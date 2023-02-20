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GeForce RTX 3060 Ti vs Radeon RX 6650 XT – почему мы не рекомендуем покупать видеокарту NVIDIA
Radeon RX 6650 XT намного дешевле и не ступает по производительности
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Многие наши читатели уже давно для себя решили, что не будут связываться с продукцией AMD. Кто-то напоролся на сбой в драйверах, другие – начитались рекламы NVIDIA в интернете, но в целом нас сегодня не очень волнует, почему большая часть геймеров ориентируется на зелёные цвета. Всё дело в том, что выбор сделан, а переубедить тех, кто не знает о видеокартах ничего, крайне сложно. Простой пример, основная часть любителей компьютерных игр не может сказать, какая видеокарта установлена у них в системном блоке. Только единицы назовут конечного производителя, но почти все слышали словосочетание «NVIDIA GeForce».

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Получается, что в большинстве случаев реальных шансов у продукции красной команды нет, ведь правильные слоганы прочно засели в мозгу у геймеров. Если вы прямо сейчас подыскиваете видеокарту и готовы делать выбор исходя из соотношения цены и быстродействия, то самое время изучить несколько любопытных предложений. Остановимся на видеокартах до 40 тысяч рублей, выбрав наиболее выгодный графический чип.

Начать предлагаем с GeForce RTX 3060 Ti. Если у вас монитор с разрешением 2К, то это самая недорогая видеокарта NVIDIA, способная тянуть все игры. Помните о том, что для 1080р можно взять что-то дешевле, поскольку требования к играм в народном разрешении значительно ниже. GeForce RTX 3060 Ti стоит 41 тысячу рублей, но иногда в продаже можно встретить модели, за которые просят на несколько тысяч меньше. Многое зависит от курса рубля. Сегодня он не обнадёживает, поэтому и стоимость компьютерных комплектующих выходит за привычные рамки.

На целых 12 тысяч дешевле в продаже находится GeForce RTX 3060. Прежде всего заметим, что это не та видеокарта, о которой вы могли прочесть хвалебные дифирамбы в прессе. Так, перед нами вторая версия, в которой была урезана шина памяти до 128 бит и снижено количество видеопамяти до 8 Гб. Сам графический чип остался без изменений, ну а игровые возможности всё также позволяют вам без проблем запускать игры в 1080р на максимальных настройках. Всё это значит, что для 2К такая экономия не подходит, а для народного разрешения будет в самый раз. По сравнению со старшей GeForce RTX 3060 Ti падение производительности вы сможете заметить даже на недорогом железе, но на то и дана экономия, чтобы делать наиболее выгодный для вас выбор.

Чуть дороже 20 тысяч в свободном доступе находится GeForce GTX 1660 Super. Видеокарта уже не способна бить рекордов производительности, но неплохо вписывается в требования к актуальным играм в 1080р. Стоит запомнить, что настройки графики выставить на ультимативные уже не выйдет, но вы это поняли и без нас. Можно смело заявить, что сегодня GeForce GTX 1660 Super лучший выбор для тех, у кого в кармане есть всего 20 тысяч рублей. GeForce RTX 3060 значительно быстрее и предлагает трассировку лучей, ну а любителям экономить до таких глупостей нет никакого дела. 

Radeon RX 6650 XT – это ещё один герой нашего материала, который выступает прямым конкурентом GeForce RTX 3060 Ti. Если вы привыкли считать каждую тысячу рублей и хотите сделать максимально разумный выбор, то мы рекомендуем купить продукцию AMD. Смотрите: обе видеокарты показывают примерно аналогичную производительность даже на самых мощных процессорах, вот только потенциальные покупатели не могут себе позволить камень за 60 тысяч с материнской платой за 35 тысяч и оперативной памятью за 20 тысяч рублей. Получается, что разницы в производительности нет, ну а вы сможете сэкономить 6500 рублей. Отличное предложение, не находите?

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Ну и остановимся сегодня на Radeon RX 6600. Эта видеокарта не так быстра, как указанная выше, но всё познаётся в сравнении, а возможность купить её на 10 тысяч дешевле является огромным плюсом в копилочку экономных геймеров. Если Radeon RX 6650 XT неплохо подходит для 2К, то Radeon RX 6600 больше подходит для 1080р, где и будет радовать своего владельца долгими вечерами. Кстати, эта видеокарта ещё и быстрее GeForce RTX 3060 с 8 Гб видеопамяти. Получается, что сегодня в нашем материале победа осталась за красным лагерем. На положение на рынке это не окажет никакого влияния, а видеокарты NVIDIA будут расходиться, словно горячие пирожки.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3060 ti #radeon rx 6650 xt
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