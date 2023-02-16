Ну или можно купить жёсткий диск объёмом 18 Тб

Продвинутые энтузиасты привыкли менять компьютеры каждый год, выкладывая сотни тысяч рублей за то, что обычные пользователи увидят не раньше, чем через 5 лет и даже позднее. Кто-то не может прожить без скоростных процессоров. В данном случае обязательным считается флагман с разгонным потенциалом. Нужно докупить систему жидкостного охлаждения, дорогую материнскую плату и оперативную память нового поколения с максимальной тактовой частотой и низкими таймингами. Словом, всё строго и по плану, ну а после нужно потратить часы и даже дни на выжимание из железа последних соков, что позволит увеличить быстродействие до ультимативных показателей.

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Точно такая же ситуация и с видеокартами, где баллом правит NVIDIA. Сегодня самым быстрым графическим чипом является GeForce RTX 4090, а соперников у зелёного лагеря нет, поскольку красные сдают позиции. Но бывает и так, что вам нужен недорогой компьютер, а многие забывают о том, что там есть не только процессор с видеокартой, но и другие комплектующие. Сегодня мы поговорим о незаметных твердотельных накопителях, которые просто делают своё дело и не привлекают к себе лишнего внимания. SSD не нужно разгонять, а получив несколько простых советов, вы в будущем сможете выбирать себе максимально эффективные продукты, экономя там, где другие переплатят тысячи рублей.

Предлагаем начать с Kingston A400. Данную модель можно смело назвать дедушкой твердотельных накопителей, поскольку вышла она много лет назад, но так и не потеряла своей актуальности. Подключение осуществляется по стандарту SATA 3, а благодаря низкой стоимости позволить себе такой продукт может каждый пользователь. Рекомендуем купить SSD объёмом 480 Гб, что позволит вам решить проблему с нехваткой свободного пространства. Ну а нетребовательные пользователи и экономные геймеры могут и вовсе обойтись без второго накопителя. Оценят данный SSD и владельцы ноутбуков. Предположим, у вас на руках старая модель, которой уже исполнилось 5-7 лет. Просто удалите оттуда жёсткий диск, установите операционную систему и наслаждайтесь максимальной скоростью. После этого лэптоп будет служить вам ещё много лет без сбоев.

Если вы покупаете новый компьютер, то можно взять Samsung 970 EVO Plus. В данном случае речь идёт о твердотельном накопителе, подключаемом при помощи порта М.2 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. На самом деле быстродействие соответствует показателям PCIe 3.0, а значит SSD будет себя чувствовать неплохо не только на современных материнских платах, но и на бюджетных, где нет поддержки новых технологий. Если вы полагаете, что покупка такого накопителя увеличит скорость работы вашей системы, то сильно ошиблись. В случае, если вы привыкли к обычному жёсткому диску, то действительно окажетесь приятно удивлены. Ну а переход с SATA 3 SSD будет почти незаметен. Разница кроется в деталях, ну а особенно хорошо чувствуется на современном железе при запуске операционной системы и программного обеспечения.

Иногда возникает желание попробовать что-то новое. Что же, сегодня такой шанс у вас есть, ведь в наличии скоростной Kingston FURY Renegade. Скорость почти максимальная для PCIe 4.0, а значит ваш новый и очень мощный компьютер будет работать именно так, как это задумано производителем. Ёмкости в 1 Тб достаточно для хранения игр и сериалов на каждый день, ну а сам твердотельный накопитель представляет вершину технологического прогресса. В Японии уже начались поставки SSD стандарта PCIe 5.0, но цены там ещё выше, а эффект от замены минимальный.

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Бывает и так, когда вам нужно больше свободного пространства. Если вы хотите остановиться на твердотельном накопителе, то берите Samsung 870 QVO объёмом 4 Тб. Пожалуй, этого хватит для того, чтобы разместить внушительную домашнюю библиотеку сериалов и видео. Сложно сказать, сколько сюда поместиться игр и фотографий, а подобная покупка на много лет вперёд решит проблемы любителей Фотошопа и редакторов видео. Ну а если вам этого покажется мало, то просто купите жёсткий диск производства Toshiba. Ёмкость HDD составляет немалых 18 Тб, ну а мы даже не хотим спрашивать, что вы собираетесь там хранить. Если вы вдруг опасаетесь пришествия инопланетян, или планируете пересидеть апокалипсис в личном бункере, то нужно купить хотя бы 3 таких диска, что позволит десятилетиями смотреть новый контент без доступа к интернету.