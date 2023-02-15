Обязанности будет исполнять собака породы сиба-ину по кличке Флоки

Никто точно не знает, зачем Илон Маск купил Twitter. На этот счёт есть несколько мнений, а мы приведём наиболее очевидные. Прежде всего утверждается, что основатель Tesla сделал это потому, что мог себе позволить. Якобы, перед нами удачливый инвестор, решивший диверсифицировать свой портфель. Twitter – не самая популярная социальная сеть среди обывателей, но имеет свои особенности, поскольку именно эту площадку используют лидеры полупроводниковых компаний для общения с обычными пользователями. Кроме того, именно Twitter является местом, где впервые появляются инсайдерские слухи, а в целом данная социальная сеть кажется более управляемой, чем многие другие. Некоторые аналитики уверяют, что желание купить Twitter граничит с удовлетворением собственного эго, тогда как другие вспоминают слова самого Илона, который уверял нас в том, что хочет сделать социальную сеть местом, где каждый сможет выражать свои мысли не боясь осуждения. Чистая демократия, хотя и управляемая.

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Но есть и другая сторона медали, ведь на кону политические игры и пост президента США. Есть мнение, что Маск вычистил Twitter от тех, кто сочувствовал демократам, пытаясь сделать всё, чтобы Трамп пришёл к власти в 2024 году. Пока никаких провокационных выпадов в адрес действующего главы Белого дома не было, а сам Илон ведёт себя тихо и даже согласился бесплатно поставлять спутниковый интернет украинским военным. Недавно стало известно, что в обновлённой прошивке реализована система, запрещающая использовать Starlink для управления дронами в Украине, но насколько далеко зайдёт Маск в попытках насолить сонному Джо, пока сказать сложно. В то же время управление социальной сетью даётся не просто. Из Twitter ушло огромное количество рекламодателей, среди которых как настоящие гиганты, так и немало представителей среднего бизнеса. Поскольку случилось это сразу же после публикации о переходе социальной сети под контроль Илона, то есть основания полагать, что версия с политическими играми всё же более реальна, чем все остальные. Реклама вернётся, ведь Twitter крупным компаниям нужен больше, чем деньги Маску.

Миллиардер недоволен происходящим и явно не ожидал такой слаженной диверсии, но точно справится с ситуацией, имея неограниченный доступ к финансам. А вот рекламодатели теряют аудиторию, поэтому не смогут долго бойкотировать социальную сеть. Пока дела у социальной сети идут не лучшим образом, ну а сам Илон под давлением инвесторов планирует покинуть кресло СЕО. Есть мнение, что это позволит снизить градус напряжения, а в результате у рекламодателей не будет причин дальше игнорировать Twitter. Деньги потекут рекой, положение поправится, а фактическое управление всё равно будет в руках Маска. Ещё в декабре миллиардер заявил, что обязательно представит нового главу, но не раньше, чем найдёт кого-то достаточно глупого. Похоже идеальный кандидат найден. Сегодня Илон назначил на пост нового СЕО социальной сети свою собаку.

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Бывает сложно определить грань между шуткой и реальностью в словах Маска, поэтому воспринимайте эту информацию так, как вам хочется. Сам Илон назвал нового генерального директора потрясающим и заверил своих подписчиков в том, что его собака намного лучше справится с обязанностями, чем предыдущий парень. Мало того, пёс прекрасно разбирается в цифрах и не лишён стиля. Ну а на представленном фото вы можете видеть питомца Маска по имени Флоки. Напомним, это собака породы сиба-ину, купленная осенью 2021 года в разгар криптолихорадки. На груди Флоки можно увидеть надпись СЕО, а на важных документах, разбросанных по столу, красуется печать в виде собачьей лапы. Если вы услышите о том, что курс акций Twitter резко пошёл вниз, не удивляйтесь, ведь после таких заявлений ко дну может пойти любая компания. Но не стоит исключать, что дела пойдут на лад, ну а сам Илон Маск всегда тонко чувствовал настроения аудитории.