Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Ryzen 7 5800X3D vs Ryzen 7 7700Х – выбираем лучший игровой процессор 2023 года без компромиссов
Пора сделать выбор, а оба участника достойны первого места
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Было время, когда автор данного материала работал в компьютерном магазине, собирая новые системы для любителей компьютерных игр, офисного планктона или школьников. Так вот, покупателей дорогого железа было всегда мало. Что поделать, ведь у многих просто нет денег, тогда как у богатых свои интересы, выходящие за рамки виртуального мира. Сборка бюджетного компьютера не вызывает интереса, поскольку приходится брать самые недорогие материнские платы, ставить туда мало оперативной памяти и посредственные процессоры. А вот середняки с высоким потенциалом – это совершенно другое дело.

реклама

Поскольку каждый год появляются новые камни, то подходить к выбору без должной подготовки просто невозможно. Если вы ничего не читали о процессорах последние несколько лет, то советуем изучить тему с особым пристрастием, ну или читайте наш материал, ведь мы подобрали всего 2 процессора, которые позволят вам собрать перспективный игровой компьютер с немалой экономией. Обойдёмся без видеокарты и оперативной памяти, сосредоточившись на комплекте из самого камня и материнской платы. 

Давайте начнём с Ryzen 7 5800X3D, который сегодня многие эксперты считают лучшим игровым процессором. Что же, если взглянуть на цену, то может показаться, что есть камни прошлого поколения AMD и дешевле, но ни один из них не способен тягаться с игровым потенциалом Ryzen 7 5800X3D. Особенно хорошо себя будет чувствовать камень в тандеме с мощной видеокартой. Если у вас много денег, то берите GeForce RTX 4070 Ti, но в целом даже GeForce RTX 3070 Ti окажется неплохим выбором для тех, у кого разрешение дисплея не выше 2К. Процессор действительно быстрый, но кроме этого ещё и нетребовательный. К примеру, вы можете купить под него материнскую плату на чипсете А320 за считанные гроши. Согласимся, что реальная возможность существует, но мы полагаем, что сегодня нужно брать что-то поновее. Пожалуй, оптимальным решением будет плата MSI PRO на чипсете B550. Поскольку Ryzen 7 5800X3D не поддаётся разгону, то можно обойтись системой без усиленного питания, ну а самое главное – это поддержка интерфейса PCIe 4.0. Если вы не забыли, то мы покупаем компьютер с потенциалом на будущее, поэтому такая технология придётся весьма кстати для тех, кто со временем захочет побаловать себя скоростным твердотельным накопителем. Стоит MSI PRO около 10 тысяч рублей и прекрасно подходит для указанного выше процессора. Система получится мощной, ну и не забудьте докупить видеокарту.

рекомендации
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Было бы неверным зацикливаться только на Ryzen 7 5800X3D, ведь недавно в продажу поступил не менее перспективный Ryzen 7 7700Х. Долгое время этот процессор стоил дорого, после этого не дешевели материнские платы, а сегодня всё это есть по выгодным ценам без переплат. Прежде всего нужно понимать, что Ryzen 7 7700Х примерно равен по быстродействию с Ryzen 7 5800X3D. Скорее всего, камень нового поколения окажется немного медленнее, но заметно это будет только с видеокартой уровня GeForce RTX 4090. Ryzen 7 7700Х интересен тем, что обладает не только высоким игровым потенциалом, но и может быть обновлён без лишних движений. К примеру, уже вскоре в продажу поступит процессор Ryzen 7 7700X3D. Так вот, материнскую плату под него придётся брать отдельно, тогда как Ryzen 7 9700Х, который может выйти через 3-4 года, будет работать на ASUS PRIME с чипсетом B650. Стоит такое чудо технологической мысли 17 тысяч рублей, а внутри можно встретить интерфейс PCIe 5.0. Преждевременно, но раз технология есть, то зачем от неё отказываться. Пригодится на будущее. Тандем из Ryzen 7 7700Х обладает большим потенциалом, чем указанный выше Ryzen 7 5800X3D, но потребует от вас выложить кругленькую сумму за оперативную память DDR5. Помните о том, что свои минусы есть везде, а выбор зависит от того, если ли у вас лишние деньги. Если с финансами напряжёнка, то Ryzen 7 5800X3D будет выгоднее, при другом раскладе – только Ryzen 7 7700Х.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 7 5800x3d #ryzen 7 7700х
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

MediaTek представила первый процессор серии Dimensity 7000
Цены на твердотельные накопители в РФ пошли вниз – выбираем SSD для энтузиастов и простых геймеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ракеты Р-37М, запускаемые с истребителей МиГ-31, Су-35 и Су-57 ВКС РФ, наводят страх на лётчиков ВСУ
19
Пригожин озвучил ситуацию на Бахмутском направлении
7
В РФ приехали сразу 3 новых дрона из Ирана – Shahed-129, Shahed-191 и Mohajer-6 летят в СВО
6
Казнённый боец Вагнера оказался жив и снялся в новом видео вместе с Пригожиным
7
Электрическое аэротакси Joby приближается к коммерческим полётам
2
В Кишинёве бдительные горожане заметили одинокий БТР на улицах города
6
20% танкеров-продуктовозов всего мира теперь работают на РФ
7
Дополнительные новейшие истребители МиГ-35 поступят в войска в ближайшие годы
6
В США создали истребитель, управляемый ИИ, который совершил полёт, длительностью более 17 часов
+
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
3
В России появилась «М ОС» — Linux-дистрибутив для московских школ
4
Почему рубль дешевеет, что творится с экономикой РФ, и когда за $1 будут давать 90 рублей
10
69% всех американцев испытывают трудности с покупкой еды
7
Пушилин: Скоро сервисы Google перестанут работать в России, начнём с ДНР
27
Facepalm: Нидерланды, Дания и Финляндия отказались поставлять танки Leopard 2 на Украину
4
Что американский авианосец делает у берегов Турции
2
В США разрабатывают боевой дрон размером с Boeing 737 AEW&C, дрон будет помогать в боях F-35
1
Оверклокер использовал секретную утилиту Intel для разгона Core i9-13900HK до 5,8 ГГц
1
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
6
Пригожин - наше продвижение замедлилось и Бахмут могут окружить не ранее марта-апреля
18

Популярные статьи

Китай применил боевой лазер против корабля береговой охраны Филиппин - без США не обошлось
9
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
176
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
41
Модернизированный МиГ-35С получит от Су-30СМ2 и Су-35СМ вооружение, авионику и бортовое оборудование
+
ЗРК С-400 и С-300В4 ВС РФ "остановили" поставки британских истребителей "Тайфун" на Украину
4
AMD выпустила новые драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL для всех видеокарт
92
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
23
Обзор бюджетной мыши A4Tech Bloody W60 Max на проверенном сенсоре Pixart BC3332-A
53
НАТО против России, Китая и Ирана: Западный блок планирует начать несколько конфликтов одновременно
10
Как разработать кроссплатформенное приложение не утонув в помойке дистрибутивов Linux: Начало
34

Сейчас обсуждают

И снова здравствуйте!
20:19
Имбецил продолжает дальше показывать какой он имбецил. От тебя имбецила я другого и не ожидал. Ты имбецил?
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
Evgeny Vist
20:18
Пересел на Linux, 5 лет назад. Обратно на Винду ни за что, очень не удобная ОС для разработки.
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
Вячеслав Ташпулатов
20:18
Тебе есть что сказать жалкий хейтер? Иди постирай моё бельё, как Ваня Бейтер.
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
И снова здравствуйте!
20:17
просёк фраер что я тебе не по зубам? Да ты с этим дебилом парочка. Цитируешь имбецила, значит ты имбецил.
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
Hacknir
20:16
просто таких "отзывов" уже миллион за годы вышло. Еще в год выхода игры. Смысл плодить еще один еще и спустя 15 лет? Мне логика таких людей не понятна.
Мои впечатления от игры Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth. Часть 3
Вячеслав Ташпулатов
20:15
Кайфую по жизни, я мажор. А ты своим грязным ртом говориш...позор. Иди зубы прочисти , прежде чем мне писать, Я нагну тебя как твою подругу и MC krovat'
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
Alexey Dobry
20:15
Чимбал, что ты сразу минусы ставишь?)
Как разработать кроссплатформенное приложение не утонув в помойке дистрибутивов Linux: Решение
motorocker1977
20:14
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
И снова здравствуйте!
20:13
если я тебе пробью аперкотик, то у тебя порвется ротик, братан ты да же не успеешь кайфануть
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
Вячеслав Ташпулатов
20:13
Господин сидит на бутылке, аки зашквар. Лови удар в подбородок Маляр
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем