMD мы не намерены, поскольку Лиза Су привела графическое подразделение в настоящий хаос. Интересные решения есть, но производство стоит, а продажи минимальны, а значит оставим красных с их проблемами и перейдём к вашему любимому Дженсену Хуангу. Итак, несколько дней назад NVIDIA представила точные данные по продажам графических чипов за четвёртый квартал 2022 года. Как оказалось, дела у зелёных идут неплохо, что стало неожиданным на фоне снижения спроса на видеокарты среди обычных геймеров. Неплохо идут дела и с реализацией продукции для облачных вычислений, а особенно перспективным направлением становятся нейросети. Ожидается, что выпущенный недавно ChatGPT приведёт к повышению спроса на мощные видеокарты, поскольку для обучения ИИ требуется действительно дорогостоящее железо. 

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Всё это теория, ну а мы обратимся к точным цифрам, отражающим происходящее на рынке. По итогам января Steam поделилась любопытными данными. Как выяснилось, геймеры усиленно раскупали ноутбуки на базе GeForce RTX 3060, а также приобрели немало GeForce RTX 4090. Подобная информация стала настоящей сенсацией, поскольку флагман стоимостью от 1800 долларов совершенно неожиданно вырвался на второе место по приросту за месяц. Кто-то уже начал рассказывать о смене парадигмы и переходе игрового сообщества на дорогие графические чипы. Как бы не так. На самом деле продажи GeForce RTX 4090 мизерны, а если сравнивать с мобильной версией GeForce RTX 3060, то сегодня на руках у геймеров в 20 раз меньше флагманов, чем бодрых середняков. Достаточно взглянуть на график рыночной доли каждого графического чипа, чтобы сделать соответствующие выводы. Как видите, первые 12 позиций занимают недорогие видеокарты или сердняки, тогда как флагманы не очень интересуют любителей компьютерных игр.

Аналитики приводят массу причин происходящего, апеллируя к высокой стоимости самих видеокарт. Согласимся с подобными утверждениями, но не стоит забывать о существовании такой переменной, как разрешение дисплея. И вот здесь хороших новостей для NVIDIA у нас нет, ведь за прошлый месяц всего 0.1% от всех геймеров купили мониторы с разрешением 4К. В итоге на начало февраля любителей сверхвысокого разрешения на планете не больше 4.25%. Получается, что только эти геймеры могут раскрыть потенциал флагманов, тогда как владельцы мониторов с 2К наслаждаются гигантским количеством виртуальных попугаев в синтетических тестах. Что до народного 1080р, то монитор с таким разрешением (и ниже) имеют около 80% всех геймеров. В этом случае достаточно и дискретной GeForce RTX 3060, поскольку более дорогие графические чипы не смогут обеспечить картинку лучше. Достаточно перспективными считаются мониторы с разрешением 2К. Всего (если учитывать промежуточные форматы) на руках у любителей компьютерных игр около 15% подобных мониторов, но и здесь покупка флагмана окажется лишней тратой денег.

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Всё дело в том, что в 95% случаях видеокарта GeForce RTX 3070 Ti сможет обеспечить максимальную графику, тогда как в некоторых требовательных проектах вам придётся снизить настройки на высокие. Как видите, громкие цифры – это хорошо, но важно понимать, что в реальности за ними стоит. Недавно в прессу попала информация о том, что NVIDIA создаёт искусственный дефицит GeForce RTX 4090 с целью реализовать как можно больше GeForce RTX 4080. Причина в цене, поскольку эта видеокарта продаётся ужасно плохо, а инсайдеры рассказывают о скором снижении рекомендованной стоимости. Что до GeForce RTX 4090, то флагманы никогда не станут популярны, ну а в текущем поколении Дженсен Хуанг явно испытывает терпение геймеров. GeForce RTX 4070 появится в апреле, а информации о начале продаж GeForce RTX 4060 и вовсе нет. 

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#видеокарты #geforce rtx 4090 #статистика
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