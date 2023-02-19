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Угледар в шаге от штурма, а отношения между защитниками накаляются
Обстановка накаляется, а ненависть между украинскими солдатами и наёмниками может перерасти в машстабное противостояние
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Сегодня одной из самых горячих точек на линии соприкосновения между российскими и украинскими силами остаётся Угледар. Местные журналисты отмечают, что положение у обороняющейся стороны тяжёлое, а в настоящее время в городе и пригородах расквартированы бойцы 35-й, 68-й, 72-й и 80-й бригад ВСУ. В сети есть свидетельства волонтёров и даже самих солдат, согласно которым можно сделать вывод, что только в 72-й бригаде потери за последнюю неделю достигли 2/3 от всего состава. Время от времени приходит пополнение в виде недавно мобилизованных жителей южных регионов Украины, но даже сами журналисты пишут, что необстрелянные вояки живут недолго. Существует проблема подвоза снарядов и идентификации погибших, а местные жители называют происходящее безумием и сутками не выходят из бомбоубежищ. Ситуация в ВСУ сложная, ну а совсем недавно один из российских военкоров пообщался с украинскими солдатами, узнав о том, что там происходит на самом деле. 

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Как оказалось, проблема постоянных обстрелов со стороны армии РФ – это не главное с чем приходиться бороться. Так, линии обороны строится следующим образом: на передний край ставятся украинские солдаты, а позади располагают наёмников. Это могут быть поляки, немцы, грузины, американцы и граждане других стран. Украинцы первыми принимают бой, ну а у наёмников есть возможность отступить, перегруппироваться и даже разрешение вести огонь по отступающим силам ВСУ. Один из украинцев прямо говорит о том, что наёмников используют в качестве заградотрядов, что провоцирует конфликты в и без того напряжённой ситуации. Но особенно сложно с поляками, утверждающими, что не пришли помогать украинцам, а хотят нанести наибольший урон русским. При этом есть негласный указ высшего командования, который должны соблюдать командиры на местах: беречь наёмников. В итоге солдаты ВСУ крайне недовольны, что им приходится нести на себе все тяготы, тогда как наёмники отсиживаются в окопах.

Нередко возникают драки, а военкоры приводят детали следующего инцидента. Так, после конфликта между украинским и польским солдатом дело дошло до рукоприкладства. В результате пострадали оба бойца, но поляка отправили в уютный госпиталь и никак не наказали, тогда как украинца посадили на губу. Отмечается, что офицерский состав относится несправедливо к выделению припасов украинцам и наёмникам, поскольку первые часто не имеют полного обмундирования, тогда как вторые ходят с иголочки. В Телеграмм пишут и сами бойцы ВСУ, которые уверяют в том, что ненависть между украинцами и поляками достигла своего апогея. Случаи поножовщины нередки, но офицеры стараются не выносить сор из избы, поскольку это может привести к большому скандалу. При этом опасения есть у обеих сторон, поскольку в Польше проживает полтора миллиона украинцев. Недавно польское издание Wiadomosci провело опрос, в результате которого выяснило, что большая часть местных жителей относится к украинцам плохо и хотела бы, что бы беженцы как можно скорее покинули страну. Не пылают братской любви к полякам и сами украинцы. Сказывается многовековая вражда, которая пронизывает ДНК каждого украинца, а стереть историческую память не могут никакие рассказы о дружбе и взаимопомощи. В результате представители издания Wiadomosci приходят к выводу, что вся Польша живёт на тикающей бомбе. Любое обострение конфликта приведёт к тому, что сотни тысяч украинцев выйдут на улицы польских городов. Ну а от любви до ненависти один шаг.

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Пока противостояние не выходит за рамки окопной поножовщины, но есть данные о том, что совсем недавно в Угледаре украинские солдаты расстреляли группу польских наёмников. Подробности инцидента тщательно скрывают, поэтому данных на этот счёт нет. Не любят в Украине и американцев. Ещё недавно почти все местные жители смотрели на янки с неприязнью, а сегодня власти преклоняют колени перед сонным Джо. Уничтожение волонтёра из США Питера Рида приписывают ЧВК «Вагнер», но сам Пригожин не признал факта ликвидации иностранного солдата. По его словам, выстрел из гранатомёта производился с позиций, находящихся под контролем ВСУ. Нет никаких сомнений, что Пригожин с большим удовольствием записал бы на счёт «музыкантов» уничтожение иностранного наёмника, но в данном случае он уверен, что речь идёт о внутренних разборках между украинцами и американцами. 

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