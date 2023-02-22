Купить такую видеокарту сегодня вы можете за 27 тысяч рублей

Если у вас на карте совершенно случайно завалялись 85 тысяч рублей, и вы можете себе позволить потратить их на видеокарту, то самое время купить GeForce RTX 4070 Ti. Пожалуй, перед вами оптимальное решение для тех, у кого водятся деньги, вот только количество энтузиастов намного меньше, чем кажется. Если обратить внимание на профильные сайты, то создаётся впечатление, что только вы сидите на старой видеокарте, тогда как все остальные разрабатывают миллионы и могут себе позволить менять флагманы каждый год.

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Увы, реальность такова, что покупателей дорогостоящих графических продуктов можно пересчитать по пальцам, а эти несколько процентов не делают никакой погоды. Именно поэтому мы сегодня разберём не самые дорогие видеокарты, которые пользуются спросом среди обычных геймеров. В последнее время курс рубля снижается, поэтому цены не падают, но иногда в розницу поступают решения, которые способны удивлять даже тех, кто давно ждал скидок.

Так, за 30 тысяч вы можете купить Radeon RX 6600. Это неплохая видеокарта, которая ещё недавно стоила 25 тысяч рублей. Как мы уже написали выше, рубль дешевеет, поэтому игровая продукция дорожает. Если вы не верите в сложности с драйверами AMD и готовы к экспериментам, то модель производства ASUS может решить все ваши проблемы с играми на ближайшие 3 года. Помните о том, что Radeon RX 6600 не годится для тех, кто купил монитор с разрешением 4К и 2К. С такой видеокартой вам покориться только народное разрешение дисплея.

За 17 тысяч можно отхватить Radeon RX 6500 ХТ. Эта видеокарта незаслуженно лишена внимания прессы, поскольку может предложить внушительную производительность для своего класса. Например, она будет легко тянуть все игры в 1080р, а графику можно выставить на средний уровень. Radeon RX 6500 ХТ далека от идеала, поскольку руководство красного лагеря решило сэкономить пару центов на шине памяти и поддержке интерфейса PCIe 4.0. В результате видеокарта получила скромные 64 бита и теряет до 10% быстродействия с использованием PCIe 3.0. Не исключено, что именно по этой причине Radeon RX 6500 ХТ не так популярна, как могла быть, ведь большая часть геймеров сидит на старых компьютерах.

Что до Radeon RX 6400, то это минимальный уровень для вхождения в мир компьютерных игр. В целом, требовательные новинки у вас будут грузиться в разрешении 720р, а на больших мониторах превратятся в большую кашу. Помните об этом, ну а мы можем посоветовать такую видеокарту для тех, кто предпочитает старую классику или играет в танки и корабли. Неплохо себя чувствует Radeon RX 6400 и в шутерах, а аудитория такой видеокарты намного шире, чем может показаться на первый и даже второй взгляд. Среди недостатков всё та же невнятная поддержка PCIe 3.0, поэтому владельцам старых ПК видеокарта может не понравиться.

Ну и героиней нашего материала становится GeForce RTX 3060. Давненько мы не видели, чтобы такая видеокарта продавалась за 27 тысяч рублей. Пожалуй, нечто подобное можно было заметить в начале декабря, но с тех пор курс рубля с 62-к-1 упал до 74-к-1. Очевидно, что цены подросли, ну а GeForce RTX 3060 кажется самым выгодным предложением для тех, кто довольствуется дисплеем с разрешением 1080р. Кстати, это не совсем та GeForce RTX 3060, о которой вы могли прочесть на профильных сайтах. Дело в том, что перед нами вторая версия, которая лишилась 192-битной шины и 12 Гб видеопамяти. Вместо этого здесь в наличии 128 бит и 8 Гб. Для 1080р достаточно, ну а цена решает.

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Было бы неверным обойти вниманием GeForce GTX 1660 Super. Видеокарта стоит 21 тысячу рублей и может быть интересна для тех, кто не может себе позволить потратить больше, но хочет получить неплохое качество картинки в 1080р. Графику можете смело ставить на высокие и средневысокие настройки, а 6 Гб видеопамяти хватит ещё на несколько лет. Увы, потенциала у GeForce GTX 1660 Super нет, а сама она вышла 4 года назад. Время народного графического чипа ушло, ну а мы полагаем, что нетребовательным геймерам видеокарта придётся ко двору. GeForce GTX 1660 Super часто встречается на вторичном рынке, ну а здесь в наличии не самая лучшая модель. Производитель экономил на системе охлаждения, поэтому вы сразу должны помнить о том, что ваша видеокарта будет немного шуметь. Что поделать, зато цена не самая высокая.