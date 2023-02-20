Похоже, наёмники получают не так уж много, хотя сумма сильно разнится в зависимости от места и навыков бойца

В каждом обществе есть люди, которые не могут приспособиться к социальным рамкам. Процент варьируется от страны к стране, но суть всегда остаётся неизменна. Психологи отмечают отклонения ещё в детском или подростковом возрасте, когда совсем молодые ребята совершают мелкие правонарушения или даже преступления. Перевоспитать такую категорию людей сложно, и лишь немногие осознают своё будущее и способны стать частью социальной машины под названием правовое общество. Согласимся, что понятие слишком общее, ну а постоянно бунтующие несколько процентов людей запирают в тюрьмах, где от них какое-то время нет вреда для большинства других членов общества. Но бывает и так, что человеку нужно лишь изредка выбрасывать адреналин, чувствуя опасность и смерть. После этого он снова может влиться в коллектив, работая клерком или подносить вам кофе с круассаном в соседнем кафе. Пожалуй, самое лучшее место, где можно почувствовать риск и пройти по лезвию ножа – это всякого рода вооружённые конфликты. В 2022 году после начала СВО в Украину прибыли десятки тысяч солдат удачи. Кто-то приехал в поисках острых ощущений, другие просто нашли хорошее применение своим навыкам, тогда как есть люди, десятилетиями курсирующие вслед за дядюшкой Сэмом, умело разжигающем конфликты по всей планете.

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Официальные российские источники пишут, что всего в Украину после начала СВО прибыло порядка 30 тысяч наёмников. Оценка явно носит поверхностный характер, поскольку не учитывает множество одиночек, которые пробыли на линии соприкосновения несколько дней или недель, а после отправились обратно домой. Причины у всех разные. Кто-то получил свой заряд адреналина. Некоторые просто испугались. Западная пресса рассказывала о возможности поучаствовать в сафари, как это было в Афганистане и Ираке, но вместо этого сотни и тысячи любителей пострелять из укрытия по мирному населению попали в огненные мешки российской артиллерии. Точных данных о том, сколько вообще солдат удачи сегодня активно участвует в конфликте, нет и не может быть. Скорее всего, даже в Киеве не обладают подобными данными, хотя, не всё так просто. Нужно понимать различия между одиночкой, пусть даже с большим опытом участия в подобного рода конфликтах и профессиональным наёмником. Часто последние представляют собой членов иностранных ЧВК, но нередко военкоры утверждают, что речь идёт о кадровых военных одной из европейских стран, направленных в Украину с целью обучения личного состава.

Например, Киев упорно удерживает населённый пункт Кременная. Туда постоянно отправляют подкрепления, ну а совсем недавно была зафиксирована переброска группы из иностранных наёмников. Судя по всему, большую часть составляют граждане Польши, а значит речь может идти о тех самых солдатах НАТО, о которых так много пишет пресса. Российские военкоры, многие из которых находятся на линии соприкосновения, отмечают, что существует проблема идентификации наёмников, поскольку есть чёткий приказ, требующий от бойцов ВСУ отрезать польским солдатам кисти рук, дабы сделать невозможным дактилоскопический анализ. Есть и другие более суровые факты, о которых мы в данном материале говорить не будем, но суть в том, что жизнь наёмника не так проста и уж точно не имеет ничего общего с романтикой, за которой туда идут тысячи людей со всего мира. Ну а если учесть низкие оклады, то всё и вовсе становится печальным.

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Нет никаких сомнений, что кадровым солдатам НАТО, находящимся в рядах ВСУ, платят по другому тарифу, а вот такса для обычных добровольцев не такая высокая, как можно было ожидать. По информации председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сумма месячного оклада варьируется от 30 до 100 тысяч гривен. Если перевести это в российскую валюту, то выходит 60 000 – 200 000 рублей. Неясно, на основании каких критериев производится оплата, поскольку информации на эту тему в интернете крайне мало. В то же время уже доподлинно известно о разгорающейся вражде между украинскими солдатами и польскими наёмниками. Нередки стычки, а недавно группа поляков была расстреляна в районе Бахмута (Артёмовск). Как мы уже писали выше, есть люди, которые просто не могут дышать мирным воздухом, поэтому для них оплата имеет второстепенное значение. Кстати, нередко в зону проведения СВО приезжают и женщины. Ну а какую романтику дамы пытаются найти в окопе, мы сказать не берёмся.