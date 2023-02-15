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Radeon RX 7900 XT vs GeForce RTX 4070 Ti – почему сегодня не стоит покупать видеокарту AMD
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Есть все основания считать, что противостояние AMD и NVIDIA вот-вот завершится. Похоже, что красные перешли черту, после чего рыночная доля уже не сможет восстановиться. Прошлое поколение графических чипов Radeon RX 6000 не смогло решить главную проблему, ведь Лиза Су так и не решилась начать массовый выпуск видеокарт. Сложно понять, что движет главой компании AMD, но у неё могут быть свои резоны, а ситуация ухудшается с каждым месяцем. 

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Radeon RX 7900 XTХ так и не смогла стать самой быстрой видеокартой на рынке, уступив GeForce RTX 4090 как в технологическом плане, так и по чистой производительности. FSR ощутимо уступает DLSS, а инженеры красной команды так и не смогли реализовать трассировку лучей на должном уровне. В итоге геймеры и вовсе перестали покупать продукцию AMD, а флагманы слишком дорогие и токсичные. Есть проблема с перегревом, а эксперты разводят руками, ведь инсайдеры даже не могут предположить, когда в продажу поступят менее дорогие графические чипы красного лагеря. Проблем много, а многие из них так и останутся нерешёнными по итогу 2023 года. 

Бытует мнение, что не бывает плохих видеокарт, ведь есть неверное позиционирование, а мы с вами изучим цены на флагманы обеих компаний, а после подумаем, сколько должна стоить Radeon RX 7900 XT, чтобы стать привлекательной для геймеров. Как видите, сегодня за эту видеокарту просят 93 600 рублей. Начнём сравнение с GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарта NVIDIA ощутимо медленнее, а вот разница в деньгах не такая большая. Особенно это не имеет значения для флагманов, а значит на первый взгляд Radeon RX 7900 XT кажется более выгодным решением. Кажется, ведь на самом деле различия заметны только в синтетических тестах, тогда как в даже в самых новых играх в 4К обе будут работать почти на равных. На стороне красных 20 Гб видеопамяти и более широкая шина памяти. Увы, но инженеры AMD не смогли воспользоваться всем этим потенциалом, ну а о проблемах с трассировкой лучей вы уже слышали. 

Не исключено, что FSR 3.0 сможет догнать DLSS 3.0, но случится это во второй половине текущего года, тогда как за 105 тысяч в наличии можно встретить GeForce RTX 4080. Все перечисленные видеокарты не могут считаться оптимальным выбором, но зажиточные геймеры нечасто подходят к выбору рационально, поэтому предпочитают брендовые решения. Ну а значит мечтать о высоких продажах Radeon RX 7900 XT не приходится, ведь GeForce RTX 4080 быстрее. Инсайдеры пишут, что вскоре эта видеокарта получит официальную скидку, в результате чего её можно будет купить в США за 999 долларов. Даже сегодня GeForce RTX 4080 выглядит лучше, чем Radeon RX 7900 XT, ну а после такой коррекции и вовсе окажется оптимальным выбором. 

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Как видите, NVIDIA взяла Radeon RX 7900 XT в клещи, а Лиза Су и не пытается найти решение. Можно было бы подумать, что низкие цены есть в сегменте флагманов прошлого поколения, но и здесь всё не очень хорошо. Так, за Radeon RX 6800 XT просят 69 тысяч рублей, тогда как GeForce RTX 3080 на 1000 рубчиков дешевле. Видеокарта NVIDIA не только медленнее, но и имеет на 4 Гб меньше видеопамяти. Флагманы нового поколения ощутимо быстрее, ну а никакой выгоды от покупки старичков нет. GeForce RTX 4070 Ti выглядит интереснее, а самый главный вопрос, который беспокоит экспертов, состоит в том, планирует ли Дженсен Хуанг скинуть цену и на этот графический чип. Было бы неплохо, если бы GeForce RTX 4070 Ti подешевела до 700 долларов, хотя это уже больше слухи, ну а в российской рознице такая видеокарта всё равно не подешевеет, поскольку курс рубля падает.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 7900 xt
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