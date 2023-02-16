Пора сделать выбор, а оба участника достойны первого места

Было время, когда автор данного материала работал в компьютерном магазине, собирая новые системы для любителей компьютерных игр, офисного планктона или школьников. Так вот, покупателей дорогого железа было всегда мало. Что поделать, ведь у многих просто нет денег, тогда как у богатых свои интересы, выходящие за рамки виртуального мира. Сборка бюджетного компьютера не вызывает интереса, поскольку приходится брать самые недорогие материнские платы, ставить туда мало оперативной памяти и посредственные процессоры. А вот середняки с высоким потенциалом – это совершенно другое дело.

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Поскольку каждый год появляются новые камни, то подходить к выбору без должной подготовки просто невозможно. Если вы ничего не читали о процессорах последние несколько лет, то советуем изучить тему с особым пристрастием, ну или читайте наш материал, ведь мы подобрали всего 2 процессора, которые позволят вам собрать перспективный игровой компьютер с немалой экономией. Обойдёмся без видеокарты и оперативной памяти, сосредоточившись на комплекте из самого камня и материнской платы.

Давайте начнём с Ryzen 7 5800X3D, который сегодня многие эксперты считают лучшим игровым процессором. Что же, если взглянуть на цену, то может показаться, что есть камни прошлого поколения AMD и дешевле, но ни один из них не способен тягаться с игровым потенциалом Ryzen 7 5800X3D. Особенно хорошо себя будет чувствовать камень в тандеме с мощной видеокартой. Если у вас много денег, то берите GeForce RTX 4070 Ti, но в целом даже GeForce RTX 3070 Ti окажется неплохим выбором для тех, у кого разрешение дисплея не выше 2К. Процессор действительно быстрый, но кроме этого ещё и нетребовательный. К примеру, вы можете купить под него материнскую плату на чипсете А320 за считанные гроши. Согласимся, что реальная возможность существует, но мы полагаем, что сегодня нужно брать что-то поновее. Пожалуй, оптимальным решением будет плата MSI PRO на чипсете B550. Поскольку Ryzen 7 5800X3D не поддаётся разгону, то можно обойтись системой без усиленного питания, ну а самое главное – это поддержка интерфейса PCIe 4.0. Если вы не забыли, то мы покупаем компьютер с потенциалом на будущее, поэтому такая технология придётся весьма кстати для тех, кто со временем захочет побаловать себя скоростным твердотельным накопителем. Стоит MSI PRO около 10 тысяч рублей и прекрасно подходит для указанного выше процессора. Система получится мощной, ну и не забудьте докупить видеокарту.

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Было бы неверным зацикливаться только на Ryzen 7 5800X3D, ведь недавно в продажу поступил не менее перспективный Ryzen 7 7700Х. Долгое время этот процессор стоил дорого, после этого не дешевели материнские платы, а сегодня всё это есть по выгодным ценам без переплат. Прежде всего нужно понимать, что Ryzen 7 7700Х примерно равен по быстродействию с Ryzen 7 5800X3D. Скорее всего, камень нового поколения окажется немного медленнее, но заметно это будет только с видеокартой уровня GeForce RTX 4090. Ryzen 7 7700Х интересен тем, что обладает не только высоким игровым потенциалом, но и может быть обновлён без лишних движений. К примеру, уже вскоре в продажу поступит процессор Ryzen 7 7700X3D. Так вот, материнскую плату под него придётся брать отдельно, тогда как Ryzen 7 9700Х, который может выйти через 3-4 года, будет работать на ASUS PRIME с чипсетом B650. Стоит такое чудо технологической мысли 17 тысяч рублей, а внутри можно встретить интерфейс PCIe 5.0. Преждевременно, но раз технология есть, то зачем от неё отказываться. Пригодится на будущее. Тандем из Ryzen 7 7700Х обладает большим потенциалом, чем указанный выше Ryzen 7 5800X3D, но потребует от вас выложить кругленькую сумму за оперативную память DDR5. Помните о том, что свои минусы есть везде, а выбор зависит от того, если ли у вас лишние деньги. Если с финансами напряжёнка, то Ryzen 7 5800X3D будет выгоднее, при другом раскладе – только Ryzen 7 7700Х.